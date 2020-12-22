賽事心得／台北馬拉松 交出對得起自己的成績

距離終點剩下不到一公里了，突然發現自己的心臟突然跳得好快，原本最有自信的呼吸管理也突然失靈，整個人激動到幾乎喘不過氣，莫名而來的淚水也不禁模糊了眼眶，因為低頭看錶才發現，因為過去這段時間來的堅持和不放棄，自己即將在這個風雨飄搖的2020年底，交出一個對得起自己的成績。

在2019過完得到很多啟發的跑者生涯第一年之後，對自己在這個領域的未來突然充滿許多期待與想像，想要破PB，想要破三，想要成為六星跑者，想要跑遍世界各地的馬拉松賽事。

於是在2019台北馬拉松之後，馬上為自己擬訂了完整的2020計畫，預計是每三個月跑一個全馬，分別是:

三月 2020萬金石馬拉松

五月 2020布拉格馬拉松

九月 有最速賽道之稱的2020柏林馬拉松達到破三的成績。

當然，還有十二月的2020台北馬拉松。

心裏也在思考，如果全馬想破三，那至少半馬得先破一個半小時很合理吧?於是也計畫幫自己報名一些半馬，期望藉由各種賽事的磨練來提升自己的成績。

隨著2020的來到，第一個試煉就是一月的2020 台北渣打馬拉松。

這場跑出了1:32:35的成績，比上個月2019台北馬拉松跑出的個人紀錄又快了兩分鐘左右，著實為自己增加不少的自信，樂(ㄊㄧㄢ)觀(ㄓㄣ)的以為要是能繼續這樣練下去，半馬一個半小時和全馬破三的願望應該不會是太大的問題.

接下來的故事不用多講，因為全地球的人都知道也都遇到了，疫情的蔓延徹底改變了這個世界，所有的賽事都陸續取消，加上個人在工作與生活上也遇到不小的挫折與壓力，更慘的是又生了一段時間的病，甚至還一度懷疑自己是不是染上那個讓人聞之色變的病?一直撐到五月，跑量幾乎歸了零.

五月連續好幾個星期都沒練跑，還真舒服，晚上下班回家就癱在沙發上，吃東西滑手機一直到想睡覺，不用忍受跑在酷暑的煎熬，也不用花時間思考要怎麼調整飲食作息來配合自己的訓練計畫;但每當夜深人靜時，總覺得心裏空空的，好像生活中某一塊很重要的部分被掏走了。

直到五月的某天在書裡看到了一句話，彷彿當頭棒喝被敲醒: 抗拒一件事，會找出一百種藉口；而喜歡一件事，只需要一個堅定的理由。

是啊!跑步曾經是自己這麼熱愛也決定要做一輩子的事情，過去一年不知道從中得到多少的啟發和樂趣，為什麼要為了生活上的其他不如意而放棄？於是當下決定，就讓自己在五月徹徹底底的休息，但從六月的第一天開始，就要回到訓練的常軌之上.

曾經可以輕輕鬆鬆吹口哨跑完25公里LSD，在剛回到河濱時，跑個三公里就開始覺得累到想放棄，但無論如何，既然很確定馬拉松就是我的熱情，無論如何都要堅持下去！

重新研讀了各種的訓練法，歸納出了三個自己想走的方向

1.訓練方式單純化:

雖然知道各種不同的訓練都有其目的來增進跑者的跑力，但身為一個工作繁忙的大叔上班族，真的沒有時間想太多，於是決定，放棄諸如間歇或節奏跑等等的速度訓練，將訓練單純化為平日輕鬆跑和假日LSD兩種而已，雖然知道這樣可能會進步得很慢，但至少這樣可以讓自己比較沒有壓力的每天出門練跑.

2.不超過兩天的休息:

覺得跑步是這樣，一天不練沒人知道，兩三天不練自己知道，兩三個星期不練大家都會知道;這個運動最需要的，就是持續與累積。一旦中斷以後，必須要花更多努力才能找回之前的狀態，休息越久就越難重回跑道；這次重新開始時就告訴自己，可以跑得慢跑得少，但就是不要停。

於是，我做到了，從六月回歸到十二月台北馬之前，即使跑量曾經少到一個月勉強湊到一百公里，但從沒有讓自己有過多於兩天的休息，無論是攝氏30度C以上的酷夏，還是各種颳風下雨，就算連滾帶爬，也要硬著頭皮至少跑完5公里。

3.維持健康的飲食和作息:

除了跑步本身的訓練之外，也開始重新對自己的飲食和作息進行嚴格的自我管理，沒事就早點睡儘量避免熬夜，也想辦法提升睡眠的品質;飲食上也完全避免任何油炸，重鹹，含糖高乳脂，或加工過度的食品。

