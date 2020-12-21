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賽事心得／台北馬拉松 最速健身教練再破PB349

運動筆記 / 質感信

在跑馬界 都來自各行各業的素人好手有最速博士 最速副總 最速工程師 最速醫師等...

那希望我是最速健身教練!!

打破一般人對於健身教練的刻板印象只練肌力及不練有氧的迷思..

有些現象 我觀察了許久

發現大部分的健身教練都不喜歡跑步 怕掉肌肉 怕太瘦 怕太喘太累

所以不會花時間額外去練跑

我曾經去參加跑步訓練班

相對於這些比較愛跑步的人 反而不喜歡花時間練肌力

怕太累 怕太酸 女生怕長大肌肉(並不會好嗎)

或是做個徒手肌力就哀哀叫的

根據上述兩者描述 得知運動目標皆不同

一個重視肌肉的碩大或線條美感

一個在乎速度的快感和成就感

主要這次路線首次更改跑進市區較多 全新賽道 爬坡少幾乎平地讓跑友們更好破PB

起點從市政府 終點北田 幾乎都平地就很好破PB

也因此我再把自己的紀錄往前推進 也順利達標 開心!!

所幸補給策略得宜 給了我身體很大的幫助

讓我一直有能量和續航力 可以一直照著配速跑起來不間斷

唯一受到影響的是天氣太濕冷 早上毛毛雨下不停

地面到處積水加上天雨路滑和賽道擁擠

多少都會影響選手配速和發揮的空間

當我到了最後第四小時就看到跑進32.7K時

我覺得應該只差一點點 就是衝就對了我就跳脫了原先配速520-530 直接改劇本 加足馬力盡量衝

本來以為會超過350 但剩最後5K 我用盡全力和一生的愛卯起來衝了!

於是我就繼續邊聽歌邊唱歌邊激勵士氣盡情狂奔

平均幾乎都是五分速在衝的 而且居然都沒抽筋也沒撞牆三個半小時已經跑到38.5K

最後不到4K 我必須要在20分鐘內抵達

就真的是狂催油門 跟他拚了啦 所以後面開始狂刷別人卡

超越他們 就送他們一人一張海放卡

最後2K最高紀錄速度衝到445-453

我記得終點前200公尺 有個女生想要超越我

我就發揮肌力的爆發力特性 持續加速衝

她跟不上我的速度就只好被我海放了

最後抵達終點-台北田徑場 有發現自己再破PB的感覺就是爽阿!!

前年台北馬2018成績--449

今年台北馬2020成績--349 兩年來整整進步了一個小時

這個月倒吃甘蔗

先是在苗栗通霄馬破四又拿到分排第十名獎盃

又在今天的台北馬再創349的佳績 真的得來不易呀~

#享受人生X質感健身#勇感呼吸 #勇於突破 #勇敢向前 #勇者無懼#天氣越冷我越勇

田徑

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