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跑步小品／股神也瘋狂 這家跑鞋如何被巴菲特看上？

運動筆記 / 小布

提起巴菲特，你會想起什麼？

商業天才？投資巨擘？大慈善家？還是那個最響亮的稱號—“股神”？

每次提起這個名字，大家腦海裡閃過的可能都是這一系列眼光獨到、洞察過人的先驅者形象，就像《魔戒》裡勇敢智慧的甘道夫。

但大家可能猜不到的是，現實中的巴菲特雖然坐擁842 億美元的淨資產，他的生活卻是非常樸素，居住的房子歲數幾乎都跟他差不多。

而在2011年，巴菲特終於換下了自己穿了15年的NEW BALANCE舊跑鞋，換上了一雙新跑鞋。猜一下，是哪個品牌的跑鞋讓“股神”心甘情願換下有15年感情的老夥計？

除了小布，還有哪個品牌能有這麼大的魅力呢~

霸道總裁看上我

2006年，身世漂泊的小布在巴菲特的波克夏．哈薩威投資公司找到了歸屬，就此結下了與巴菲特的美好緣分。

短短5年間，小布不斷斬獲佳績—2010年，ADRENALINE GTS成為年度最暢銷專業類跑鞋，GHOST 3贏得《跑者世界》雜誌“國際編輯之選”；2011年，BROOKS 的市場佔有率高達25.35%，穩居美國跑鞋專業市場第一名……

一系列的傲人成績，讓小布獲得了霸道總裁的關注。2011年，巴菲特特意手寫了一封信給BROOKS CEO JIM WEBER，稱讚道：“BROOKS 運營的很成功，波克夏．哈薩威很為之驕傲。”

不僅如此，巴菲特還在信件中表示，自己需要一雙新跑鞋，好讓15年前NEW BALANCE總裁送給自己的那雙老跑鞋退休。

共進晚餐成績多

終於，巴菲特也有了機會親身感受小布家跑鞋的魅力—收到WEBER贈予的一雙跑鞋後，巴菲特再次回信表示，“BROOKS 的跑鞋很棒，如果我創下任何跑步記錄，我都要歸功於它。”

同時，巴菲特還在信中邀請WEBER有時間到奧馬哈與他共進晚餐。要知道，與“股神”共進一頓晚餐的機會可是曾被拍賣到345 >萬美元的高價的！

當然，小布也沒有辜負這份信任與期待。自2006年起的十餘年間，BROOKS 的銷量不斷攀升。在2011年成為了歷史上與 NIKE、ASICS 齊名，佔領美國跑鞋專業市場第一名的世界三大品牌之一！甚至讓FACEBOOK的創始人MARK ZUCKERBERG也換下了ADIDAS，穿上了小布家的跑鞋~

千名股東齊開跑

2011年底，BROOKS 正式升級成為波克夏．哈薩威旗下的獨立子公司。從此之後的每年 5 月，BROOKS 都會推出一款波克夏．哈薩威股東大會限量版跑鞋。鞋墊印著的華倫·巴菲特的 Q 版漫畫頭像，讓前來“朝聖”的公司股東們離心中的大神更近了一步~

2013年5月，巴菲特又開啟了一項新的傳統—在每年股東大會時舉辦一場“投資你自己5K RUN”，當年就吸引了超過 2000 名股東參加，由巴菲特親自鳴槍開跑。數千名波克夏．哈薩威股東穿著 BROOKS 限量款跑鞋開跑，場景可是相當壯觀！

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