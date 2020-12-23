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精華影輯／台北馬拉松 令人熱血沸騰

運動筆記 / Jack Kox

下著小雨的臺北馬拉松

一大早就會冷

所以選手陸續抵達會場集合之後

準備一下就前往寄物

之後開始熱身

讓身體可以活動開來

熱身後就前往各自的起跑區域

6點半一到

全馬組的開始起跑

這次的路線有修正

先跑向西門町

再轉回凱達格蘭大道

10k之後開始往圓山方向

接著跑向大直

上環東橋

到20k之後上環東橋有些許的逆風

跑起來會比較不容易

再下橋到南港展覽館

折返後沿著河堤跑回彩虹橋已經是32.5k

再往前跑體力已經下降不少

最後的5k

有些選手充滿體力

有些身體出了狀況

都盡自己最大的全力跑回終點

整個台北田徑場充滿了歡呼及吶喊聲

非常令人熱血沸騰的台北馬拉松

恭喜所有完賽的選手們

小編這次跟著平常練跑的跑團

互相傷害跑團的選手們

也一起跑了快整個大台北

小編這次tag的選手都是小編知道的選手

或是認識的朋友

還有很多菁英選手小編不太熟沒tag到的

請大家再分享給認識的朋友們

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