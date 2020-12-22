焦點人物／台北馬終點前爬30 公尺 永不放棄的男人李汶政

終點就在眼前，雙腳使不上力的汶政，以爬行的姿態前進！（截圖自跑友 蘇韋毓 影片）

「大家好，我是這次台北馬在 30 公尺腳沒力的那一個😂」

這次在台北馬最動容的一幕，莫過於一名跑者在終點前 30 公尺奮力爬行的畫面，這支影片在各大社團流傳！（如果你沒看過，請先準備一包衛生紙）

在終點前30公尺，李汶政爬著進入終點的畫面（影片來源：蘇韋毓）

而今天我們訪問到影片中的男主角，外號「汶神」、「阿政」的李汶政！一起來了解他的故事吧！

Q：當時是怎樣的情況？

台北馬當天路上滿溼冷的，後半段有滿大一段路線是逆風，加上氣溫有毛毛雨又很低溫，我在靠近台北馬終點之前，我一直聽到很多朋友說，「撐住！」「堅持！」「Sub3」，那時候我已經有一點意識模糊，但因為很多加油聲，我就想說還是用盡全力。

在這次台北馬全馬中，汶政（身穿橘色衣服）跟上「長跑甜心」張芷瑄（中）的車，並以 83 分的速度完成前半程

台北田徑場要進場時有一個台階，跨過去那個台階時，可能是太心急，又跑得太急，當時想著終點前要來個「帥氣的衝線」，可是進入台北田徑場時，突然覺得雙腳不聽使喚，那時眼睜睜地看著終點計時器：2 小時 58 分、59 分，一分一秒不斷地過去......

「天啊！就在這裡！」，那時有試圖要爬起來，但當下腳已經沒有辦法再支撐自己身體的重量，主持人 Dennis 用心請觀眾幫我加油，於是我一步一步地爬向終點！

Q：最後還是以 3:00:39 的個人成績完賽，想問這次的經驗，帶給你什麼樣的體會呢？

這次體會滿深的，賽事前半段有跟到「長跑甜心」張芷瑄的車，一開始跑了半程的時候，前半段覺得還滿適中的，後半程因為平常訓練可能沒那麼充足而發生了這樣的事。跑馬拉松還是會建議前半段不要太快，後半段才能比較以均速的方式完成，不能讓自己太勉強。

汶政表示，跑馬拉松還是會建議前半段不要太快，不能讓自己太勉強

進終點的時候，我的老婆在二樓景觀台幫我拍影片，她看到的當下不禁泛淚。所以我有一個很深的體會，堅持是一件好事情，不過還是要達到自己的訓練量。賽後，老婆就跟我說，下次要參加的話，我們一定要做足準備，而且這樣也可以確保在很帥氣的情況下進終點，而不是用這種方式讓大家不小心關注到自己（苦笑），不過這是一個很特別的經驗！

另外，我也很感謝這次台北馬拉松的醫護小組，在終點前他們已經準備好輪椅，我一進終點就可以直接去醫護站，很感謝他們！

對汶政來說，這次台北馬絕對是永生難忘的經驗。

Q：在去年的訓練營認識了現在的老婆 Ariel，也成為了奶爸，好奇這閃電般的愛情是怎麼進行的？

其實去年在 8 月份的時候，美津濃訓練營就開始招募，就想說找一個訓練營參加來精進自己，剛好老婆（那時候還不是老婆啦）另外一個訓練營沒有報上，因緣際會之下就到了這邊，這個訓練營從 9/7～10/19，大概 6 週的時間，10/20 我們就交往了，12/25 聖誕節的時候，我就跟她求婚。從交往到求婚大概 2 個月，所以真的是「閃電般地愛情」！

汶政與現在的老婆 Ariel，其實是在去年跑步訓練營認識的！

另外有一個小故事，她那時候是追求跑量，每個月大概會跑 300 公里，連我自己都沒有辦法，讓我很佩服，她的意志力比我還要堅強！這一段走過來是很特別的。人家常常分享，跑步可以遇到另一半，在我身上真的是這樣，再次呼籲跑步可以認識很多朋友喔！

跑步，真的可以認識很多朋友！

其實跑步對我來說，你會相信很多事情，開始學會怎樣規劃自己，從跑步到生活上的大小事，而你也會設定目標，並一步一步地去達成。

「很多事情不是很難，是看你有沒有堅持把它做完！」

汶政說，明年一定要帥氣進終點！

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這次的 2020 台北馬中，是這個在終點前堅持完賽的男人，讓我們深刻體會什麼是「永不放棄」，期待明年可以看見汶政以帥氣的模樣進終點！如果對跑步相關知識有興趣，也歡迎到「 阿政跑步筆記」來看跑步筆記文章，裡面有很多優質好文喔！

最後，也在底下附上完整的人物採訪影片，一起加油吧！

圖片提供：李汶政

採訪撰寫：Joanna

＊人物專訪，盡在運動筆記