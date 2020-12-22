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賽事心得／台北馬拉松 把青春都跑掉了的破三

運動筆記 / 謝孝德

九年前開始參加路跑，隔年參加2012年的大阪馬拉松就跑出了三個半小時的成績，當時「破三」立下目標後，這30分鐘竟如此的遠，統計平均七年可以破三，我絕對是後段中的一個。       

大概是連自己的母親都罵「不務正業」的流浪教師如我，不配有這樣的夢想？賽後搭計程車時，司機不屑的嘲諷說真正會運動的人才不會來馬路上作秀，你們是來湊熱鬧的嗎？那麼有錢還專程住旅館、跑步繞著田徑場就好了啊！只有真正花了不知多少時間練習的人才能體會，「世人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。」         

2012年第一次遇見鄒大（鄒宏傑）是在台南的夜跑，當時的我還是個四小時的跑者，看見他三個半跑回，説還想再多跑一下時，請教他怎樣才能變強？他說：「別人在玩的時候，你跑步；別人去約會時，你跑步；別人休息時，你跑步。」時隔八年，正當我從B區偷偷擠到A區搶起跑時，鄒大竟擠在我的正前方，緣分就是如此巧妙。

我是那種沒有人可以互相傷害的跑了九年的孤狼，每次頂著黑夜、頂著雨、甚至拉在褲子內走回來的夜晚，從工作、家庭中擠出任何一絲絲的練習時間都不曾放過，研讀各種書籍及網友的經驗，我很難想像自己用這樣快的速度跑完全馬，但我做到了之後，卻覺得自己並沒有很快，這沒什麼一樣的平靜。       

賽事中，前面的跑友從跑褲後袋拿出一條能量膠，失手落地時看了一眼就繼續跑，我第一時間來不及幫他撿，當下想著跟我一樣啊⋯⋯，之前曾經號碼扣噴飛也捨不得那幾秒鐘。過環東大橋時，有個好心的大哥提醒我，穩住姿勢不要急，彷彿當頭棒喝的點醒了我，謝謝你的一句話，跑在相近速度的跑友之中，看著每個人的步頻跟身形，我知道我們是一樣的人，忽然沒那麼孤單了，這就是比賽的魅力吧。

最後談談我的訓練跟比賽方針，如果你是跟我一樣是孤狼沒朋友、又高又重、腿短又粗、協調不好、速度不快、又有家庭工作、也不年輕的朋友，想破三或許我的訓練方式有參考價值：       

 1、我是參考漢森訓練，但受限時間的情況把握大原則，每週盡量有間歇跑、配速跑、長距離跑，時間不足的話只跑「配速跑」。       

2.質跟量並重，時間不夠「重質就有量」，30-40分鐘也可以練很足，但速度要在4:30內，這樣有質，夠快量也才會有7-9公里。         

3.孤狼沒有人互相傷害，你得要有強大的決心跟意志力去「虐待自己，進而樂在其中。」         

4.「頂尖選手生活都很規律，我不頂尖當然得更自律。」大吃大喝會變胖，瘦一公斤快三分鐘；熬夜隔天會恢復不了吃不下課表。         

5.真的沒辦法練跑的時候推薦跳繩跟爬樓梯，對協調性跟腿力有幫助，就連「旅館、醫院的逃生梯都是我的練習場。」         

6.不要受傷，不要受傷，不要受傷，「傷一天退ㄧ月」，還要硬撐嗎？         

7.以賽代訓，安排一些半馬比賽，「沒朋友只好花錢請人家陪跑」，不小心上上凸台就把女鵝扛上去滿足一下虛榮吧。

比賽策略：

1.裝備篇：胖子怕熱，飄衣飄褲露出你的蜜大腿，而且都那麼胖了只能從衣服頭髮減、三分頭是標配，反正「人不帥就只要求快」，小粉紅絕對是作弊鞋，穿過數十雙跑鞋唯一覺得難怪被禁的鞋。

2.比賽策略：跑了九年很清楚，前一秒還很順下一秒挫賽很常見，體感才是關鍵、但狀況再好也得忍住配速。

3.補給篇：胖子消耗大熱量需求大，有香蕉吃香蕉，有舒跑必喝，能量膠後袋加手捏兩條，帶太多會太重。

4.心理建設：「比賽是練習的累積，自信來自於練習。」都練成這樣了，哪有不行的道理！

感謝老婆大人的手做破三獎盃，我隔了四年才捧的起來；還有手繪的破三地圖，每場的陪伴、每次練習、比賽後的按摩，沒有太太的支持也許我早就放棄了。

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