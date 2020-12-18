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賽前情報／備戰台北馬 全馬42K 路線帶你走一遍！

運動筆記 / AF

臺北馬倒數三天，中華民國路跑協會和梁哲睿 Jerry 教練在 Youtube 上詳細介紹了全馬的賽道 ，運動筆記節錄幾個賽道重點一起來看看吧！

開跑前首先要先了解全馬的路線圖，本次路線最獲跑友好評是終點在台北田徑場，不僅腹地更大、而且還有更多的空間可以休息，不用擠在路邊吃全馬完賽便當囉！然後基隆路地下道也是每年都有熱烈討論的路段，雖然我都安慰自己那是日出前的黑暗，挺過了就是終點，今年路線改變後基隆路地下道成為歷史囉～

👣 市民廣場(起點)＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路(逆向)＞左轉信義路>右轉杭州南路>右轉愛國東路>愛國西路>右轉中華路一段>右轉北門廣場>忠孝西路>右轉重慶南路>左轉凱達格蘭大道>左轉中山南路>中山北路一段至三段＞中山橋＞右轉北安路＞明水路＞樂群一路＞堤頂大道(逆向)>環東高架匝道(逆向)>環東高架(東往西高架段)>下經貿一路匝道(逆向)>經貿一路(逆向)>原線折返>經貿一路>右轉港東街>左轉1號經貿疏散門>南湖左岸河濱公園>成美左岸河濱公園>觀山河濱公園>迎風河濱公園>觀山河濱公園＞右轉基6塔悠疏散門＞左轉塔悠路(逆向)>右轉健康路(逆向)＞左轉三民路(逆向)>右轉南京東路五至四段(逆向)>左轉臺北田徑場(終點) 

📌 從台北市市民廣場出發後往仁愛路方向，剛開始的幾Ｋ人潮眾多，請勿推擠，在市區道路時要注意地上的貓眼石喔！

📌 跑到第 14K 處左右要上中山橋，小小的坡請注意跑姿調整，步輻縮小、步頻加快、穩定核心。下中山橋時要注意步輻的調整，黃毓軒教練（上坡與下坡的跑坡技巧）建議下坡路段盡量放鬆順應身體重心轉換，軀幹重心應避免後仰，讓重心跟著你向前。腳步接觸地面的時間儘量縮短，順勢稍微加大步幅。

📌 跑到第 15K 處左右要下中山橋，記得是靠右的機車道，別跑錯囉！

📌 第 15K 時哲睿教練提醒要注意補給，這裡也有一個水站喔！

📌 20K 處左右要注意關門時間是 09:09 逆向環東大道，IR 跑創運動的余文彥教練認為這是此次路線中最艱難的 6 公里（余文彥教練本次的配速策略），可能會遇到很強的逆風，若真的遇到逆風建議找速度相近的集團一起跑，可以保留體力喔！

📌 大約第 27K 就準備進入河濱的賽道囉，請好好享受這段的風景。

📌 接下來這段左轉進入自行車道，要提醒跑友要注意啊～自行車道彎彎曲曲、路又小條、還有急轉彎，看影片看到我都有點暈了，避免搶快、安全通過為上策！

📌 大約 40K 處是全馬跟半馬選手的匯集處，有些速度快的全馬跑者會跟半馬選手撞在一起，雖然工作同仁會請大家分流，但還是要小心不要相撞啦～　

📌 噔噔～到南京東路後左轉台北田徑場就會進入終點前的榮耀大道啦～

📌 賽道終點就是台北田徑場，非常有榮譽感的終點。

最後還要是要提醒大家 本次全馬 限時五個半小時，要注意每個路口的交管管制時間（更多管制時間連結），祝大家健康、順利完賽喔～

⛅️ 關於天氣 

週日的台北市氣象預報仍是有短暫陰雨，保暖、防水、防風功夫要做足，注意長時間跑步濕鞋、濕襪子的磨擦容易起水泡（如何預防起水泡），既然下雨天氣無法避免，相關裝備準備好可以讓我們更舒適一點。

圖片來源：交通部中央氣象局

責任編輯：ＡＦ

影片、圖片來源：中華民國路跑協會

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