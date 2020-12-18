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跑步知識／痠痛感 Bye ! 超簡單賽後瑜珈收操

運動筆記 / Shirlyn Shih

圖片來源：123RF

在完成長距離跑步後，我們的身體因維持在同樣的姿勢或重複相同性質的動作，很容易造成某些特定區塊肌群過度使用，如大腿與肩頸，常常會有抽筋或者緊繃的狀態發生，而肩頸與胸腔周圍肌肉緊繃這也會引響我們的呼吸深度。

在跑完步後記得先慢慢調整呼吸，等呼吸順暢以後，可以就近在田徑場上試試幾個簡單的瑜伽動作 （Tips :如果考量膝蓋不舒服可以拿毛巾墊著） ，幫助舒緩肌肉的緊繃與僵硬，透過伸展讓肌肉慢慢回復到原來的狀態，也能夠降低隔天起床全身痛苦難耐的機率。

動作開始前與動作中我們該注意 

盡可能讓呼吸保持輕柔緩慢，維持平穩的呼吸節奏以平衡我們的交感與副交感神經，讓緊繃的情緒與身體獲得放鬆。

呼吸方式: 鼻吸鼻吐或是鼻吸嘴吐

吸氣時-感受身體向四面八方柔軟的張開。

呼氣時-感受胸腔肩頸變柔軟。

影片來源：Shirlyn 的分享空間

| 牛式與貓式  重複 6-8 次

圖/ verywellfit

主要功用：平衡脊椎周圍的力量，舒緩脊椎周圍的緊繃。

牛式 吸氣想像脊椎融化到身體裡面，對稱的讓胸口與臀部前後延長再輕輕地往天空方向提起，背部有凹陷向下的感覺，腹部延長，胸口擴張。

貓式 呼氣透過將腹部肌肉柔軟的帶向身體背面，脊椎拱起像一顆圓圓的球，伸展與擴張背部肌肉。

| 弓箭步  每邊重複2次

主要功用：伸展因跑步而規律收縮的大腿前側肌群同時延展胸口。

動作停留約 3-5 個深呼吸，骨盆朝前、軀幹向上延伸。

吸氣時想像全身線條拉長，胸腔左右擴張，呼氣時肚臍貼向脊椎的方向，挪動肩膀遠離耳朵兩側拉長。

腿後側伸展: 讓大腿後側到小腿肚的肌肉拉長舒緩腿部緊繃。

停留在動作約 3-5 個深呼吸，避免骨盆翻轉，每吸一口氣想像前腿可以再拉長多一點，每呼一口氣提醒自己放輕鬆。

吸氣時想像全身線條拉長，胸腔左右擴張，呼氣時肚臍柔和往脊椎的方向動，肩膀遠離耳朵兩側拉長。

小檔案｜  Shirlyn Shih 

  • Om Flow 身心小學堂創辦人

  • NIKE NTC Trainer

  • SPACE 集團 Barre / Yoga 首席培訓師

  • Xtend Barre 大中華區首席 Barre 培訓講師

  • 熱衷學習不同的身心課程，每天感覺到最幸福的就是能夠好好的從感受自己的呼吸開始，聽聽身體想要跟我說些什麼? 再用身體合適的強度與方式活動全身透過這方式不僅與身體保持連結也可以讓自己更加安定與平靜。

  • 粉絲專頁：Shirlyn 的分享空間

責任編輯：Jenny、Andrew

圖片來源：123RF

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