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專題／新冠疫苗爭奪戰開跑 台灣起步早為何還落後？

賽事心得／台北馬拉松 期末考跑得不好~難受香菇

運動筆記 / 李忠憲

本周台北馬早在今年跑完渣打全馬，就決定要報名，想繼續在台北參加大型賽事，並創造好成績，不過人算不如天算，賽前幾周的右腿肌肉緊繃不適，狀況一直不佳，不斷調整下，也只能期待上天保佑我撐過去。

照慣例前一天先來住宿過夜，這次聽教練的話，要肝醣超補，多吃米飯，這次真的吃的量很多，先是中餐的青醬海鮮燉飯，幾個小時後，又到東區吃加大份量的烤肉飯，覺得肚子還沒飽，立馬再加吃牛肉炒飯，吃到我自己都嚇到了！不過吃完覺得好滿足，人生難得幾次放縱........(真的有效，跑馬當中都不曾覺得肚子餓)

面對台北濕冷的天氣，對我而言也是一大挑戰，之前渣打就只有低溫，而這次還加上下雨，面對如此情況我也做足準備，賽前穿雨衣熱身，早兩個小時先吃完早餐、靜態拉伸、動態伸展等，該做的都做了，為的就是創造最有利的情況。

起跑前出了小意外，等體溫感測差點趕不上開跑，好在最後化險為夷，順利開跑。

起跑後老天對我們還算不錯，只是陰天而已，但5K左右就開始毛毛細雨，而塞在滿滿人群中跑步的我，當時還有點熱，想要突圍也沒多大能耐，只能伺機而動，前10k幾乎都是人，無論被塞住或下雨我都賣力地跑著。

狀況真的不佳，右側的肌群都明顯不足，覺得不堪用，跑沒多久右腹部首先發難，緊繃不適，我只好讓左側多負擔一點，就這樣撐著慢慢跑，一開始跑不到教練要求的配速，只能接近低標，一進補給站就會馬上落後，只好少進補給站一些，但我還是去上廁所一次(加上賽前的2次共3次，到底是有多少尿啊！？)

我打算將全馬分成4個10k來跑，慢慢地跑撐過第一個10k~第二個10k，直到撐到半馬，雖然前半馬時間不如人意，但勉強可以接受，再來就等30k魔王關到達，但事情不是我想得這麼簡單......

來到27k左右身體多處已經肌肉緊繃不適，不是只有腿部的感覺，這次發難的是背部，而且不斷蔓延到上背，覺得好多地方不適，連腳掌都有些不舒服，這麼多不適，怎可能再加速，因為我怕抽筋啊！總不能在此前功盡棄，再放慢速度繼續撐著。跑到環東高架路段，除了下細雨之外還加上強風吹拂，這種內憂外患的環境下，我根本提不起速度，教練說的後半段配速根本無法達標，只能祈禱趕快撐過去，30k再來彌補。

好不容易撐到30k，想要複製以前的跑法，開始加力衝出去，結果好景不常衝了3k，就全身緊繃不適，雙腿更是無力邁出，「撞牆期」正式開始，速度大大降低，呈現緩跑狀態，一點都無法達到教練要求的配速，更不用說再加速彌補前面的落後。我只能祈求順利撐到終點了，結果來到35k，居然徹底的爆了，破天荒的停下腳步，伸展不適的肌肉，走了幾公尺再度小跑，這次完全不行，一直多負擔的左半邊，開始出現快要抽筋的現象，正式掛點。

就這樣緩跑硬撐著，好多人開始刷過我，不過也看到好多跑友在路旁伸展抽筋的肌肉，大家似乎都在對抗最後的撞牆期。跑在河濱賽道的我痛苦指數逐漸攀升，很想要停下來當步兵，身體每個部位都在抗議著，我也逐漸沉淪，有點意識恍惚，還有發冷以及反胃的感覺，漫長的河濱賽道加上強風吹拂，好淒涼啊！

一直來到最後3k，終於離開漫長的河濱路段，進入塔悠路，突然覺得準備近一年的時間，最後怎可這樣墮落，打從心底開始自己激勵自己，正確來說是臭罵自己。

「李忠憲難道你只有這點能耐？」「把腳步跑起來！」

「準備這麼久，就只有這樣嗎？」

想著~念著~喃喃自語著~然後我激動起來，開始邁開腳步奔跑，居然跑出整場最快的配速，一邊跑一邊激動著，這次又好想哭，一直跑、一直衝，直到進入那充滿加油聲的台北田徑場，雖然只有短短的幾公里~~但我已經盡力了！

賽後感謝：

1.有很多大會志工一直在路旁噴肌樂，謝謝您。

2.終點前的加油，真的是很大的鼓勵，雖然我已經面目扭曲的奔跑，無法回應，但熱情的你們仍不間斷地加油直至終點。

3.教練的提點真的很有用，但跑不到配速，就GG了。

田徑

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