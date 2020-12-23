賽事心得／台北馬拉松 阿基里斯腱手術後的痛苦完賽

真是... 很久沒跑得這麼痛苦了

2020/12/20 台北馬拉松25公里處，30公尺高環東高架由西向東逆著風前進，我感到雙腳力量逐漸一點點地流失，大腿內側開始出現緊繃感，接著股四頭肌，最後延伸到小腿。狀況出現的比預期早了10公里，不，是12公里。

邊調整狀態邊回想；下半年練了1500公里，兩個月前的10公里、半馬測驗成績都比預期更好，賽前減量雖然有點亂流，但沒有大問題，這週睡眠很充足，今天的補給沒有失誤，配速都在預期；最可能的是賽前3天我走太多的路了，我小看了EXPO 3天的威力。

27.5公里左右進到河濱，雖然配速起起落落，掉得不算多，但心知雙腳力量所剩無幾；就像一戰後期的德意志，貌似還能打，其實經濟產能已消耗殆盡，全線崩潰只是遲早的事情。

河濱全長約11公里，一週前的賽前講座讓我對路線滾瓜爛熟，此時反而希望自己不要記那麼清楚，傻傻地跑反而比較容易。過了彩虹橋知道已經離終點不到10公里了，我小心翼翼地拿捏在速度與抽筋之間的些許空間。此時大家都在努力奮進，而我比較像在撤退。所有跑者都從我身旁呼嘯而過，我像深陷在泥濘的壕溝，想盡辦法全身而退。

感謝徐拔攝影

身體的痛苦並沒有停止思緒繼續流轉，邊跑邊回想從去年3月底摔斷阿基里斯腱，送進手術房後的種種。

阿基里斯腱重建在醫療上是小手術，40分鐘就結束了，但結束後的復健卻是困難重重。術後1週拆石膏，3週內要讓足背屈(勾腳掌)達到0度（否則活動範圍就再也回不去了），6周內開始拿掉拐杖走路。達成後，還有一系列漫長的復健與等待。那時的感受就像走在一片漆黑的隧道，慢慢地摸索出口，努力地探尋出口微弱的星光。

直到2019年聖誕節才慢慢恢復跑步，剛開始一次只能跑5分鐘，受傷的阿基里斯腱狀況時好時壞，非常不穩定，傷口導致組織沾黏造成初期很大的困擾，花了非常久的時間才一步步克服。

2019/04/01 阿基里斯腱手術後2天

直到今年6月，我才確定自己能夠承受馬拉松訓練，有機會參加年底的馬拉松，開始恢復訓練生活。工作與訓練並行時常很辛苦，但哪一位成年跑者不是呢？回想術後至今一年半，努力了這麼久，我不就是為了回來繼續體驗這種生活、這種感覺的嗎！？

沒錯。教練我，想跑步！

Enjoy now. Enjoy the pain.

每個人都該適時為自己鼓掌喝采。術後633天，首場馬拉松安全完賽。3:54:51

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