賽事心得／台北馬拉松 地方媽媽跑進全馬百傑！

我是一位超過40歲的職業婦女，雖然我大學讀體育名校國立體育大學，但我不是體保生，每年學校的校園路跑，只有短短的3K，我都是跟同學用走的回到終點，只為了賽後的摸彩活動。從沒想過，我的人生生活中，會成為一位熱愛跑步的地方媽媽。

當初因為產後減肥而開始慢跑，因緣際會下加入南天樂跑，至今跑齡已超過5年，今年的臺北馬是我的第7馬。今年年初屁股跌倒受傷後，跑量一直都是打底跑(週六美拍歡樂團+南天大團練)，臺北馬其實只有賽前一個月比較認真跑課表，但是東哥跟小郭義不容辭的答應要當我們的配速員，讓我安心許多。

八德最帥男-東哥

我的專屬配速員-小郭

賽前擬定以4:40均速，低標3:17，高標3:15，今天的天氣稍涼，起跑後幾乎沒什麼雨，是個非常適合跑馬的天氣，我們一路以4:35的速度穩定前進，一直到38k開始掉速了，我已經跑到好累好累，呼吸喘息聲越來越大聲，東哥小郭一直鼓勵我要hold住，就是最後的5k了不要放掉，最後小郭一直陪著我衝進終點，最後就以3:15:47完賽，達成百傑目標！

跑到厭世的臉-腳都抬不起來了

達成百傑的夢想後，內心盡是滿滿的感動與感謝，絕對不會忘記南天樂跑的大家對我的支持與鼓勵，而去年跟著陳志瀛教練的課表幫我建立起穩固的基礎，每週六美拍歡樂團，不是只是拍出一張張的美照，同時我們也持續累積跑量，所謂打底打得好，全馬沒煩惱；南天樂跑中許多男力不嫌麻煩地陪我配速跑，賢仔、阿鎮、志豪和志宏都是有恆街的好partner，我不是一個認真勤奮的跑者，因為有他們的陪跑陪練，我才能慢慢地吞下這些課表。此次還有我的好姊妹芩妤相伴，因為有她，才讓我又燃起百傑的夢，這次臺北馬她也以3:13:43跑進百傑，替她感到驕傲。

此次臺北馬我的專屬配速員東哥及小郭絕對是居功厥偉，他們不僅要當我們的配速員，時時關心我們的狀況，還要能忍受我們的唉唉叫，幫我們調整心理狀態，我能堅持跑向終點，他們絕對是最大的推手!!!!

最後，感謝我的老公支持我圓夢並幫忙照顧孩子，希望我的百傑圓夢過程，能帶給孩子們一點點的啟發，因為孩子目前也加入運動校隊，堅持到底的態度是能否成功的關鍵因素，媽媽我都能做到，你們又怎麼能輕易放棄呢?

我是媽媽，我是職業婦女，我是素人跑者，我也是全馬百傑!!!

我圓了我的夢，你呢???