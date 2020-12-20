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馬拉松東奧之路 最新達標方法及港台形勢

運動筆記 / 馮顯峰

去年初簡述了東京奧運馬拉松項目的資格。鑑於男女子馬拉松的名額減至80人，故設立了(1)女子2:29:30及男子2:11:30為達標時間。(2)運動員在特定馬拉松賽事取得前列名次會直接等同跑進達標時間。除了達標時間，東奧馬拉松也引進世界田總的積分排名為取得入場劵的方法之一。

一年前任誰也沒想到東奧會繼一、二戰後，未能如期舉行。整個體育界也因為疫情停擺了。世界田總就東奧延期及大量賽事停辦，於五月底時宣佈了一系列的措施，其中最重要的是更動了爭標期。馬拉松項目原來的爭標期為2019年1月1日至2020年5月31日，於2020年4月5日暫停計算，並在2020年12月1月恢復計算直至2021年5月31日。

兩個月後的七月底，世界田總預期12月後仍有不少路賽延期或取消，大大減少馬拉松選手的爭標機會。故在頒布新的跑鞋規範同時，宣佈馬拉松及競步的爭標期提早恢復：9月1日至11月30日的達標時間亦會納入計算。這也解釋了為何10月4日的倫敦馬拉松有選手衝擊達標時間2:11:30及2:29:30。Mo Farah也在該場賽事擔任2:11:30集團的配速員。不過這三個月的積分並不會納入世界排名，也不會計算六大、白金標、金標賽事的排名。

最新的東奧馬拉松達標之路的方法簡述如下：

1. 成績達標（男子2:11:30、女子2:29:30）* 2019年1月1日至2020年4月5日* 2020年9月1日至2021年5月31日2. 特定賽事取得名次，等同(1)成績達標* 2019年1月1日至2020年4月5日：金標前五、六大前十* 2020年12月1日至2021年5月31日：白金標前十、金標冠軍3. 積分排名（奧運每個項目每國最多3名選手）* 以2021年6月2日的排名計算

去年公佈達標資格時，文字上似乎是將馬拉松項目的80個名額平分給(1&2)及(3)。不過世界田總六月底時在網站設立了「東奧之路」的專頁，定時更新各個田徑項目的達標形勢。根據「東奧之路」的計算方法，才發現這三個資格是有優先次序。(1)及(2)同等優先，餘下名額才依(3)分配。

截止12月18日，男子馬拉松（每國限三）1. 成績達標：98人

馬拉松的項目不是只有80個名額嗎？現時98人達標，名額會如何分配？經電郵向世界田總查詢，確認只要成績達標（而於特定賽事取得名次等同成績達標），不論是2:01:41抑或2:11:30，都一視同仁地可以站在東京奧運的起跑線上。

換言之，現時男子馬拉松只能夠通過2:11:30達標時間或白金標賽事前十、金標賽事冠軍才能踏上東奧之路。縱觀港台兩地，台灣的張嘉哲以去年底廣州馬的2:15:02最接近達標時間。根據張嘉哲近日的博文〈2020福岡國際馬拉松(賽事篇)〉，他一直設法爭取循積分排名的方法取得入場劵。不過，由於已有超過80名選手以成績達標，將不會有名額以積分排名分配。張嘉哲需要在餘下不足半年，將最佳時間再推前3分28秒，以成績達標。（真男人！加油！）

截止12月18日，女子馬拉松（每國限三）1. 成績達標：73人2. 特定賽事名次：5人3. 積分排名：2人（80-73-5）

至於女子馬拉松方面，暫時尚有兩個名額以積分排名分配，分別為意大利的Catherine Bertone（1162分）及阿根廷的Daiana Ocampo（1151分）。由於積分是以兩場賽事的平均計算，1151分即平均時間為2:28:11（比達標時間更快）。當然選手還可以藉特定賽事的積分排名加分。

台灣的曹純玉明天出戰台北馬拉松。她和她的22930小隊以成績達標為目標。早前的模擬配速練習片段，她的教練「最速古人」陳囿任提到曹純玉將以229-230為高標，231-232為均標，破曹純玉自己的全國紀錄（2:34:18）為底標。假如曹純玉能跑到230-231，並且跑到前三名（銅標冠亞季軍分別加45、35、30分），便可以在這場事取得至少1151分，然後在明年再跑一場同等分數拉個平均，便有機會以積分排名取得奧運選手資格。

曹純玉現時積分為1081（19柏林1091分、19東京1072分的平均計算）。

香港的姚潔貞現時積分1110（19黃金馬1142分；19世田谷半馬1078），只需在爭標期內的一場比賽取得1160分，便可取得1151的平均積分。不過，香港的情況比台灣更不明朗。台灣因防疫工夫做得嚴密，國內已恢復路跑賽事。選手即使不出國，台灣選手也可以參力國內比賽。香港因為疫情已接近一年沒有路跑賽事舉行。渣打香港馬拉松繼取消了2020年初的賽事，2021年的賽事也於早前宣布延期至10月24日舉行，超出東京奧運的爭標期。而內地、日本不少賽事也只限國內選手參加，台灣的賽事也因簽證手續難以參與。香港選手要在爭標期內達標，實在是一賽難求。

然而，積分排名始終十分被動，還是以成績達標最保險。一來積分門檻不會停在1151，二來接下半年很大機會再多兩位選手跑出2:29:30的時間便不會有名額以積分排名分配。11月底時查看「東奧之路」的頁面只有65人以成績達標，而僅僅12月的兩個週末便多了8人（不計已取得三個名額的國家）以成績達標。可見女子馬拉松的入場劵最後也會如現時男子馬拉松般，只能靠成績達標或在特定賽事取得名次。

希望姚潔貞在2021年能找到一場賽事，直接跑出2:29:30達標，踏上東奧的跑道，也希望張嘉哲和曹純玉能跑出達標時間2:11:30／2:29:30，直接達標。

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