賽事情報／健康國旅一日遊！夢幻高美濕地海風路跑

最美高美在初春，集結跑友賞美景

初春的高美濕地，有著涼爽海風、晴朗天空，在海風吹動風車的沿海跑步，休息站充沛的海鮮補給，美麗的濕地在陽光下耀眼而夢幻。

高美濕地與臺中港觀光碼頭、三井outlet暢貨中心連成一線，在涼爽的海風路跑後，帶著舒爽的身心，悠遊中臺灣，體驗國旅最夯一日遊玩法！

趕快來挑戰「高美濕地海風路跑」吧！防疫也能暢快玩，面對疫情下的低氣壓，讓我們一同守護健康，玩出滿滿正面能量。人生~就跟路跑一樣！不論遇到什麼不愉快，堅持到底就是勝利！

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