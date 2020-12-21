雨水、汗水與淚水 交織而成的2020台北馬拉松

備受矚目的「2020 臺北馬拉松」今年共吸引 2 萬 8 千名國內、外跑者共襄盛舉，今（20日）於臺北市政府前廣場盛大開跑，天空飄著細雨，溫度為 16 度，是一個相當適合競賽的天氣。

國外頂尖好手不畏艱難應邀來臺 細雨天涼跑者破紀錄聲頻傳

臺北馬是國內唯一獲得了世界田徑總會「銅標籤認證」的市區馬拉松，為了符合標籤認證的資格，主辦單位也排除萬難邀請到 12 位國外頂尖好手提前來臺，不但接受 14 天的隔離檢疫，也在出入境及賽前都再刺進行篩檢，確保選手安全無虞才能下場與跑者們同場競速。

對於國外菁英選手隔離 14 天，是一件非常困難的事情，為了幫助選手維持競技狀態，大會貼心的在選手們的防疫飯店中架設跑步機，讓國外菁英選手能夠維持狀態，也順利在今天寫下佳績。

賽後寫下大會紀錄的 Lonyangata 特別提到大會貼心的跑步機 圖／李奇軒

邁入第 24 屆，今年臺北馬最大的改變是賽道重新規劃，減少了部分河濱，納入更多台北知名地標的元素，同時也是首次起終點不同，跑者將從起點市政府廣場一路跑進終點的台北田徑場。

在半程馬拉松的部分，男子組競爭激烈吳睿恩、黃祥維一路纏鬥至最後一公里，最終以 1 小時 07 分 57 秒完賽，而吳睿恩此次目標要達 2021 年成都世大運半馬標準 1 小時 07 分 56 秒，意外僅差 1 秒達標，賽後訪談他說：「天氣很舒服，路線也蠻好的，但前幾個月才剛比完大專盃、全田錦，訓練還不夠完整，但成績還算滿意。」

圖/ 李奇軒

緊追在後的黃祥維最後以 9 秒之差，第二名作收 圖/ 李奇軒

女子組謝千鶴則在一路領先下以 1 小時 15 分 17 秒打敗尋求連霸的傅淑萍，來自高雄的謝千鶴說：「因為前幾天高雄都還很熱，影響到訓練，所以在報名時臨時決定選半馬，但今天臺北的天氣又溼又冷，氣候很不能適應，看到成績有點失落。」

“不死鳥” 謝千鶴 奪下女子半馬組的后冠 圖/ 李奇軒

回到全馬組的部分，今年的成績可為大放異彩，來自肯亞的 Paul Kipchumba Lonyangata 最後以 2 小時 09 分 18 秒打破了 2016 年大會紀錄的 2 小時 09 分 59 秒奪得冠軍的同時也獲得新台幣 180 萬元獎金，Lonyangata 賽後談到破紀錄與奪冠，他說：「原先我沒有想過我能破紀錄，因為來這裡要隔離 14 天，我原本認為我不會跑出太好的成績，但是大會貼心在房間安排跑步機讓我可以維持訓練。」

賽後被問到 180 萬獎金要怎麼利用時，Lonyangata 也回答道：「我們的家鄉也正在被新冠疫情給侵擾，我會把這筆錢用在培訓當地人才、與治療疫情上。」

全馬女子組冠軍由衣索匹亞的 Askale Merachi Wegi 以 2 小時 28 分 31 秒奪冠，可惜與女子組 2 小時 27 分 36 秒大會紀錄擦身而過，Wegi 賽後說：「謝謝大家，我今天贏了，對運動員來說，風和雨都是很難的挑戰。」對於沒能破女子組大會紀錄，她說：「我想打破紀錄，沒有成功，我還是很高興的，至少我嘗試了。」

圖/ 光宇

而大家最關心的「馬拉松寶貝」曹純玉 再度挑戰東京奧運參賽標準 2 小時 29 分 30 秒，最終奮力跑出 2 小時 32 分 41 秒、女子總排第4，雖然沒能達標東奧，但奮戰的表現也獲得在場觀眾的熱烈掌聲與歡呼，賽後記者會上曹純玉談到：「進終點之前，有不小心瞄到自己手錶一下，看到 2 小時 29 分 30 秒從眼前溜過去，但還是想著盡力把它跑完。」當時說完，能感覺到曹純玉的沮喪與難過，甚至讓現場的小編有點揪心⋯⋯

圖/ 李奇軒

女子人氣選手，「長跑甜心」張芷瑄，則是面帶笑容順利以 2 小時 49 分 19 秒拿下女子國內第二名，賽後提到，今天狀態其實相當不錯，但受到經期造成的影響感到稍微不適，所幸在跑時候調整的還不錯。」芷瑄也提到了萬惡的環東大道，一路上上下下，加上強烈的逆風，在這段路程上耗費了許多體力，讓原本計畫 4 分速跑完全程的她，計畫生變。

小編也問到，芷瑄在 2021 年的賽事規劃，透過兩場半馬賽事來調整自己的狀態，盡全力備戰高雄馬，彌補因為疫情而無法出國比賽及移訓身心理，也期許自己能在高雄馬一舉突破，也讓我們一起為芷瑄加油。

圖/ 李奇軒

男子組周庭印也有突出的表現，在一路緊跟國外菁英選手下，最終跑出 2 小時 23 分 21 秒奪下國內第1、男子總排第 7 佳績，也打破自己在 2018 年臺北馬跑出的個人最佳 2 小時 24 分 29 秒，但周庭印說：「雖有破個人PB，但並不滿意，今年路線重新規劃的很好，讓國外選手可以看到更多台北景點。」

圖/ 李奇軒

而現場也捕捉到感人的一幕，“史哥” 吳文騫在場邊與周庭印相擁，給予庭印最大的鼓勵。

圖/ 李奇軒

而自美國回來台灣的褚孟璁也以 2 小時 27 分 58 秒奪下第二名，賽後直言自己今天表現並不理想，認為下次有機會回來台灣比賽時提前先在台灣的高濕度環境下練習才更有機會發揮出自身水平，褚孟璁也特別提到周庭印與陳洪龍能在這樣的環境下能跑出如此的成績，他感到相當的佩服，未來一兩年如果他們能夠出去比賽，相信也能獲得不錯的成績。

褚孟璁還說到：「今天真的有點遺憾，如果能夠發揮出最佳成績的水準的話，或許能跟周庭印跑出一場讓大家難忘的比賽，所以有點遺憾。」

（編：沒關係，Steve 歡迎你常回來）

圖/ 光宇

伴隨著驚天一吼，運筆之友 蔡政軒也以 2 小時 30 分 07 秒通過終點線，奪下國內男子第三名，也同時刷新了自己創下的 PB 紀錄，與自己的目標僅差 17 秒，而且是從 C 區出發。

圖/ 李奇軒

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影/運動筆記

跑者的決心

在場邊也捕捉到令人動容的一幕，一位跑者在終點前不遠處倒地，爬了幾步，試著想要站起來，然而卻連一步都跨不出去，再次倒下，但他沒有放棄一步一步慢慢爬回了終點。

這樣的拼戰精神讓現場整個燥了起來，眾人拼命為他加油打氣！在雨水與汗水之下，也令我們留下感動的淚水。

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責任編輯：Ian

圖片來源：光宇、李奇軒、運動筆記

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