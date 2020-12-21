台北馬拉松周庭印國內封王 寫下個人全馬佳績

「印帝」周庭印以 2 時 23 分 21 秒搶下總排第七、國內第一，推進個人最佳。(圖片來源：李奇軒)

2020 臺北馬拉松在綿綿細雨中鳴槍開賽，總計達 28,000 名跑者共襄盛，熱情活潑氣氛絲毫不受低溫寒冷天氣影響。令人興奮的是，來自肯亞的 LONYANGATA 以 2 時 09 分 18 秒率先衝線並改寫大會紀錄，原先場地記錄是 2016 年由 KITWARA 創下的 2 時 09 分 59 秒；第二名由同國好手 ROTICH 以 2 時 13 分 07 秒奪下，第三名則是愛沙尼亞選手 NURME 以 2 時 16 分 11 秒緊跟在後；由於國際疫情嚴峻，國際選手必須提前抵台接受隔離檢驗，在訓練狀態與運動表現多少受到影響下依舊展現非凡實力。

肯亞LONYANGATA以 2 時 09 分 18 秒率先衝線。 (圖片來源：李奇軒)

肯亞 ROTICH 以 2 時 13 分 07 秒搶下銀牌。(圖片來源：李奇軒)

國內菁英選手的絕佳表現也不遑多讓，賽前備受關注的周庭印以 2 時 23 分 21 秒搶下總排第七、國內第一，推進個人最佳 1 分有餘，賽後表示：「已經盡力發揮但還是不甚滿意，前半程一切都在掌握內，直到上到環東大道的逆風阻撓讓手腳開始變得麻木、35 公里遇上撞牆期、38 公里再遭U型窄小路線考驗，後半程掉速太多，無法成功達標 2 時 20 分歸咎於練習的質與量不夠充足。」

首次在臺灣出賽並挑戰臺北馬的褚孟聰以 2 時 27 分 58 秒名列國內第二，年初他先在休士頓馬拉松以 2 時 19 分 56 秒締造最佳、踏入歷代第八傑，與真男人張嘉哲是當前唯二可以在 2 時 20 分內完賽的臺灣選手。訓練嚴格又自律的褚孟聰直言對於今天表現非常不理想，卻虛心接受這個難能可貴的學習經驗，賽前不特別預設立場避免打擊自信，在起跑後 5-10 公里的體感告訴自己大勢已定、接下來盡力而為就好，在成績之上令他印象深刻的是賽道兩旁熱鬧歡呼的加油聲！

第一次在臺灣比賽的褚孟聰以 2 時 27 分 58 秒名列國內第二。(圖片來源：李奇軒)

備註：本次終點拱門顯示成績與大會正式確認時間約有數十秒的落差，以下為大會成績。

正修科大吳睿恩繼11月全大運萬米金牌、12月全田錦五千銀牌後，再下一城以1時7分57秒摘冠，唯一美中不足的是，以1秒之差與2021年全大運入場券(註：2021年成都世大運參賽標準1時7分56秒)錯身而過；吳睿恩表示：「歷經各大場內賽洗禮與充足準備，再搭配老天完美天氣下如願刷新個人半馬PB，儘管15公里逆風吹拂造成失速，依然憑藉豐富經驗快速調整步伐，給自己今天的水準表示肯定，明年也會參加高雄馬和古都馬，更將重心放於全運會上。」

近期表現絕佳的吳睿恩再下一城以1時7分57秒摘冠。(圖片來源：李奇軒)

同樣鎖定全大運入場券的還有臺師大長跑雙雄─黃祥維與周鴻宇，兩人分別跑出1時8分6秒與1時8分41秒的個人佳績；人稱「最強高中生」的黃祥維，今年持續精進長跑技戰術，在7月高溫熾熱的屏東全中運摘下五千與萬米雙冠，挾絕佳優勢進入臺師大，賽後累倒躺在路邊的他自嘲說：「滿堂與課業加重下導致跑量不足，今天表現差強人意都在吃老本，19公里下橋後突如其來抽筋讓他不敢加速。」作為2021年高雄馬代言人的黃祥維，將首度進軍全馬賽事，先求平安完賽，剩下就順其自然。

臺師大新鮮人黃祥維以1時8分6秒奪下第二名，持續往最高目標世大運半馬邁進。(圖片來源：黃祥維)

隨即邁入終點的周鴻宇大幅推進個人PB達3分鐘多，這是他距離成都世大運最靠近的一次，賽後大喊表示：「路線改制下卻引發許多突發狀況，尤其是半馬組與全馬組路線相疊，領先集團為了閃避跑者發生互撞情形、也拿不到水補給，全程採取保守跟車策略而不敢大意。」

周鴻宇以 1 時 8 分 41 秒刷新個人 PB，與學弟黃祥維攜手為臺師大長跑締造殊榮。(圖片來源：李奇軒)