慢慢的，隨著時間一天一天過去，也發現自己的跑力似乎正在一點一點的回升。

雖然跑起來的速度好像也沒有以前那麼強勁，但感覺每天練習完都還行有餘力，好像還可以再繼續跑下去;最棒的是，去年一段時間因為追求速度的提升，常常因為訓練方式不當而讓自己受傷，但現在經過幾個月的訓練還是無痛無傷，每天的練習距離也得以慢慢拉長。

很快的一年過去，又到了年底的總驗收: 2020台北馬拉松，這次很幸運可以用去年神戶馬拉松的成績換一個免抽籤名額，但畢竟超過一年以上的時間沒有跑全馬了，心裡其實是有點憂慮，自己會不會連跑都跑不完?賽前在研擬配速策略的時候參考了幾種科學化分析，試圖用自己過去半年來的練習數據分析可能的完賽成績。

得到的結果大多是落在3小時18分~3小時25分這個區間，心裡想著好吧!如果能真的這麼理想至少也是破了自己的PB，因為42.195公里實在太長了，加上天氣和生心理狀況的變化，真的沒把握這段旅程會發生甚麼樣的事情，於是就幫自己訂下低中高三個目標:

低標:3小時20分~3小時25分

中標:3小時15分~3小時20分

高標:3小時15分~

另外也勉勵自己在跑的時候要做到三件事情

1.沒事儘量少看錶，不要被數據綁架，而是跟著內心和身體的感覺跑。

2.幫每個在路程中掙扎努力的跑者打氣，跟每個路上遇到促成這場賽事的工作人員，警交和醫護人員說聲謝謝，給沿途幫你加油的市民朋友一個溫暖的回應。

3.保持著輕鬆愉快的心情，享受這場比賽，一定要面帶微笑通過終點線。

比賽在星期天的凌晨6:30分準時鳴槍，起跑時瞄到旁邊大樓上的氣溫是攝氏14度C，加上微微飄著細雨，實際的體感溫度應該更低，但這正是自己求之不得的天氣，因為說好不看錶，所以真的完全不知道自己的配速是多少，從頭到尾，就放心的交給身體和大腦去跑，因為身體和大腦經過長時間的練習，早就知道自己該怎麼跑，過程中你只需要不斷問自己，現在這樣的配速，步頻，步幅和心率是舒適的嗎?怎麼樣調整可以讓自己更舒適？這樣子的跑法，讓自己多了好多的時間和餘力，用眼睛去欣賞沿途的風景。

從市政府出發沿著寬闊的仁愛路向西跑到總統府，跑出凱達格蘭大道之後再一路向北跑到自己在台北住了好幾年的大直和士林。然後沿著堤頂大道向東跑上這次傳說中的魔王環東大道到南港，好像很多跑者不喜歡這段，自己倒是覺得跑起來超爽!逆風爬升踩著地上的積水罵聲幹，然後帶著你的跑者魂突破重重的難關，這不就是馬拉松好玩的地方？要不然大家都在台北田徑場繞105圈就好了。

下環東以後在南港拐了幾個彎就進入以往佔賽道比例很高的河濱，這次似乎因為大家多年的反應所以大幅縮減河濱的比例，但個人其實也很喜歡河濱，台北的河濱真的是世界級的，跟很多國際大都市的河濱比起來毫不遜色，又平又寬敞而且距離無限延伸，所以可以看到各式各樣不同的美景。

離開河濱之後也到了旅途的尾聲，沿著南京東路向西跑向這次最大的變化:終點台北田徑場;驚訝的發現，跑了7次的全馬，這應該是頭一次沒有明顯感受到30公里以後的撞牆期，沒有隨著體力流失而攀升的心率，感覺就只像是週末出門跑了個長距離。但在距離終點不到一公里時，突然發現自己的心臟突然跳得好快，原本最有自信的呼吸管理也突然失靈，整個人激動到幾乎喘不過氣，莫名而來的淚水也不禁模糊的眼眶，因為低頭看錶才發現，因為過去這段時間來的堅持和不放棄，自己即將在這個風雨飄搖的2020年底，交出一個對得起自己的成績。

原本說好要面帶微笑通過終點線，但卻忍不住內心的情緒，又笑又哭的通過終點線。

2018 台北馬拉松 3小時40分57秒

2019 神戶馬拉松 3小時25分23秒

2020 台北馬拉松 3小時17分17秒(Personal best)

很高興在這個有很多不開心的2020尾聲，可以用這種方式畫下一個圓滿的句點，謝謝每一個我認識和不認識的人，因為你們我才能有這樣的體驗，謝謝每位辛苦的工作人員，台北馬拉松真的很好玩!當然最要謝的，是台灣所有在前線辛苦防疫的人員，因為這可能是2020疫情爆發之後，全世界唯一一場如期舉行的大型馬拉松！

還有，謝謝我自己。

雖然這樣的成績離原本希望在今年達成的破三還有段不小的差距，但今天和兩萬多名跑者，上千位工作人員還有無數的台北市民在一起，真覺得在這條追求夢想的道路上，沒有人是孤單的。

只要勇敢出發，多遠都可以到達。