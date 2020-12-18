焦點人物／台灣首位完成百馬的視障跑者 周志柔閃爍光芒！

12 月 13 日，周志柔（前排左三）成為台灣史上第一位完成百馬的視障跑者！

2020 年 12 月 13 日是「通霄濱海追風馬拉松」舉行的日子，在陰涼舒適的天氣中，有一群穿著黃色背心的人們，中間擁簇著一位身著橘色背心的跑者，他們舉著「周志柔百馬成功達陣」的布條，一同衝破了終點線，台灣史上第一位完成百馬的視障跑者誕生了！

他，是周志柔。

每個跑者心中的百馬夢

在我眼前的志柔，頭髮摻著些許灰白，雖然五十好幾的年紀，卻有著結實健康的身形，而陪伴在他身旁的，是當天一同完成百馬的陪跑員蔡銘坤。

「其實原本是要在九月完成，不過因為疫情打亂了行程，時間往後延。」志柔帶著些許無奈說著。

百馬獎，是「馬拉松普查獎」的其中一個獎項，志柔告訴我，其實不需要是剛好第 100 場馬拉松才能領獎，在第 95 到 99 場之間，或者是超過一百場都能申請。這場通霄馬正是志柔的第 99 場馬拉松。不過為何會選擇這場賽事領獎呢？

「因為這場視障跑者是免費的，而且是最多人可以一同參加的賽事！」志柔直爽地說。

會選定通霄濱海追風馬拉松，是因為視障跑者是免費的，也是最多人能和志柔（圖中間穿橘色背心）一同見證歷史！

看看那加油團陣容便知道，當天有 30 幾個人共同見證了這一刻！其實細想，要完成一場全馬就不是一件容易的事，完成百馬更是艱難，而當完成百馬的人是個視障跑者呢？看著眼前的志柔，心中肅然起敬，同時也冒出疑惑，是什麼機緣有了百馬夢呢？

🔍小知識：馬拉松普查獎 馬拉松普查的宗旨是在鼓勵跑友「持續運動強身，豐富生活內涵，提升生命品質」

獎項分為：十馬獎、三十馬獎、六十馬獎、百馬獎、雙百馬獎、參百馬獎、五百馬獎、千馬獎

普查網每年會選取一至兩場馬拉松比賽頒發普查獎，在規定截止的日期前完全頒獎次數的馬拉松審查，並參加該場的馬拉松比賽就可以領獎！ P.S 目前運動筆記賽事列表的賽事後面有一匹馬，代表是馬拉松普查的賽事喔！ （截圖自運動筆記賽事列表）

從初馬開始，立下了後面 99 馬願望

「我一開始是喜歡爬山，因為可以看風景。」周志柔說自己出生時是弱視，小時候帶著眼鏡還能有 0.2 的視力，直到將近這十年才完全看不見。

會開始跑步，是因為有一次跟視障朋友們一起去爬玉山，其中一位朋友喜歡跑步，後來帶頭創立了屬於視障朋友的運動協會，也就是「中華視障路跑運動協會」，自此，志柔踏進了跑步世界。

跑齡長達 20 年的志柔，第一次完成初馬不過是 3 年前的事，那時他參加了第一屆也是最後一屆的「新北市高灘地馬拉松嘉年華會」，當時的陪跑員跟他介紹了「馬拉松普查獎」，並說之後可以累積 10 馬、30 馬、60 馬，甚至 100 馬。

「我想要挑戰自己看能撐多久！」於是志柔從完成第一個全馬開始，便立下了完成後面 99 馬的。除了達成百馬成就外，志柔也是台灣首位完成「關山九連馬」的視障跑者！

志柔與陪跑員一起在跑者練跑聖地「劍中劍」訓練

關山九連馬 生命共同體

在 2017 年完成初馬後，隔年志柔便去挑戰了 8 月在台東舉行的「關山九連馬」。這場賽事自 2013 年開始舉行，前六天為自助馬，後三天是官方舉辦的「關山好米馬拉松（三日賽）」。

「九連馬連續九天，要找足夠的陪跑員不容易！」在志柔身旁的陪跑員蔡銘坤補充道。

我們常說，跑步是自己的事情，但是對視障跑者來說，跑步不只是一個人的事，志柔跑步時牽著的繩子，連接的另一頭是為他指引方向的陪跑員。視障跑者與陪跑員，是生命共同體。

2018 年的夏天，志柔成為了台灣史上第一位、也是目前唯一挑戰關山九連馬成功的視障跑者！當我還在震懾之中，蔡銘坤再次擔當最佳補充員，「志柔也跑過波士頓馬拉松！」

邁向跑者殿堂，「不會形容」的壯麗感受

波士頓馬拉松可謂「跑者殿堂」，一般跑者拼了命想達到 BQ（波馬達標成績），雖然視障跑者的達標標準較寬鬆，五小時以內即可參加，不過這依舊不是一件易事。

「就算我能去，有誰要陪我去？」 志柔一開始曾這樣想，但他心中依然有所盼望。在完成初馬的同年年底，志柔在台北馬拉松跑出 4 小時 19 分的 PB（個人最佳成績），當時月跑量高達 300 公里。

「那時候去台大晨跑，只有一個人會陪我跑，其他人都不陪我，看到我就閃掉了。」志柔打趣地說道。而正是這樣的認真，這趟波馬之旅成行！在那裏的氛圍與台灣有什麼不一樣？

視障跑者與陪跑員，是生命共同體。圖為志柔（左）與今年變得熟識的陪跑員蔡銘坤（右）。

「完全不一樣，整條賽道上，都是為你歡呼的觀眾，沒有停！」志柔似乎再次回到了波士頓的賽道，他的手機上有裝馬拉松世界的裝置，原本每一公里都會響，然而在那完全聽不到，耳邊只傳來英文的加油聲，仔細聽，發現有人喊台灣加油，原來他的帽子上有印國旗，身上也穿著國旗衣......

「那種感覺我不會形容。」這是無法形容的波瀾壯麗感受。

如果有人問，「視障跑者在哪裡跑不是都一樣？」那你可能對體驗賽事有所誤解，感受絕對是不一樣的，因為一場賽事不是只能用眼睛看，你的腳會感受到地面的每一個細微起伏，耳朵會聽見風的呼嘯與加油聲，而整個人完全浸在那場賽事之中。

我能做的，大家也都能做！

完成百馬之後，志柔會想要挑戰什麼呢？「鐵人113！」志柔說完，旁邊的銘坤接著答腔，「以志柔的能耐，之後 226 也不是問題！」我也如此相信。

「今天會想要挑戰百馬、關山9連馬、甚至113，是要告訴大家說，我能做的，大家也都能做！」志柔誠摯地說著。

志柔說早期中華視障路跑協會的成立，就是想鼓勵視障朋友們出來運動，今年成為理事的志柔想維持那初衷。他直視前方的目光炯炯有神。

我望進他的雙眼，裡面有光。

完成了百馬，志柔將會繼續迎戰人生的每個挑戰！

圖片提供：蔡銘坤、周志柔

採訪撰寫：Joanna

＊跑者專訪，盡在運動筆記