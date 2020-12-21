賽事心得／台北馬拉松 個人最佳成績之50歲組BQ達標

我今年十月滿49歲，今天的台北馬拉松，我跑出了這輩子最好的馬拉松成績3:16:29，之前最好的成績是十五年前2005的台北馬拉松，當時是ING主辦，3:25:27，事隔多年，我老了十五歲，成績卻進步了將近九分鐘，那我之前是在混什麼的呢？一般馬拉松選手的巔峰時期多在二十多歲，頂多三十多歲，照這種成績回推，我應該有機會在十五年前跑出所謂的sub 3（三個小時跑完全馬），但這個理論永遠無法證實。

年輕時，我拉不動單槓，現在我可以自信的拉超過十下，訓練就能有進步，只是年紀仍然是個天花板，現在的我再怎麼練，也不可能達到我三十歲有機會達到的頂端，但，我現在五十歲的頂端，仍是比三十幾歲的普通還要好，成績是潛能加上訓練吧，我三十歲的潛能沒有被充分發揮，如今天時地利人和的因素都對了，於是就創造出所謂的PB(personal Best, 個人最佳成績)，也達到了五十歲組的BQ時間 (Boston Qualifying time)。

上次最接近BQ是2017的台北馬拉松，覺得訓練的也還不錯，可能是出差頻繁，有些影響，今年疫情原因，一月份最後一次出差，就再也沒有搭飛機，年初跑了一場渣打馬拉松，3:28的成績，剛好符合台北馬拉松免抽籤的資格，原本也沒有特別想要參賽台北馬，因為雖然比賽只有一天，但訓練是個把月的承諾，這次我繼續用上次的訓練課表，但是執行得更加扎實，12週的訓練課表，我很驕傲沒有落掉一次訓練，以前武俠小說的武功秘笈，我現在覺得很扯，訓練課表再好，成績還是決定於執行的程度吧，天賦不是我們可以決定的，但要達到天賦的頂端，則是我們可以努力的，我比較不相信秘笈，我比較相信訓練，也不見得是苦練，而是科學化的有效率的訓練。

這次的訓練課表，乃至於比賽，我都以心跳為主，速度為輔，比賽的過程中，我把碼錶的主畫面設定成心跳數值，每分鐘155上下的心跳為基底，一方面是我的速度體感不是很準，另一方面也是因為上次依賴碼錶的距離，後來發現，我的手錶測出的距離不太準確，以今天為例，我的手錶就多跑出一公里的距離，是所謂的快樂表，其實我的實際速度並不如手錶測出的樂觀，全馬42.195公里的距離，我的錶測成43.23公里，有超過一公里的誤差，換算成時間，大約是四、五分鐘，所以我今天就盯著心跳來配速，前面三十公里，我克制著行有餘力的感覺，踩住煞車，經驗告訴我們，真正的比賽是三十或者是三十五公里以後才開始的，這時會不會撞牆、會不會爆掉，才是比賽的關鍵，很早就聽過這個原則：前段要壓抑，中段要維持定速，後段要加速，今天可以說是執行出來，回顧成績，意外的速度都很平均，在每公里4:41左右，我的體感卻符合三部曲：前段輕鬆、中段維持、後段加速，原來所謂的加速感覺，不過是在身體疲勞時，趕上平均速度罷了。

其實成績在比賽前一、兩個星期就大勢底定，這時候訓練的效果，是不是受傷，大致決定比賽的成績，比賽還沒開始之前，就已經結束了，比賽當天的天氣，臨場的表現，就只是把支票兌現，好像買賣國外的股票，股票價格定了下來，仍會受到當天的匯率影響，影響的範圍，負責的說法就是人品決定的，不負責的說法就是運氣，顯然我要嗎是人品還可以，要嘛就是運氣不錯，今天雖然不是我偏好的乾冷天氣，低溫、沒有日照，夫復何求？

排隊領回寄放的物品，後面的大哥跟朋友聊起，他今年58歲，成績比我還好，3:15，我好奇的是，他年輕就開始跑呢？又或是這也是他的生涯新高，前一陣子聽到的新聞是，加拿大老先生，又創下世界紀錄，八十幾歲的樣子，我忘了他的成績，印象比較深刻的是他70歲還跑出sub 3的成績，我會想要追求這樣的成績嗎？前一陣子我嚷嚷著要從跑馬退休，我其實喜歡訓練的規律，難的是要在生活中排擠不同的優先次序，累的是舊傷難癒，想要一輩子都持續運動，值得追求的也許不是成績，而是體態、體能、健康，BQ不是目的，而是動力，在追求健康的路上，賦予一份璀璨，目的卻仍是健康，因成績而受傷不值得，因為沒有達到目的地而懊惱，也不必要，說來容易，總是人在其中，迷失了方向。

BQ達標，算是完成一項心願，至於接下來的運動生涯該往哪個方向，待我先休息個幾天再說吧。