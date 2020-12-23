賽事心得／台北馬拉松 50歲大叔的奇幻破3旅程

跑馬第4年-人生第10馬 2020 台北馬拉松（2020 Taipei Marathon) Gun: 2:56:46 Net : 2:56:40（PB) 全馬破3，人生成就解鎖🔓

全馬破3，對所有跑者來說大抵都是遙不可及的目標，特別是對一個步入50歲的中年大叔來說，在工作家庭都要兼顧的狀況下，特別顯得不切實際。

開始跑步的理由其實很簡單，因為工作關係需要大量應酬，業績壓力又大，體重一路飆升至80公斤外還有嚴重三高，如果再不改變好像真的不太妙。起心動念下，決心培養一個可持續又方便的運動，至此，開啟了我的路跑生涯。

4年前參加台北馬10k路跑時外型還是圓潤福泰:) 跑步使我現在體重降至60以下，體脂肪在10%上下!

凡事起頭難，家裡雖然在大安森林公園附近有地利之便，但對於早就忘記如何運動，以及要在緊湊的工作行程中跨出第一步，還要不間斷的持續練習，真的是一個很大的挑戰！ 所幸大叔從小什麼都不會，唯二的長處就是毅力和自律。於是，從一開始緩跑安森1圈（2.2k)都有點勉強，逐步拉長里程到5k、 8k、10k...直到目前的月跑量近400k；從孤獨跑者到跟著跑友們一起努力互相砥礪，接受教練們變化莫測的各式訓練；每週雷打不動的週六長距離，週日的風櫃嘴山訓，連出差都必備跑鞋跑遍全世界。日復一日的紮實課表，讓我茁壯也讓我更有信心面對每一次的比賽。

精實的跑友們，就算跑完風櫃嘴還是輕鬆自在

從2018大阪馬初馬之後，我就開始逐步設定目標，參加國內外主要賽事累積經驗，到取得波馬資格，以及實現破3美夢，每一次都給自己不同的加壓折磨以力求進步。每一項運動都有它迷人之處，但對我來說，跑步是CP值最高也最有成就的，不論何時何地，只要跑起來就是屬於自己的成績！

熱爆了的倫敦線上馬多虧大家陪跑

一步一腳印，沒有奇蹟只有累積，連50歲中年大叔我都做的到，對正看著這篇分享的你/妳來說，完成全馬、達到BQ以及破3，這些絕非白日夢，而是可以成真的美夢！

台北馬賽事心得

這次的台北馬賽事，雖然賽道重新規劃，但由於事前有效宣傳賽道資訊及注意事項，加上除了中段3個魔王段以外賽道都算平坦好跑，也因為老天賜的破PB的好天氣，想必大家都達成理想目標。

補給方面還是延續國道馬策略，每5k葡萄糖鹽錠穿插能量膠及25K/35K服用咖啡因，水站也每站都進但保持少量多次模式。

賽前的肝糖超補也盡量做到還有包括前一晚必吃的幸運餐-X記排骨炒飯。

鳴槍起跑前半馬比預先設定M配速稍快，約4:05/k左右，前半馬花了約近87分，嗯都跟設定目標一樣。

後半馬開始到35K左右配速都算計畫中，天真的我想著破3有望...結果原來真的大魔王出現在37K左右，左腿開始微抽筋，稍微降速後這次換右腿😱想到心心念念的破3有可能毀於一旦，算了時間後，用最保險的配速完成最後5K，感謝老天保佑順利達標。

感謝無極限長跑訓練中心黃崇華 教練， 張哲豪教練的訓練，讓我的全馬成績從年初渣打馬的3:16，9月國道馬3:09，進步了約20分鐘。 也謝謝假日漫跑團各位超精實跑友在風櫃嘴及美堤河濱的互相傷害，還有台大EMBA 老師及學長姊的打氣加油, 森林跑站RunBase 的加油並賜照及在賽道上為我加油的朋友們。當然老婆大人的全力支持並參與也才讓我無後顧之憂💗