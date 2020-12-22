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評／登山大國，必是山難大國：應以「平常心」面對山域事故

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賽事心得／台北馬拉松 人生唯一赤足馬好痛苦

運動筆記 / Hsin-Lung Wu

我的首次赤足馬，應該也會是我最後一場赤足馬，實在太痛苦了，但過終點時的感動，實在不輸我傷後復出破3的感動。2020臺北馬拉松，銅標賽事，原本預計在這場繼續破3完賽，但於賽前3天的一場配速練習結束時，右腳板有些異狀，經歷過嚴重運動傷害的我，為求謹慎，觀察了2天，想放棄此場賽事。

這場實在意外，因為報名費很貴，實在捨不得放棄，但慢慢跑實在沒意思，心中突然有個想法，乾脆來個慢慢跑赤足馬，一兼二顧，摸蛤兼洗褲。再評估一下天氣，下雨天涼，首都的路況應該還算可以，就這麼決定了。起跑當下，以防萬一還是拿著Y拖備用，但心中是拒絕使用它。

前10k還好，可見道路品質還可以，柏油鋪得還算密。過16k後，腳開始有些不舒服，但還可忍耐，接下來進入堤頂大道，這時真正的痛苦來了，堤頂大道的道路品質確實有待改進，在上面跑，實在痛的要死，一下子就掉速到7分速，忍耐好一陣子，才離開這高架橋，終於進入河濱段，此時約28k，已達2/3馬了。

一進水門，就知道慘了，右腳跟的大水泡直接破了，實在是痛苦，看著手上的Y拖，笑著對我說，Eric別忍了，趕快穿上我，解脫解脫。我心一橫，很想把Y拖往基隆河丟過去，當下決定都已經這個地步，絕對不穿，在29k處，遇上也是赤足馬好手的施國泰先生，跟他一同跑聊到36k，好險有遇到他，利用說話的方式，忘掉痛苦。

在36k補給站和施先生分開，獨自跑最後的6k，此時，我的腳時而痛時而不痛，我也分不清楚了，進入38k處，又回到市區，一路上很多人加油，有人對我喊著：「他沒穿鞋子跑，好強喔!」，聽到這，更要咬牙前進，最後1.5k，我已經完全忘記腳的痛，我快完成了人生第一次赤足馬，跑速也加快些，進到最後500m，我實在很興奮，已經提前留下感動的眼淚，進終點前200m，我完全嗨起來，一下子刷過很多跑者，過終點時，我大聲吶喊，內心實在感動，我終於完成赤足馬。完賽時間4:19:08。

但這應該是我最後一次赤足馬，大家可以看到照片，我的腳也是慘不忍睹，我再也不跑這種痛苦馬了。回到家，我把大水泡好好清理一番，把砂石全部清出並且消毒，實在太痛了，我昏睡過去，睡夢中，夢見赤足神人再度來邀跑我赤足破3，立刻嚇醒，直呼，我再也不敢了。

後記，隔天週一看醫生，醫生看了直搖頭，週一工作一整天，也很不方便，可能要療養二星期，重傷害，以後真不敢了。再次謝謝途中跑友施國泰先生的鼓勵，完賽時，真的感動到不行，但看完醫生後，也後悔到不行，苦笑中。

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