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賽事心得／台北馬拉松 將最好的自己留在這裏

運動筆記 / 強尼快跑

一、前言

連續五年參加臺北馬全馬，身為傷系跑者的我不免俗的又受傷了：右腳脛後肌發炎。小傷但恢復速度慢於醫生的預期，除了完全休跑40天，加上增生療法、針灸、徒手、震波、滾筒，多管齊下後，終於在11/19可以恢復無痛輕鬆跑。傷癒後都只進行輕鬆跑，90分鐘以上的LSD只進行3次，最遠23K。不管是心肺、肌力都退步許多，目標從今年暑假的狀況推估拼315～310，修改成只求無傷完賽，能維持330是萬幸。這40天沒做其它交叉訓練嗎？騎騎單車、對馬島越野跑步XD(阿宅才會懂的梗)。

總之，跟上330列車，如果前10K狀況不好就下車，按照體感，不看錶，無傷完賽就是這次的目標。

二、賽前預備

12/19(Sat)下午回到台北老家，慢慢準備衣服，別上號碼布，繫上晶片，確定膠、葡萄糖都有帶上，時不時跟FAT2群組聊天，很愜意。最重要的是調整好情緒，由於訓練不足，賽前一週內心有些焦慮，直到週六看到徐裴翊訪問真男人張嘉哲月初福岡馬的感想，心情不再焦慮。很有趣的專訪非常值得一看https://www.instagram.com/tv/CI920h5nuLj/?igshid=2jh04qq6z2vt(強如張嘉哲也會在比賽過程中掉速，也會有負面情緒，又該如何解決呢？專訪中都有提到。)

半夜3點起床開始預備吃早餐，行李拿一拿坐Taxi到會場做最後的準備，過程中按部就班，很順利，與FAT42的朋友們閒聊一番，放鬆心情。這次大會分區做的比去年好，A、B區週遭都是配速相近的跑者，起跑才不會互相拖累(一起跑還是被瘋狂刷卡)。官方Pacer分佈也比之前好，按照速度分散在各區，例如：330列車就在B區，不會在A區。原本想跟大家在等待區繞圈熱身，但石頭路實在太硬，就旁邊原地熱身，穿上雨衣，靜靜等待20min後的旅程。

三、賽事過程

起跑後2～3K就看到330列車在前方50～100m，剛好遇到文林、百樂，就一起跟在330列車後方。

賽前告訴自己不要看錶，按照體感，縱使之前練習中覺得455有些勉強，但今天感覺還好，前半馬還有一種「收力」的感覺，狀況比去年臺北馬好。同時不斷提醒自己心中那杯水，要慢慢的釋放力量，保留體力。14K後沿著明水路往環東跑，這段和半馬匯流直到分流前的分流沒做好，加上路線比較窄，事後看紀錄，配速的確有掉一些，但整體還是在預估的時間內。進入環東後，按照原先的規劃躲進集團擋風，上橋後發現鞋帶鬆了，只好停下綁鞋帶(整場掉了4次，崩潰)，確實綁緊後，微微加速，進入集團後比自己獨推好多了，到了23～25K評估自己狀況比去年好，330有機會，但不宜躁進，心中那杯水要顧好，輸出水量要適中。

下了環東決定將起跑後脫下的雨衣丟掉，因為有些累，原本擔心後段失速後要穿上雨衣擋風，現在有信心用不到(應該吧⋯⋯)。進入河濱後，沒有刻意加速卻逐漸跑到Pacer後方前3排內。河濱一直是我最怕的路段，每次臺北馬撞牆期都在河濱段，但我知道會撐過去的，跟上Pacer就對了。隨著里程推進，撞牆感開始浮現，雖然35K時有短暫好轉，但37K時小腿緊繃，接近抽筋邊緣，左腳脛前肌也隱隱作痛，這些痛苦不是沒有經歷過，更痛更累的都經歷過。

告訴自己只是個跑步的機器，機器是不會痛的，此時身體會騙你，自己其實比想像中的強，現在降速只是遞延痛苦，到了終點會後悔的。馬拉松的本質就是痛苦，是條漢子的話就吞下去。此時只需要將眼光專注在Pacer身上，什麼都不要想。就這樣不斷給自己打氣，出了水門後，一陣又一陣的疲勞不斷襲來，但我知道只要堅持下去，進終點時我臉上會帶著微笑，痛苦會過去，美會留下。

右轉進入南京東路，Pacer不斷提醒剩多少距離，也鼓勵大家開出去，但緊跟Pacer已經是我最大的輸出，自問：心中那杯水還剩多少？杯子應該被我捏到極限，哪怕能多擠出一滴力量也好。再12分鐘就結束了，不過就是滑一下手機的時間，沒有理由撐不過去。

最後1K好漫長，真的最後1K了嗎？為何我都沒看到里程牌(其實是有的)，拜託，最後的左彎快出現啊！天啊，Pacer為何要加速，時間不夠了嗎？我跟你卯上了。

進入最後的左彎，身體油門踩到底，看了一眼拱門上的時間，扣除出發的27-28s應該是有機會的，雙腳死命的狂奔，終於到了終點，我完成了。3:29:57(晶片時間)，也預約好明年臺北馬的位置。

（跟著Pacer速度很平均，感謝330Pacer）

四、賽後檢討

繼續保持

1.盡量不看錶，每看一次就慢1秒，專注身體的回饋。

2.跟上對的列車，很省力。

3.前30K盡量保持可加速但不加速的狀態，穩穩跑。(前半：146，後半：143)

4.貼紮有效發揮作用，給予右足弓輔助支撐。

待改進

1.鞋帶 鞋帶 鞋帶 鞋帶(掉了四次，綁了三次)。

2.跟著列車時進水站會比較壅擠，掉速不少，後面幾張桌子再抓水(又擔心水站不夠長)。

3.傷癒後長距離練不夠，耐力不足，所以後段很辛苦。

4.核心&臀肌再加強。

臺北馬每一年都在進步，活動當然有需要改善的地方，但值得繼續支持。志工們也辛苦了，雨中從早站到下午，真心感謝志工們熱情的付出。臺北馬，我們明年見！

#Run your own Run

越野跑

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