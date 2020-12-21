賽事心得／北宜公路超馬 畢生難忘古道行

北宜公路雖然沒有開車走過，但它的大名早已爾聞，諸如北宜公路阿飄故事及九彎十八拐等，這次有機會以跑步的形式參與幾乎全程的路線當然不容錯過。當天我們從新店國小出發，在抵達坪林牌樓前有幸窺見翡翠水庫流域，25K之後又再次踏入寂靜的山區路段，但一旁嘩啦嘩啦的溪水聲使我們不感孤寂。許久之後抵達新北與宜蘭的縣界公園，這長達45K的北宜賽道在此告一段落，同時也讓我對它有初步認識，如終年下雨使得路肩很是濕滑，我想只有走過或跑過才可以體會，除此之外就像一般山區一樣容易起霧、飄雨等。告別北宜公路後轉入跑馬古道，在古道上讓人驚喜的是，越是往前一旁的視野也漸漸浮現出蘭陽平原全貌，最後抵達市區後不久終於來到終點處 - 礁溪國中，結束了這場漫長的55K超馬賽事!

起跑前

這場賽事7:30開跑，因此從大台北地區搭第一班捷運時間充裕，可惜小弟我不是在地人XD

從苗栗開車抵達後走了一段路，過碧潭吊橋時才驚覺自己拎著的馬拉松提袋忘了塞進水壺背包..

一大早約6:30就有團隊在練習划船

過吊橋後往新店國小，途中先經過菜市場、渡船頭，上坡途中一旁的新店溪被依稀的陽光映照著，看來今日至少不會是個雨天

進國小校門後先報到，量額溫及繳交健康申明書。由於忘了帶水壺背包，因此在準備當下盤算著東西要怎麼塞，最後就將風雨衣僅有的口袋塞貴重物品(紙鈔、鑰匙等)，褲子口袋則放大會的飛跑杯，另若沒下雨則將風雨衣側綁在身上，若途中若下大雨再穿起來!

只能說起跑當下沒下雨就是好的開始。另外聽其他跑友說55K組有200多人、27K組100多人、8K不到100人參與，才發現這場賽事是乎不這麼熱門，但我覺得路線真的很有特色，一條路到底不折返，同時大會還得將我們的寄物用貨車運送過去，當真誠意十足!!

路線紀錄如下：

透過Strava顯示里程為54.10K，晶片時間06:54:34、爬升高度1057M

開跑後先來一段下坡，再開始市區的平緩路

離開市區後轉為山區的上坡路段，話說這前15K的爬升高度將近500M，以整體來看應為如下緩上坡的形式，這樣至少不會太辛苦

持續的上坡路

行進間陽光竟然露臉了(驚)

但這一絲陽光的綻放只在頃刻之間，不久天氣轉陰後開始飄毛毛雨(囧)

抵達石碇

經過雲海國小期間雨突然轉大了，但穿起風雨衣沒多久又轉小(暈)

看了手錶差不多抵達15K，前方看似要開始下坡囉，讚啦!!

20K處還在持續下坡

不久翡翠水庫現蹤跡，查了一下這段屬北勢溪流域

北勢溪在此看得更清楚，只能說北部雨下不停，水量非常充沛

抵達坪林

約25K抵達坪林茶鄉牌樓，這裡算是北宜公路上的休息補給站

拐個彎離開坪林鬧區繼續下一段山區公路

進入山區後進行下一段的連續5公里爬坡

沿途的山區景致

進入30K的補給站，這場馬拉松採每5公里設置一處

北宜公路有另一特色，那就是附近不缺水，一旁有溪水加上山徑旁不時也有山泉水流下XD

在34K後有一段連續下坡

查了地圖才知一旁為四堵溪，溪水聲不絕於耳

37K後又是一段連續爬升

過40K的補給站後，縣界(頭城)只剩5K，一旁有跑友說還有5K的上坡路! 但因為接上跑馬古道後就是下坡，所以大家都很期待!

但這之中竟有一段平緩路，可只是短暫的小確幸，之後又繼續爬升

經過四堵苗圃後，縣界公園就快抵達了

總算來到北宜公路 - 縣界公園，一旁設有開路紀念碑

接下來即將進入引僅期盼的跑馬古道，也是這趟之中的野跑路段

下古道階梯後接上一段道路

經過猴洞坑溪，聽說溪水也是附近的飲用水源，同時下游另有猴洞坑瀑布

水量十分充沛

哦~ 蘭陽平原現出蹤跡囉

土地公廟

沿著古道往礁溪的山徑，越是往前蘭陽平原越是清晰可見，同時國道五號也在其中

跑馬古道算是好跑，沿途也會夾雜較大塊的碎石等，在50K處來到最後一個補給站，之後又是一連串的下坡，但當下小腿筋也因為下坡導致稍微痛了起來，似乎在告訴我哪時要休息阿，撐了一下總算抵達礁溪登山口了，進入市區後再跑一段路即可抵

達終點處 - 礁溪國中

PS. 進入市區後不知是久違的平坦路還是要到了，開始飛奔起來，當下所有的痠痛都拋之腦後，事後看這1公里多的路程竟有4分多的配速耶~

終點處在禮堂內，工作人員還引導大家拍紀念照。在禮堂休息一下後至外頭領取便當，吃飽後就步行至2公里外的礁溪轉運站，搭乘葛瑪蘭客運返回台北車站，之後再轉捷運至新店站開車返家。這場路跑從我4:30出門到我返家20:00，中間雖經過了15個小時，花費了我一天的假期，但整場賽事是很值得參與的，讓人畢生難忘!!

另外這場賽事特別的，莫過於這刻有自己大名的完賽木製獎牌，讚!!

總結這場賽事

1. 小而美的賽事，補給雖一般，但該有的都有，薑母茶就收服我了XD

2. 北宜公路景色宜人，幸好沒有大雨來逗熱鬧，算是老天眷顧

3. 超級馬拉松運動協會辦得很不錯，不愧與之協會名稱呼應，辦馬拉松經驗獨到

4. 爬升高度有1000M，分散在起跑、26K及37K之後，都是長上坡，算是有難度的賽事

原文亦發佈於Zhi-Bin's 談天說地