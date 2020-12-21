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台北馬拉松曹純玉總排第四 再次締造國內全馬最佳

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

「馬拉松寶貝」曹純玉以 2 時 32 分 41 秒奪下國內第一、總排第四佳績。(圖片來源：李奇軒)

今年臺北馬拉松最大亮點除了路線改良外，在起終點設置上為了向國際賽事看齊，首次跑進臺北田徑場內，相信對於年年參加的跑者來說肯定是個全新體驗；女子組表現依然精彩不斷，前三名由衣索比亞選手相繼包辦，WEGI 一路獨走最終以 2 時 28 分 31 秒封后，同袍 KASEGN 與 LEMA 分別以 2 時32 分整與 2 時 32 分 24 秒依序跨進終點；國內呼聲最大的莫過於當今臺灣記錄保持人曹純玉，以 2 時 32 分 41 秒奪下國內第一、總排第四，再度改寫 2019 年柏林馬跑出的 2 時 34 分 18 秒，持續往更高舞台邁進！

衣索比亞選手 WEGI 一路獨走最終以 2 時 28 分 31 秒封后。(圖片來源：李奇軒)

同樣來自衣索比亞、緊跟在後的 KASEGN 以 2 時 32 分整跨進終點。(圖片來源：李奇軒)

賽前瞄準 2021 東京奧運 2 時 29 分 30 秒參賽門票的曹純玉，為了這張門票盡心盡力備賽 1 年又 3 個月，更在比賽前與夥伴們進行賽道模擬，可以說是全心投入、不願放棄任何創造佳績的方式。「馬拉松寶貝」純玉在進入終點後呈現一跛一跛、險些抽筋的狀態，由此可見大魔王環東大道給足所有選手一個難忘回憶，純玉說到：「後半程逆風路段要花更多力氣對抗，腳步也變得沉重，表現頂多 70 分及格邊緣，往後要持續專注在肌力訓練上，奠定足夠實力來對付這些困難路段。」

同場競技的還有「馬拉松甜心」張芷瑄，過程中受到突來經期所造成的身體不適，唯有不斷調整節奏才能順利完賽。比賽結束後，芷瑄一臉輕鬆微笑分享：「天氣沒有想像中的冷，反而多了些濕黏難耐，但腳的整體狀態不錯，賽前原訂4分速策略，期許跑進2時48分內，前半馬一切在計畫之中；對於全新路線與其他選手口徑一致，在上下起伏與大風逆襲的環東大道卡關，浪費過多力氣，一路痛苦加劇直到下橋後靠意志力堅持；進入河濱段約37.5-39公里的曲折小徑奔馳只能以減速應對。

「馬拉松甜心」張芷瑄以 2 時 49 分 19 秒發揮國內第二、總排第七的實力。(圖片來源：李奇軒)

提到2021年規劃，芷瑄早已做好萬全準備，除了以賽代訓、出戰兩場半馬賽─渣打馬和金門馬外，更將目標鎖定在高雄馬全馬組，補足疫情趨緩前無法出國移訓和參賽的身心理，也期許自己能在高雄馬一舉突破！

「速人選手」陳逸寧達標賽前破三期許，大幅改寫個人佳績13分鐘多。(圖片來源：李奇軒)

首度擠身破三行列的陳逸寧，展現意料之外表現的她最終以2時58分18秒完賽，大幅刷新2019年在東京馬創造的3時11分37秒佳績，跨進終點後感動得眼淚直流不止，不愧於賽前一個月勤奮備戰的自己，為什麼說是一個月呢？因應先前過度訓練造成身體疲勞與工作量繁重的情況下，教練特意縮短逸寧的訓練周期改為精華的30天，沒想到在賽前失眠導致身體不適下，仍以最佳狀態突破預期目標，絕對是2020年最棒的禮物！

備註：本次終點拱門顯示成績與大會正式確認時間約有數十秒的落差，以下為大會成績。

謝千鶴以 1 時 15 分 17 秒率先衝線，保持最高參賽水準。(圖片來源：李奇軒)

　　

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