賽事心得／台北馬拉松 痛苦到快哭了之326BQ到手！

「為什麼妳能一直跑？你追求的是什麼？」

記得當時我被問了這題，跑步當減肥的他，似乎很好奇為什麼我要花這麼多時間在跑步。

「因為喜歡啊！」我答。

你的努力要配得上你的野心

賽季還沒開始，我就打算多跑點山路，訓練沈睡已久的臀肌，也很感謝每週共跑的好夥伴 Sunny、Amy 帶著我跑過一次又一次的貓空，讓我打下很好的有氧基礎。

雖然一直到開吃全馬課表，心肺還沒跟上我的野心，但我知道回歸需要時間，能無傷跑步已經很幸福的事，沒關係的，一切都需要耐心。

全馬週期來到第 8 週，身體好像慢慢找回了速度節奏，在長榮測試賽中跑出 99 分，有種好久不見老朋友的感覺，不是最滿意的結果，但是可以了。

圖片來自 / 網路

跑前來點儀式感

或許是因為 Q3 遭遇了嚴重低潮期，讓我深刻覺得：跑步是生活中最簡單的事了，也讓我在這個賽季格外平靜，沒有太多得失心。賽前一週好友艾倫問我：「米雪～比賽要到了你會緊張嗎？」我頓了一秒回答：咦，不會耶。一直到賽前一天，盤點裝備才突然感受到大賽前的焦慮。

賽前裝備盤點，帶了5包膠（很怕自己肚子餓）

面對焦慮，需要來點儀式感，我的做法是看書、聽喜歡的音樂讓自己 chill 放鬆、最後來幾個深呼吸：你沒問題的，相信自己，好好享受比賽！

剛過起點就失誤

鳴槍前 50 分鐘，我在指定寄物區前等兔子朋友，隨著寄物區開始大排長龍，仍舊看不見熟悉的身影，我心想：今天看來沒兔子了。又轉念一想，沒事的，不就是獨跑嗎，平常 30k 也是自己獨推，我 ok 的。

到了分區，我左顧右盼了一下，確定兔子不在。便開始靜心沈澱，倒數 1 分鐘，30 秒、10 秒，5、4、3、2、1 ——比賽開始！我在 C 區悠閒地跟隨前方跑者魚貫前進，正要經過晶片感應區，說時遲那時快，天哪，手錶居然自動跳回了省電模式！

可⋯惡⋯⋯太早按錶了，我怎麼會犯這種失誤，當下傻眼。

0-14k

以往比賽就有手錶大飄的經驗，所謂三折肱成良醫？這次心情也是格外平靜，不然在定位好前，先用問的好了：「大哥拍謝～我手錶飄掉了，請問現在配速多少？」一路上挑了幾個看起來很和善的大哥地問，第1k人潮洶湧 pace 只有 5:17，嗯需要加個速，就這樣，一路問到 5k。

等到配速穩定下來，6k 開始跟著集團跑，體感舒服。按照去年吃膠手忙腳亂、還要算數學的慘痛經驗，這次早在睡前就把第幾k吃膠寫在手上，按時吃膠。

14-21k

尋找Michelle在哪裡

中山橋大概是老同學了，並不是這場比賽的主要挑戰，過了中山橋，轉北安路 – 明水路 – 樂群一路前半段，我第一次體會到：什麼叫做「身邊跑者都是你的配速員」的感覺，馬路只開一道加上全馬半馬共道，導致人群完全散不開，跟著人群跑有好有壞，優點是跟著人群跑可以放空，壞處是此時配速來到 P5:00-5:06 左右。

21-27k

於是上堤頂後，我開心地都笑了，跟集團跑了一小段，發現配速還是有點慢，只好擺脫集團回到 P4:55 的配速，跟在配速相似的男跑者後擋擋風，靠著賽前複習 229 小隊影片，提到環東路段要靠右跑，果真擋風不少，也幫助我省下不少力氣。來喔下環東，準備進入河濱。

27-32k

南港 – 內湖河濱路段，我認為是整場賽事中最好跑、也是增信心的路段，沒有逆風地勢平緩，跑者也比在市區來得少，堪稱完美！進入河濱後，配速來到 P4:48，都說馬拉松 30k 後才開始，這次不同於前幾次比賽，體感大概 6 分累而已，看來前面保守配速有功。

到了 32k，我腦中突然閃過一個很天真的念頭：如果現在 All-in，有機會更新10k PB 嗎？不知道耶，來試試看好了。

32-42.195k

32-34k 慢慢將配速從 P4:40 推到 P4:24 左右，到了觀山河濱，受到側風影響又掉速回到 P4:40，37-39k 上自行車道，我認為是台北馬第二難跑的路段，路很小條、又有急轉彎，對於到後半段的全馬跑者來說，並不是很友善，配速也掉 P4:50 左右。

咖啡因掏不出來啊啊啊

擺脫河濱、回到市區，自知已經和 10k pb 無緣，但我沒有忘記原本的 All-in 策略：回市區直直開就對了，但此時體感變得非常疲憊，呼吸變得既急促又緊湊，我感覺左腳脛後肌有明顯的拉扯感，右大腿也接近抽筋邊緣，內心默默向肌肉信心喊話，拜託再撐一下下就好，賽後我一定好好保養你們。

我是誰我在哪我好痛苦

跑進南京東路，手錶已經超過 42.195 公里了，但是終點還沒到，此時我已經顧不及表情管理、痛苦的都快哭了，但還是不能減速，跑馬拉松再苦最多就是幾分鐘、幾小時的事，又怎能比得上 Q3 很多個像是溺水的夜晚。

左轉最後幾百公尺，跑進台北田徑場的最後一個彎，我看見拱門⋯⋯

衝線——

終於，

一切都結束了！

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晶片時間：3:26:27 (PB/BQ) 前半：1:45:54 後半：1:40:33

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感謝辛苦的防疫人員、志工和主辦單位，讓台灣還能有一場高水準的馬拉松比賽，也感謝 Sunny、Amy 在終點等我、Jack 揪的跑者瑜伽課還有 Ruby 的鼓勵，有你們真好。

扎實訓練、穩健配速讓我在前 30k 游刃有餘，後 12k 就試著給自己多一點挑戰，從投入 process (過程) 中，獲得 progress (進步) 的入場券，盡力去做就可以了。

很喜歡《原子習慣》裡的一句話：「真正長遠的思考是不顧目標的思考，重點不在任何單一成就，而是在於不斷精煉與持續改善的循環。」透過持續修訂信念、認同自己所做的事，升級並拓展自己的身份認同，或許就是我對「在終點遇見更好的自己」的解讀吧。

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「為什麼妳能一直跑？你追求的是什麼？」

事隔將近一年，我再度想起這個問題，儘管拋出問句的人，在我的生命中已經不再重要，但我想，答案始終如一，當然是因為——

我喜歡跑步啊。

#米雪當跑者