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賽事心得／台北馬拉松 國標舞跑者蓁的是336 BQ啦！

運動筆記 / 大圓

這是一個白天跑全馬破 PB，夜晚跳國標舞的 BQ 跑者故事！

一、蓁的是 336！

 

全馬在 B 區最前面起跑，剛開始體感好到會不自覺地超速；跟 Bear 共跑一段後，被世昌哥追上，回頭對我說超速了！不久遇到小美教練和協志的 330 香檳王小隊，被小美兇狠的眼神說：妳超速了，不行！緊接著子毛也到了，對我說：你要跑 330 嗎？我說：沒有 ( 330 會爆！ )。

▲ 為什麼大家都說我超速，真的超速了嗎？

果不其然，前段 20k 跑 4:59/km 超速的苦果，在 30k 撞牆期開始痛苦。但一想到練這麼久，不是來這裡來放棄的。緊咬跟著清源倒數 12k 均速 5:06/km，直到進臺北田徑場。

終點門檻前秋里、凱西大喊著：又蓁加油！感動的淚水在眼眶打轉，最後衝線進終點，破二小隊、山貓團長阿麗在看台上加油吶喊，看到時間後，激動掉下眼淚；不只 340，是 336！

▲ 我真的跑進 BQ 內，感動到眼淚停不下來！

二、來自跑者靈魂的黎明   

   

賽前連續 4 週每星期六上午 5 點，在山貓路跑揪風雨無阻的眾樂樂團 LSD。感謝山貓跑友：品富、保哥、清源、文斌、世昌、小萁、今今、黃大哥等，還有一面之緣的朋友們；貴人實在太多，未盡完備之處，敬請見諒。

▲ 與破 2 小隊風雨無阻的眾樂樂團 LSD。

三、痛過的領悟，跑步曾經是我的全部。

      

2019 年的臺北馬全馬成績最後以 Sub 4 壓線進終點後，舊傷立即復發，心知肚明訓練量不夠是佔很大的因素。

▲ 2019 臺北馬 - 全馬最後壓線時間 3:59:33

首先告訴自己先積極面對傷勢，才有機會破 PB，於是去了復健診所電療、雷射、循環治療。另外，某日心情低落在景美逛菜市場時，感覺到身體肌肉的緊繃，看到運動按摩的招牌，心想死馬當活馬醫，沒想到誤打誤撞，小胖居然成為我重返馬場的最佳推手。

小胖是一位退役散打選手，牆上掛滿按摩執照，身為曾是運動員的同理心，不僅是肌肉放鬆，也找到根本的痛點，更助我大破 PB。

四、打著儒意算盤，砍掉重練！ 

     

2020 年 8 月透過好友天天認識儒意運動的阿儒教練，抱著砍掉重練的心態參加週四全馬班，A 組組頭小美是個用心的教練，常揪團練跑，並私下關心身體狀況。

▲ 2020.12.17，賽前的週四全馬班，熱身慢跑！

跑班專業有趣的課程與量身訂做的全馬課表對我幫助很大，偶爾因沒時間跑，小美和阿儒說別給自己太大壓力，吃接下來的課表就好；讓我不再糾結，反而之後的都有在配速區間內完成。

▲ 每次跑班開始上課的熱身都會確實做好做滿！

五、跳國標舞的全馬跑者 

     

為什麼說是跳國標舞的全馬跑者？跑完全馬後，當日晚上參加國標舞對抗的歡樂聖誕 Party 跳 5 首舞 ( Waltz、Tango、Quick Step、Fox、Viennese Waltz )，感謝帥舞伴老公優秀的領舞，讓鐵腿的雙腳不用跳得很用力。

▲ 晚上與帥舞伴老公跳華爾滋 Oversway！

現在重新回想當日白天全馬，晚上還能跳舞的最大功臣之一：小胖按摩，因為每逢跑完長距離後，就去放鬆肌肉，一來疲勞的恢復比較快，二來確保受傷能即刻處理，小胖常提醒肌肉的疲勞累積太多會變舊傷，舊傷需要花較長的處理與恢復時間。

2020 這特殊的一年，自認成長很多，若問我成長了什麼，一時之間也說不上來。感謝一路陪伴的家人同事朋友們，我會用奮力一搏的精神，繼續熱情的生活。

#小胖按摩#儒意運動#山貓路跑團 #跳國標舞的BQ全馬跑者 #2020 台北馬拉松TaipeiMarathon#

照片來源：尋寶網、運動筆記 、ALL Sports

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