賽事心得／台北馬拉松 用三千公里換9分鐘的進步

幾年前 Jay 大一篇「我用 4800 公里，跟你交換 15 分鐘」的文章，帶給我相當大的震撼。當時卻沒想過自己有一天，也會面臨付出極大的心力，僅為了爭取短短幾分鐘進步的光景。

2019 年 12 月的台北馬，即使破了 PB，然而內容無比失望， 35 公里後雪崩式撞牆虎頭蛇尾。

2020 年 12 月，我再度站上台北馬的起跑線，天時地利人和下，終於成功破了 330 障壁。

這 365 天內，我用了超過 3000 公里的里程，換取了 9 分鐘的進步。

一場 42.195 公里的馬拉松最有趣的是，挑戰門檻看似高不可攀，卻比想像中更輕而易舉。只要能好手好腳站在起跑線上，95%的人都「有機會完成一場全程馬拉松」。它是最公平的競技運動，不管你是菁英或肥宅，都站在同一條起跑線上，在同一天候同一賽道奔馳著。當然，運動細胞或許仍有部分影響。我們總是能聽到天賦異稟的好手們「完全沒練」「隨便跑跑」就能締造嚇死人的成績。但對像我這樣體適能差到極致，初馬半死不活跑了個近 6 小時甚至差點被關門的弱者來說，要信心滿滿地踏上起跑線，只有一個方法。

按部就班地堆積跑量。

「只有累積，沒有奇蹟」。馬拉松是個定期定額投資，100%會有豐碩回報的運動。建立起規律的跑量，再加上一份週期化的課表，進步幅度絕對比其他技術性占比高的運動更佳驚人。對我來說，還能不斷取得進步是種強大的驅動力，而百分之百付出的練習過程，更是對自己所喜愛的運動一種負責任的專注態度。

儘管去年台北馬後到今年 3 月自己的狀態再度提升，但由於疫情賽事一一取消，與諸多扼腕的跑者一樣，只能設法維持跑感撐過炎熱難耐的夏天。台北馬的課表，從 9 月左右正式開始，跳過了部分基礎期提早進入加強期，在 10 月底的長榮半馬繳出比預期更滿意的狀態，也放下了一半的心。循序漸進完成 9 月跑量 250 K，10 月 270 K，11 月 290 K，也刻意在台北馬前跳過了所有全馬賽事。事實上，完成 11 月下半巔峰期課表後，就知道自己已調整到這幾年來最完美的競技狀態，剩下的，就要看比賽當天老天給不給面子了。

賽事日，15 - 17 度，濕冷陣雨，東北風強，多處水窪。冬季的台北，不能再要求更多了，100% 發揮實力吧，把獨自堆疊的 3000 公里換取的能量全都用在今天吧。

開跑後三公里就提早進入目標配速，一度擔心是否此時快的一秒鐘在後半段要拿一分鐘來還。但由於體感不差，想著就順順地推進看看吧。十公里左右開始跟上幾位配速穩定的集團跑者（後來居然就一路跟了 20 多公里）。從中山北路、北安路一路到上環東大道時剛好是半馬，此刻時間還算充裕，周遭的跑者都不是菜鳥，都知道台北馬的後半馬難度比前半馬高出許多，包含我在保守穩健的前半馬後還保留了不少體力。今年後半程路線有不少修改，認真的跑者們，也早就對於賽道做了詳細的功課。

環東高架的 6 公里將是今年賽事決勝的最大關鍵。

環東高架分為兩段，第二段還需要再爬升一層，過基隆河後 3 公里多的強大逆風與猛烈雨勢，濕冷的體感與爛泥般的足底，讓所有跑者們吃盡苦頭。此刻大集團陸續解體，我依舊貼著從十公里後跳上的小集團緊咬不放，設法減低風阻與節省可貴的體力，所謂跟車就是可恥卻有用啊。下環東後又從南港進入最熟悉的河濱段，經過環東高架下的狹窄路線，進入成功橋到國道橋之間的 32-36 K ，自己習慣性撞牆期的里程落點。然而似乎因為課表執行的成功，加上今天的穩定狀態與良好天氣而順利地度過了，沒有再重現去年同地點中暑崩盤的慘劇。儘管今年賽道詬病不斷的河濱末段自行車道髮夾彎讓自己掉了點速，幸而出水門穩定節奏後，順利地過 40 公里後決定火力全開，毫不留情地刷過身旁力不從心的跑者們，像是操作熟悉的長間歇訓練，享受著賽道旁群眾越來越熱烈的歡呼，繞進了台北田徑場主跑道。

這是我第一次進入台北田徑場，以一位全馬 330 跑者的視角，通過了終點拱門。照往例地，回身對著終點深深地一鞠躬，感謝自己這 365 年來獨自累積的努力。

這一年，我用 3000 公里，跟你再交換 9 分鐘。