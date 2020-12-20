路跑人物／從歌頌選手到自己下場 體育主播田鴻魁Sub4之曲

『跑步不難，難在穿上跑鞋離開家門的那一刻』、『你不需要很厲害才能開始，但你需要開始才會變得厲害』如果你不清楚這個開場，表示你還沒聽最近登上 Apple Podcast 運動類分一的「跑步不要聽」。

Apple Podcast 運動類分一的「跑步不要聽」（圖片來源：田鴻魁的趴、跟著象總跑步上學）

『為中華隊送上遙遠的祝福』是前陣子社群發燒的活動 #打一句有聲音的句子 challenge 中很常出現的回覆，如果你感到不熟悉，表示你可能不是籃球迷，或是你還沒看編輯哈卡寫的專訪文 【人物】體育主播田鴻魁：跑步不是要跑贏別人 是比昨天的自己更好更進步！

今天的主角，正是近期熱衷跑步運動，前兩週在社群發出人生初馬破 4 計畫的體育主播田鴻魁（下稱魁哥），接下來，我們將針對魁哥 Sub 4 宣言進行一個簡單的短訪，也請魁哥分享一些這陣子跑步的心得與感受。

主播台上的魁哥，帶著熱情且具渲染力的聲音（圖片來源：田鴻魁的趴）

Sub4 宣言與個人訓練

首先問到跑友們相當感興趣的 Sub4 宣言，魁哥表示今年年初時只是自己到處隨興跑，但從暑假開始先是參加了森林跑站吳語喬老師的初心跑班，重新也從心開始鍛鍊，而後又參加了李智群老師 340 的配速班，努力吃下老師開的課程，期間做了 4 次 30K 、5 次 25~28K 的 Long Run，8 月份國家地理路跑時參加了首次的半馬，接續的 9 月國道馬與 10 月長榮馬也都有參賽，並在今年市民跑者大爆發的長榮半馬中跑出了個人最佳的 1:41:35，面對這項紀錄，魁哥只願將一切功勞歸功於兩位辛苦帶他進入跑步世界的老師。

與跑團學員共跑，一次次吃下教練開的課表（圖片來源：田鴻魁的趴）

魁哥在吳語喬老師的初心跑班，重新也從心開始鍛鍊（圖片來源：田鴻魁的趴）

『這不是結束，才是開始！』

在努力吃完跑班課程，加上對跑步的熱愛，以及一點自我期許，魁哥在今年的臺北馬報名了全馬的組別，並以破 4 做為目標設定。事實上，魁哥對於這部分說的保守且持平常心面對，畢竟在馬場中，會發生什麼事都還很不一定，且 30 K 後的世界對目前的他來說仍是未知。

歡迎大家一起來幫 08427 加油，一起勇感呼吸（圖片來源：田鴻魁的趴）

臺北馬當日征戰夥伴

鞋子是跑者參賽時很關鍵的一項配備，魁哥表示臺北馬當天會選擇 Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 作為挑戰自我紀錄的夥伴，除了腳感舒適外，也因過去穿 Fly 3 ，已經習慣這系列的設計，另外也深受 Breaking2 挑戰計畫的影響，期許自己除了能順利達成設定的成績，也能持續保持對探索未知的好奇，以及無所畏懼的精神。

誠實面對不足，重新調整腳步

『你必須先“了解自己的訓練”，接著最重要的是對自己“誠實“，跑馬過程是很直接的，你的訓練量就決定你能跑到哪裡，長距離偷懶，很有可能就反饋在你後半馬體力表現上，面對自己最真實的一面，而不是跑不好的時候有一些藉口』

在問到現今跑者逐漸重視成績，甚至有代跑上凸台的現象發生時，魁哥給出了很真切的看法，生活上或許存在了許多必須”圓滿解釋”的情形，但在馬場上，是不論一切變因，只會很真實的將訓練的努力完整體現在你能跑動的距離上，你流下汗水的公升數，決定你能前進的公里數。

流下汗水的公升數，決定你能前進的公里數（圖片來源：田鴻魁的趴）

少比較多分享，成為一個說自己故事的人

魁哥也就自身經歷給初入馬場的跑者們一些分享，過去曾是歌頌運動員佳績的主播的他，如今開始向人說起了自己運動的故事，顯得更有溫度也更有力度。享受著跑步帶來的好處，同時也將這好處散佈給更多人知道，正因自己也是透過別人的經驗分享而成長一般。

『學會凡事跟自己比較，不再是生活中的跟他人比較，接著找到一個正面的理由，然後繼續的憑藉著這個喜歡的理由繼續跑下去，像是一個正向的循環，不斷的滾動，不論是成就感或是健康的身體，都能成為你喜歡跑步的理由，也在這當中，找到更喜歡的自己。』

找到你在跑步當中的喜愛與成就感，進而形成一股持續向前的動力（圖片來源：田鴻魁的趴）

跑步不要聽，向前不要停

『跑步不要聽會持續以跑步的題材為主，未來將帶入更多的人物訪談，像是之前曾文誠曾公以 60 歲年紀挑戰鐵人 226 的比賽或是近期“叫賣哥”陳秉豐教練的故事，希望他們以自身的熱情讓更多人認識跑步、理解跑步、進而進入跑步的世界。』

透過人物的故事，讓更多人認識跑步、理解跑步、進而進入跑步的世界（圖片來源：田鴻魁的趴）

魁哥提到的這段話，讓小編想起森林跑站朱利夫小夫的期許『跑步文化不只是跑者文化，應該是跑者和非跑者的，彼此了解，互相尊重，跑步會有更多的包容性與多元性。』這或許也正是魁哥和象總在努力的，向更多聽眾的心中撒下互信的種子，搭起跑者與非跑者間的橋樑。小編歡迎各位一起準時收聽，也歡迎大家喜歡的話可以請他們喝一杯咖啡、或吃一碗豆花（註1）。

森林跑站板橋館舉辦的跑步生活分享會，右為朱利夫小夫（圖片來源：田鴻魁的趴）

努力後產生的紀錄，名為真實

或許魁哥最吸引小編的，不是他在比賽上設定了什麼成績或目標，而是在面對每件想做的事時，那股保持熱情與積極向前的態度，不論是在主播台、合唱團或馬場上。

自我懷疑的時候，只要持續向前就對了（圖片來源：田鴻魁的趴）

「記錄不是可以追求的東西，而是努力後自然而然產生的！」 － 蔡佳真

文末引用魁哥的跑馬偶像蔡佳真送給魁哥的這句話，也是小編個人很喜歡的，就讓我們一起期待魁哥的初馬，一起快樂享受跑步，再一起為魁哥送上最遙遠的祝福。

「記錄不是可以追求的東西，而是努力後自然而然產生的！」（圖片來源：田鴻魁的趴）

註1：指 Donate 的金額，非限制為真實的一杯咖啡與一碗豆花

責任編輯：Andrew Chen圖片來源：田鴻魁的趴

＊跑步人物故事，盡在運動筆記