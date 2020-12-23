賽事心得／台北馬拉松 苦練換來SUB4明年免抽！

幸運不是偶然，而是改變自己後得來！

太魯閣馬: 大會成績:03:49:41，個人03:49:36

台 北 馬: 大會成績:03:50:21，個人03:49:04

來來妹這輩子並不是一個'幸運兒'，舉凡抽籤、樂透、統一發票都很少中獎，更別說抽了好幾次的'台北馬'、'萬金石'及'東京馬'.....!

所以，一直以來，來來妹都是靠'努力'在做任何事情!

我相信想讓事情變得更好，就要先讓「自己」變好！

在台北馬開始要報名抽籤的時候，只想著，大家都說台北馬是年底的'大拜拜'與'驗收'的賽事!

抱著姑且一試的心情，如果沒抽中也沒關係想法，我就這樣送出報名資料!

然後，我中籤了，連候補都不用!!!! (所以不去跑對得起自己嗎!!)

不管天氣多冷、下雨 持續練習就對了

繼太魯閣馬SUB4之後，對於台北馬來來妹並沒有特別想破任何紀錄。

其實，捷豹跑友們對來來妹的期待可能是330吧?教練給我3:45的目標，但是我並不想給自己太大的壓力。

即使沒設目標，還是持續在吃教練給的課表，只是強度並沒有像一開始的強。

偶爾，我也會對跑步倦怠，只能用爬山與騎腳踏車來轉移注意力。

12月開始，台北每天都細雨綿綿，起床練跑/練課表對一般人來說很辛苦，對來來妹來說也是。

但是，每當跑完課表後，我就很開心! 堅持真的很不容易。

即使某幾天雨真的很大，教練與我也會調整課表的時間。 重點是該練到'量'、'速度'與'時間'都要完成!!

我知道爸媽很擔心我身體，尤其是在15度天氣下，每天都全身濕的回家，但是我都跟媽媽說:那是"雨水"啦，今天天氣好熱，氣象都騙人。

來來妹知道，我的課表，我的速度，一點都不算辛苦，因為有更多比我早起練跑的人正為臺北馬而努力!

賽前焦慮

賽前一周，來來妹焦慮症又開始發作了~

首先是知道自己被發到'D'區起跑區....!! (起跑時間勢必會更晚~)

再來，平路的全馬跟太魯閣的全馬不同，太魯閣的下坡還有助力帶你回終點，但是台北馬就是要一直跑平路，然後倒數著公里數跑回終點!!

最後，如果當天下大雨，天氣又很冷，要怎麼準備呢？

即使，聽著有經驗的跑友說，今年路線更改，比起往年好跑很多...但是河濱好像是來來妹的罩門...

比賽當天

前一晚，入睡前的來來妹突然開竅，內心一個聲音告訴我:

不論怎麼跑，也不會破個人PB，總排&分組也離我很遙遠，為什麼我要這麼焦慮呢? 只要有跑完就好啦!!

於是，來來妹帶著這樣的想法，輕鬆入睡(21:30 pm)，然後一覺到天亮 (4 am就起床啦~~)

一如既往，吃早餐，著裝，貼KT肌內貼，然後前往市政府出發....

好家在，上天賜給跑者們好天氣，台北細雨綿綿，不冷也不熱!! 感覺是個破PB的好時機~

來來妹抱著輕輕鬆鬆的心情去寄物，當時已經超過6:05... 然後緩緩走到D區，6:18 剛剛好!

起跑前五分鐘，柵欄打開，教練要我試圖往前鑽，於是我很幸運的鑽到蠻前面的區域。

倒數二分鐘的時候，我開始緊張了 (其實來來妹是覺得42K 好遠好長唷!! )

教練到鳴槍前，都在旁邊耳提命面跟我說：'放輕鬆'、'注意呼吸'、'安全完賽'就好!!

比賽中

一開始起跑，人真的很多，要衝出去其實也很難，只記得教練說到北門前或是中山北路上中山橋前，就維持身體速度跑，不要求快，不要超速，這段路程就當做是暖身。

前12K，來來妹身體狀況不錯，速度維持很好，感覺一切順暢，腦袋還可以想東想西分散注意力!!

一直到21K，上堤頂大道開始，我覺得痛苦才算開始:

堤頂大道上，開始風很大，雨也持續下；來來妹覺得這段好漫長....

下橋進河濱後，似乎也沒比較好，雨勢感覺也變大了...；

一路上，我的手都是冰的，冷到受不了；

25K開始，我的大腿居然開始痠痛，然後小拇指可能因為襪子穿不對，感覺它在破皮....

我的膝蓋可能因為有貼肌內貼，所以傷勢沒有復發，但是大腿痠痛與小拇指摩擦，是我預料之外的事情。

25-37K，是來來妹覺得最痛苦的地方，腦袋已經沒有別的事情可以想，只希望河濱可以快點結束。

(內心OS:為什麼大家擠破頭來，都要報名這場賽事?? 誰說是破PB的好日子，越跑越冷....)

到38K的時候，其實來來妹一度很想放棄，因為我覺得我的大腿跟小拇指，已經痛到讓我不得不降速跑了!

剩4K的路程，我看了看手錶，我知道3:45應該是沒望，這場要讓教練失望了!

但是，我不能降速，至少讓我破太魯閣的個人PB吧~~ 應該還是有機會的。

出河濱進市區之後，很努力想趕上之前落後的時間，破不了PB至少維持跟太馬時間吧，才不會太難看。

人總是需要鼓勵，才有前進的動力，來來妹其實很感謝當下在旁邊不斷給鼓勵與加油的路人們。

雖然來來妹不認識你們，但是你們的加油聲我都聽在耳裡，很想謝謝你們，但是真的好像沒有力氣了...

終於，轉彎進田徑場了~ 後面大哥，很好心給我加油，讓我先進終點，眼神一飄，似乎是3:50....。

此時，來來妹必須說，我的腳真的不是我的了~ 但是，至少我還可以'笑'!

我到現在都還不知道，為什麼不是跑山路，但是我的腿卻"鐵腿"了... !!

領完物資，來來妹整個冷到不行，足足在旁邊休息跟發抖了半小時，我脫了鞋，發現我腳趾都不太能動!

一直跟教練囔囔，大家為什麼要報這場比賽阿~??

結論

我沒有辦法比較說，今年台北馬好不好跑，因為我第一次參賽，至少天氣不是大太陽，媽媽不會回家念我又曬黑。

但，謝謝'台北馬'，讓來來妹明年可以不用擔心抽籤台灣賽事抽不中了~~! 這是唯一讓我喜悅的地方。

再後，來來妹想說，臺北馬帶給我了一段經驗，但是其實這場馬拉松並不是我的目標。

我在想，人的幸運並不是偶然的… 或許以前我沒幸運的中籤 ，是因為上帝或是神，知道來來妹準備不足，或是不夠認真，所以，它在知道我有這能力的時後才給了我這機會。

最後，我發自內心感謝'中和捷豹跑團'帶我入跑步坑，也要謝謝教練，從訓練到今天他都在旁邊協助我。

來來妹會繼續努力... 往下一場馬拉松備戰!!

To be Continued...

最後分享，我的全馬成績，裝備與補給:

IG：chic_jill

FB：Fong Jill