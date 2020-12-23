賽事心得／台北馬拉松 醫鐵出任務2020最後一站

去年的台北馬是我第一個任務賽，今年則是用台北馬當作我2020最後一個任務賽，任務賽事的當中最重要的除了助人以外還要能不被關門順利完賽；在一周前夥伴們就在討論台北馬可能整路都在下雨，雖然是跑半馬，但是加上前後的集合時間也有快要四個小時要待在賽道上，開跑前還是有小小的飄雨，但是全馬的跑者出去之後雨有漸漸地變小了些，在半馬七點開跑之後其實沒甚麼雨勢，但是我的腳還是八公里之後才漸漸的熱開，到了十公里右腳才熱'腳'完成，真的很糟糕，都已經過一半了。

➡️［圖片來源：運動筆記賽事相簿］

不過還好的是跟夥伴保持很好的配速，保持在任務可以完成的時間內，大概17公里左右在橋上看到有些跑者的速度明顯往下掉，看起來是可以設站服務了，一蹲下來大家就非常踴躍XD，大概只站起來四五次，手上的兩罐撒隆巴斯就已經結束了，看來下次應該要把醫護鐵人背包裝滿才可以！同組的夥伴在我的時間監控之下十五分鐘結束服務大家的任務，我們也要完成我們的任務了，三小時完賽！

➡️［圖片來源：運動筆記賽事相簿］

但是我想這次的天氣涼涼的，真的是非常適合跑步的好天氣，應該都沒有甚麼被關門的壓力，唯一的壓力是…每一站的補給都太好吃了吧！意圖讓人吃飽之後跑不動XD，官方補給我最推薦的是台灣喔熊餅乾🧡🧡🧡，不只好看很還好吃，所以不要怪我為什麼拍的熊少了左腳，因為我吃完才想到應該幫熊拍張照，其他好吃的仙草冰跟手沖咖啡我都很想進站，但是我都是跑過頭了才看到，就沒有進站了~~~，希望明年的台北馬還是每一站都有驚喜。

再次感謝很信任醫護鐵人的朋友們，希望下一場比賽還有機會為大家服務。

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