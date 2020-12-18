賽事心得／高雄山城100K超馬 「百K五馬獎」到手！

原來除了全馬普查外，還有一個更瘋狂的百K普查。

只要完成5馬、10馬、20馬...都能持續領取，且還有贈送很帥的外套。

但我也沒很刻意在蒐集啦，只是目標每年上半年、下半年各一場百K就好，避免疲勞受傷。

就這樣已經跑過一次高雄山城百K，今年為了五馬獎決定再跑一次（算唯一重複跑的百K賽事，團長阿搞已經連跑4屆）

去年埔里愛跑協會組團參加這場，也有超過20位是跑百K，真的很瘋狂熱鬧。

今年因為疫情+新鮮感的關係，只剩下我、阿搞、小白，印象中我的冬山河初百K，也是剛巧我們3人。

團長曾說過，會跑超馬的，只要跑過一次百K，然後會在報的，就註定是超馬咖了。然而我是喜歡超馬的是，它算在跑步這項運動中，比較公平的一場競技，男女老少之間的差距，不像短程賽事這麼明顯，比的不見得是速度，而是耐心。

回到這場2020高雄山城100公里的比賽，賽前的最後5分鐘，才看到阿搞趕到會場，小白還是不見人影...雖說超馬不用賽前熱身，但至少尊重一下比賽麻。就這樣看來今年我連起跑時，都沒有夥伴同行加油打氣了。

起跑後的策略是，知道今天氣溫會很高，不適合久住埔里的我（過太涼爽），決定趁太陽升起前，多少賺個公里數，用均速5分推進。

過了悶熱的隧道後，自己排名就來到第四的位置。一路跟前端還保持著看不太到的距離，一個人獨跑著，經過火山橋時，想到去年還有一群6個人，歡樂的享受比賽，此時開始感到無聊了。

27公里後，位置來到第三，補給人員說，我跟前面的差距不大，但我知道等等的甲仙山，我速度肯定會慢下來。就這樣，我陸續又被3位跑者刷過，來到了第六。但至少熬過了甲仙山，感覺自己配速還可以，只是熱了點。忽然覺得這次選擇背水袋，不見得是好選擇。40公里後，也開始每站都在跟工作人員要冰塊，反而沒太大食慾。

過了56公里的轉換站，沒多久，左邊的膝蓋開始感到疼痛（幾天前，爬山撞到石壁）

到了六十幾公里，被泳全大哥追到，一起跑了幾公里後，感覺自己狀況不是很好，開始跑跑走走，也開始有棄賽或求完賽就好的念頭了。

然後在折返處時，遇見了小白，還好他有趕上比賽，但可能換我想棄賽了（有點中暑的針狀，加上膝蓋不舒服）決定神威道場就用走的好了，反正這裡上坡很多。

經過一段休息後，反而新威森林公園下石階時，能稍微在跑起來。但還是只能跑跑走走，剛好遇上一位50公里組的跑者，互相扶持著，小跑小聊撐回終點。

第二次參賽了，雖然今年路線少了茂林這個坡，但遇上了高溫的天氣，自己的成績也沒能突破。

但還是喜歡這具有挑戰的路線，沿路的志工、交管、補給，都動員了非常多人，謝謝大會與熱情的志工，為超馬付出。

恭喜團長阿搞，第四次高雄山城百K完賽，也順利拿到第十馬百K獎，要蒐集十場不容易啊。

也恭喜小白連續參賽3年，今年這麼熱的天氣，還是能10個半小時完成，破自己的場地紀錄，總12的成績。

然後在恭喜一同坐車往返的文雅姐，很佩服妳賽事這麼密集，且都是1-20小時的賽事，居然這場還是能拿到女總二。太厲害了，也感謝開車時陪聊天，不然我回程真的超沒精神的。

最後恭喜自己，雖然下半年的訓練，沒有達到預期的效果。但我相信自己跑過的里程，沒有白費，只是時間還沒到，期待明年會更好。