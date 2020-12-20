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台北馬／疫情後首場標籤賽事 長跑好手蔣介文希望挑戰個人最佳

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

     疫情壓抑後的選手大爆發

疫情後臺灣首場標籤認證馬拉松賽事「 2020 臺北馬拉松」將在 12 月 20 日上午 6 時 30 分於市府前廣場準時開跑，共約有 2 萬 8 千名跑者參賽，其中包括國內好手何盡平、蔣介文、周庭印、曹純玉、張芷萱、朱盈穎等，可參考 2020 年台北馬拉松 賽前點將錄

臺北馬賽前點將錄（圖片來源：運動筆記）

同時在貫徹防疫及入境隔離措施下，依世界田徑總會銅標籤認證賽事規定，主辦單位邀請到 12 名國外菁英選手抵臺接受隔離後參戰，隔離期間也特別準備專屬跑步機於每位選手的隔離房間內，讓這些國外菁英選手專心備戰這場賽事。

外籍菁英選手隔離期間，房內特地準備專屬跑步機。（圖片來源：大會提供）

     各國長跑好手來台參與，提升賽事競爭性

其中來自肯亞的 Elisha Kipchirchir Rotich 剛在去年的阿姆斯特丹馬拉松創下個人最佳成績 2 小時 5 分 18 秒，他的同胞好手 Paul Kipchumba Lonyangata 也有 2 小時 6 分 10 秒的個人佳績，另一位實力相近的衣索比亞選手 Chele Dechasa Beyene 在去年首爾馬拉松以 2 小時 6 分 25 秒拿下第三名，高手雲集也讓男子組競爭格外激烈！

Elisha Kipchirchir Rotich（圖片來源：Eindhoven NewsEindhoven News）

女子組方面則由今年初剛以 2 小時 23 分 29 秒摘下休士頓馬拉松冠軍的 Askale Merachi Wegi 領銜擔綱，另一位同樣來自衣索比亞的選手 Zinash Mekonen Lema 最佳成績 2 小時 24 分 55 秒也是實力相當，這對積極備戰明年東京奧運的國內好手「馬拉松寶貝」曹純玉將是很好的學習機會，期待透過高手過招的近距離較量來提升自身水平，曹純玉也將有機會再度挑戰東京奧運直接參賽標準 2 小時 29 分 30 秒。

Askale Merachi Wegi （圖片來源：IMAGO.）

     黑色閃電」蔣介文睽違一年的強勢歸來

今年臺北馬台灣選手因疫情關係幾乎全員出動，已經五度奪下臺北馬國內第 1 的「黑色閃電」蔣介文，自從去年 12 月跑完亞洲盃後，潛伏備戰整整 1 年為的就是在臺北馬中挑戰自己在 16 年前創下的個人最佳 2 小時 18 分 17 秒紀錄，他說：已經很久沒有比賽，賽前也不想講的太滿，但今年外籍精英選手因為經過 14 天的隔離，體能肯定有下降，我一開始會試著去跟住他們，接下來就要看臨場的變化，但不管如何我一定會盡全力一拼！」

國內長跑好手「黑色閃電」蔣介文（圖片來源：運動筆記）

他也特別留下一段給跑友的話，鼓勵各跑友盡情享受比賽，發揮自己最大的潛力。

     素人跑者朱盈穎稱讚新路線設計

台灣女子素人跑者朱盈穎則盛讚今年臺北馬的路線更改，她說：「這應該是我跑過最好跑的臺北馬，因為以往在臺北市府前要跑地下道，估計今年只要注意一些轉彎，大家應該都會有不錯的成績。」關於小朱的故事可以參考 【專訪】單純愛笑的女孩 跑步成癮奔向 SUB3 - 朱盈穎

阿里山神木下全馬女子組頒獎畫面，左二為拿下第三的朱盈穎（圖片來源：運動筆記）

     優質的比賽須搭配優質的轉播單位

今年賽事的馬拉松組終點位於臺北田徑場內，為符合標籤認證需多國同步直播的需求，負責賽事直播的團隊動員了數百人力，並且在終點架設攝影機補捉跑者的英姿，並全程投放在臺北田徑場兩側及暖身場的大螢幕上，讓現場觀賽者一起見證每位選手完賽時的喜悅，也讓全場觀眾一同為每位完賽的選手歡呼喝采！而未能到現場的朋友也不用擔心，負責賽事轉播的 MOMO TV 當天早上 6 點到 10 點也會在 76 台直播（頻道可能依各地系統業者不同而有調整），另外在 MOMO TV 的 Youtube 頻道上也會同步播出 。

     互動加油螢幕 鼓勵跑者繼續向前的動力

為了給予跑者適時的打氣支持，本次賽會特別在北安路（忠烈祠前）段的賽道旁（馬拉松組約 15 公里，半程馬拉松組約 12.5 公里處），設置大型 LED 動態加油看板，只要跑通過計時晶片感應地墊處，就有機會看到自己的名字出現在大營幕上，適時給予跑者繼續向前的動力。經過此處時，別忘記看一下大螢幕上的名字給自己一點鼓勵。

互動加油螢幕 鼓勵跑者繼續向前（圖片來源：大會提供）

     跑者最堅強的力量來源

除此之外，為了讓支持跑者的聲音被聽見，今年大會特別規劃臺北田徑場觀眾席「搖滾區」，在馬拉松組終點旁的看台保留約 500 人的加油區，賽前在「臺北馬拉松」臉書粉絲專頁上開放登記，名額已全數額滿，屆時憑證明入場可以近距離第一時間幫參賽的親友加油，另外賽道上也會有許多團隊前往加油，例如森林跑站在半馬 13.5K 、全馬 16K 左右（明水路/大直橋）有加油團啦！歡迎大家去找他們喔，同時也別忘了給所有跑者們最大的鼓勵與掌聲！

森林跑站在半馬 13.5K 、全馬 16K 左右（明水路/大直橋）加油團（圖片來源：森林跑站）

責任編輯：Andrew Chen

資料＆圖片來源：大會、Eindhoven NewsEindhoven News、IMAGO.、森林跑站、運動筆記

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