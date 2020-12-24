賽事心得／台北馬拉松 初半馬後的微厭世......為何而跑？

【入定後的沉思，我為何而跑？】

繼上一篇熱血無比發下豪語要跑全馬後，我也很驚訝自己對跑步的微厭世竟然來得那麼快。

事情就發生在上週日完成我的(台北馬)初半馬後。

我跑得不好嗎？不，我跑得挺好，搭配MW(馬拉松世界)的節拍器，我很快就入定了，也順便想了一些事情。

所以我為何而跑呢？如果沒有全馬夢，我跑步的動力能持續多久呢？半馬不夠挑戰、路線跑久會無聊、報名費貴桑桑、照片也比不過年輕美眉......，所以為何要跑呢？我的初半馬就這樣伴著台北陰雨的天空、夾雜汗水和對為何而跑的疑問，順順駛進終點，不如以往跑完10K的滿足興奮，反而帶著淡淡的失落，於是趕快找跑團的樂哥問一問。

【妹子團康樂股長】

曾聽樂哥說，他因為膝蓋有傷所以不再跑全馬了，我問他到底什麼原因讓他繼續跑？一直跑半馬不會無聊嗎？

「最基本就是減肥和鍛鍊身材」，「我覺得太追求成績當你破了之後會失去目標，反而是自己去找解答，比較能長久。」樂哥這樣回我，其實對我來說是個好答案—因為我不追求速度+1。對我來說不管是5K10K、半馬或全馬，只要能完賽就是一種驕傲。

樂哥2020台北馬英姿

我想起幾次跟樂哥的相處，雖然他是位成熟大叔但個性很像十七八歲的男孩，總是熱情招呼大家、拉攏大夥兒感情並不時給予後輩鼓勵，他常開心地說：「我覺得這樣真的很棒！」不管是跑步、拍照、閒聊、寫文章，只要聽到他這樣一說，我就有種油然而生自己很不錯的感覺。或許是跑團的氣氛和暖心的跑友，讓跑步這件事別具意義。「我以前滿孤僻的，覺得應該要做個溫暖的人。」樂哥做到了，他不是印象中高冷的天蠍科技男，而是熱心熱情的好前輩。「交各行各業的朋友，豐富生活。」他這樣說，我也認同。

不跑全馬跑接力，長腿歐巴名不虛傳(2020山海接力)

妹子團彬哥、樂哥，都是我們的精神領袖

【遇見跑場最型男】

第一次見到中興哥是在北田測5000，一身勁裝不注意也難，他跟我分享了今年「紐約線上馬」他入精選的片段(台灣唯一入選紐約線上馬精華短片的台灣跑者，甚至還被當成影片的封面)。後來知道今年台北馬是他第35全馬(已完成東京/柏林/芝加哥三大馬)，還破自己的PB(Sub4)，更是肅然起敬！

順澤宮帽+國旗--「賽前我就規劃了讓讓台灣被看見的想法」

https://www.youtube.com/watch?v=8_Fc7-L7h4A&feature=youtu.be

(紐約線上馬精華短片在這)

用心規劃的紐約馬路線圖 成功吸睛!!

2020台北馬 帥氣破PB(Sub4)

「一直跑馬拉松不會覺得煩嗎？」我問他。「應該是跑完初馬台北馬拉松之後，被自己感動到，才開始喜歡上跑步的吧。」「我其實是一個情感上不容易起伏的人，那時人到中年，已經很少有事情能讓自己感動，尤其是自己做出的事，記得由光復南路右轉仁愛路看到終點的那一刻，大概是我這10年來情緒最波濤洶湧的一刻了。我～做～到～了。」我問他初馬哭了嗎？「哈哈，哭在心裡」他回答，我覺得MAN爆。

