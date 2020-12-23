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賽事心得／台北馬拉松 化療後的人生初半馬

運動筆記 / Livia Hsieh

前年的這個時候，我因為乳癌我正在化療，我的嫂子在初次全馬時將她最後的10K的其中1K送給了我，希望我能順利完成化療。治療的過程我很努力，身體很虛弱，時常感覺疲憊...再加上30次的放射治療，其實在化療之後我也很明顯感覺到身體的狀況太不如前，不管是柔軟度還是我的耐力，肌肉的狀況更不用說整個身體都鬆了...畢竟化療是用很毒的藥劑來殺身體裡的癌細胞，那時候的自己最努力的事情我想就是治療之後好好的活著這樣而已。

這樣的自己 能跑完半馬嗎？我連開賽後也不斷的這樣問自己，陰雨天、超多人的開跑、稍低的氣溫、溼滑的地面...加上昨晚好姐妹結婚我們還跑去唱歌🤣今天...真的很不適合跑步啊！仁愛路上的第一公里、之後的自由廣場、慢慢的就快經過我家了、跑過了總統府、然後接著就是我化療的地方台大醫院..在那邊我跟伊之助拍了第一次照片。

之後的中山北路開始往我熟悉的內湖前進、花了一些時間等公廁、跑過了永遠都是開車來去的堤頂大道開始下起大一點的雨、沿路溫度雖低但路邊加油的阿嬤都超可愛超熱情，最後一個補給站原本我不停了，但有仙草蜜...我還是喝了一杯，這個時候離終點也只剩下3.5k了。上橋的時候其實已經開始塞車了，有人在前面喊快要關門了...原來一直沒有拿起手機的我配速這麼慢😂難怪沒有那種快要往生的感覺，下次我應該會多注意配速了...聽到快要關門了我也顧不得有多塞車了....只能左閃右閃的一個一個超車...

下了健康路開始往南京東路前進，這時候我就開始提高速度因為我真的很怕被關門啊...哈哈哈哈，果真最後1公里的配速就好一些了，應該提早加快的。看到終點線時我就盡全力的跑（是好像晚了一點），事實上這個時刻我有點鼻酸，很感動很開心自己做到了...雖然成績並不理想但我用了一件自己很喜歡的事情來證明自己在這世界上的存在，我有很認真的好好活著！在過了終點又再一次看到引人注意的伊之助，我請其他參賽者再幫我們合照了一次！他真的太帥氣了～～獸之呼吸！

總之，謝謝轉讓給我的姐姐，我有好好的跑完了！妳的鼓勵真的很溫暖～謝謝我的嫂子，她是我覺得超棒的一個女人❤️很棒的妻子、很棒的媽媽、也是很棒的自己！謝謝妹子的老杯老陳，要不是他提到了可以轉讓這件事，我應該也不會有這次的半馬初體驗，而且他還跑完了全馬了！超強的...但他說113跑完比較想死。謝謝表哥Tommy，常常揪我們一起參加這麼多有趣的活動，能因為老陳遇見你們一家人真的太棒了。

謝謝我家的妹子，一大早跟著我們出門就去阿嬤家，妳絕對是我的天使，今天媽咪能做到完全都是因為有妳之後給我了很多很多的力量。謝謝今天每一個為了自己奮力而跑的跑者，不管全馬半馬，大家都是最棒的！先天性心臟病+乳癌1期生，如果我可以相信大家都可以！

#台北馬拉松 #台北馬拉松2020 #TaipeiMarathon #21K初體驗 #下次還是21K #明年見 #TRBB #鐵人拔巴

天使

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賽事心得／台北馬拉松 交出對得起自己的成績

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