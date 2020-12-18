(2020快走不送線上跑活動)

揮別 2020 快走不送線上跑，快揪三五好友一起拿大獎！

(大伙相約一起揮別2020跑20.21K)

疫情搗亂，一切從心開始

2020年真的是多災多難的一年，小胖宇原定計畫4月份到美國參加波士頓馬拉松，9月份到德國參加柏林馬拉松....六大馬第三及第四站，也因為新型冠狀病毒疫情宣告泡湯，還好臺灣防疫這一仗打得非常漂亮，讓我們能好好的在戶外運動，甚至本國各項的運動賽事都能如期復辦，下半年度自己也陸續完成波士頓、倫敦等兩場線上馬拉松，榮耀九三、日月潭、田中、北港、阿里山、礁溪、西螺...等等實體馬拉松賽，雖然有些賽事因為延期導致強碰，但也是不幸中的大幸了。

(波士頓及倫敦線上馬拉松)

只要你願意，沒有什麼叫做沒時間

常有人問我，為何可以如此堅持且熱愛這項運動，對我來說跑步就是日常生活的一部分，它就跟吃飯、睡覺、拉屎一樣的自然，也就是它已經是我的日常了。

身為職業軍人的我平時其實沒有大家想像的自由，常常因為任務需要管休，遇到業務實常需要加班，無時無刻都在打遭遇戰，人家常常說「計畫趕不上變化」、「變化趕不上長官的一句話」不是沒有道理的，那為何有時間可以跑步呢？

其實只要你願意早點起床或是犧牲一點休息的時間，你就可以擠出一點點時間來跑步或是運動，當然凡事起頭難，套一句小胖宇常講的話「夢想不會跑掉，跑掉的是自己」，這個時候你只需要找一個免費的活動，有的跑又有得拿，賺到健康也賺到大獎何樂不為，還在等什麼呢？就從 YYsports 舉辦的（2020快走不送線上跑活動）開始吧！順便揪三五好友一起挑戰拿大獎。

如何參加活動

你只需要完成下列幾個步驟：

1.下載 YYsports APP 載點 i Phone 、 Android ，下載完成後進行註冊，推薦來源請選〝活動〞，別忘了輸入「運動筆記」跑友專屬代碼 YA200241 。

(下載YYsports APP並輸入手機號碼完成註冊)

2.於APP首頁點選「2020快走不送線上跑活動」即可進入活動頁面了解詳細 活動辦法 。

(點選活動並按立即參加)

3.開始挑戰累計20公里

🔴 每次跑步前請開啟定位，打開 YYsports APP ➡️ 點選「趣動」➡️選擇跑步 ➡️開始運動➡️「長按結束」，即可紀錄每次運動里程數。

(使用APP記錄點選開始運動)

🔴 使用 Apple Watch、Garmin 手錶的跑友，可開啟 YYsports APP ➡️點選「趣動」➡️點選「裝備管理」，即可進行裝備綁定。若穿戴裝置已經綁定 YYsports APP，可直接開啟穿戴裝置戶外步行或戶外跑步功能，無須再開啟趣動。

(GARMIN設備綁定同步運動)

🔴 小胖宇對於使用 YYsports APP其實一點都不陌生，從上一個活動 Hood to Coast 日月追逐線上跑 用到現在也兩個多月了，覺得它是一個很棒的APP，時常有免費活動之外，累計里程升等級還會送運動用品折扣卷也可以說是一個很佛心的APP。

(33級的小胖宇)

🔴 更多 APP 介紹： 請點我 進入 YYsports APP 官方網站。

(YYsports APP官方網站)

最後要提醒大家活動期間為 12/14 至 12/27，只要在期限內累計超過20公里即可獲得抽大獎的機會。還在等什麼趕快去下載 YYsports APP，大家一起加入挑戰抽大獎～～