自2014年11月起，中興哥維持每天5K的跑量至今已不間斷持續2200多天，這樣的自我要求讓他在今年台北馬獲得個人最佳成績。「六大馬是目標，但應該不是我持續跑步的原因。我想了很久，或許可以反過來問，如果可以跑，為什麼不跑？窩在沙發或床上，滑滑手機或按按遙控器，30分鐘就過去了，為何不花花30分鐘跑一跑、動一動呢？」

一席話如醍醐灌頂，但我還是因為同樣星座故意問他：「但水瓶座的人要放棄也是一個念頭而已吧？」他哈哈大笑，不知是我猜對還是笑我蠢XD。水瓶男總是很聰明，而中興哥也透露熱愛騎車的他，如果有機會可能直接挑戰超鐵226，超狂。

每日跑步日誌都有樂高小可愛作伴，童心未泯

妹子團兩大男神--樂哥+中興哥(你們看看這身材!!)

【跑界文青的跑旅哲學】

「我比較喜歡跑國外馬，17馬有11個是國外馬(旅跑為主，歡樂不追成績)，國内馬則是有些馬會設定驗收成績」才剛已Sub4收下人生第17馬(2020台北馬)的輝哥跟我說。

2020台北馬的輝哥已晉升「破風手」的等級

「主要有跑步伙伴，我有一團『福祿壽跑跑社』，每年一定相約去國外旅跑一次。」言談中充分感受到他的喜悅。所以大概是這樣跑玩跑玩的概念，讓我聽了很心動，這可能就是我將來想繼續跑的方向。「東(京)馬一定要去一次，另外，選哪一場當作初馬，我認為會影響往後的跑馬。」「我初馬是東馬，歡樂、海外、六大馬、7小時沒壓力......因此留下很好的印象及感覺。」

輝哥說跑馬就是「整個城市都是我的遊樂場」(2018大阪馬照片)

「我一開始也沒追成績......2013年開始跑，2016東京初馬，2019才開始追成績，今年忽然有了想跑波(士頓)馬的念想。」波馬啊？我心想，素人跑者的最高殿堂，就算只是耳聞別人想去我也心生澎湃。「那不就要跟時間賽跑，因為越老越跑不動，BQ(Boston Qualification )就更難達成？」我問。「體能會越跑越好喔！」輝哥回答。喔，波馬！如果現在開始認真，邊跑邊玩順便練體力，搞不好我70歲前也真的有機會。

「馬拉松是屬於你自己的活動，可以慢慢去品嚐體會它的滋味，可以慢慢發掘你想要的馬拉松世界，不急……慢慢的，就像42.195的距離，想快、想慢、或想走、想跑，都由你決定，馬拉松是練跑也是練心可以花至少20年、甚至30年。」射手座愛玩又是文青的輝哥，說話果然具有反差的魅力，我被這段話深深打動。「跑玩跑旅」真的是目前的我最嚮往，也最願意努力的。

【寫在初半馬三天後，跑的理由或是不跑的理由】

幾次路跑經驗，或許是追風氣、身體不適或準備不夠，總會看到一些人在離起跑不遠處就停下腳步，我總是想，一定有個原因讓你站在跑道上，但如果那個讓你跑的理由始終找不到，也可以勇敢放棄。

就像是無數跑課表或自我訓練不畏風雨的日子，沒人理解也無須向他人解釋，所以如果有一天決定從馬場下來，決定不再奔跑的時候，不管是什麼理由，也是只需要跟自己交代的。

還好跟前輩們聊聊天後，我的跑步微厭世漸漸退去，口袋裡已收集名古屋馬、東京馬、太魯閣馬和國道馬，之後可能還會陸續增加，如果立志要去「跑玩」東京馬，輝哥提醒我除了籤運要夠外，還要有Sub6的實力(7小時關門)，看來不趕快努力也是不行了。

最後祝福所有在馬場的朋友，都能找到「跑的理由」或「不跑的理由」，就像Podcast《跑步不要聽》曾經說，人生只有一次，要努力活成自己喜歡的樣子。(不管是不是當一個跑者--->這是我認為的)