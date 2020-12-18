賽事心得／竹科40工安環保路跑 全馬當半馬跑

與同行的跑友在起點合影

上半年疾情影響，路跑不是取消就是延賽，下半年才開始有賽事，看看我的跑步的網誌，居然沒有賽事心得的網誌發佈，看來疾情確實影響很大，還是說小編偷懶，偷懶的結果就是全馬跑不完。

回顧這半年來，說偷懶也沒有，每天都有持續運動，每月的月跑量都有破百，參加了兩次5000公尺比賽，兩場半馬比賽，一場超半馬比賽。但在長距離的比賽中，大概跑到13、14k左右時右腳膝蓋髕骨處微微的痛，所以成績都沒有很好。

八月中參加全民運動會社男的5000公尺比賽，相隔十幾年，再度以選手的資格來正式的比賽，目標是完賽不被關門，再來看能不能破個人的PB，無奈比賽一開始衝太快 開到快四分速，再加上早上九點比賽，天氣熱最後兩圈爆掉，以26分多收場。

八月中參加全民運動會社男5000公尺

九月的兩次半馬，一場是突如其來的志工馬，比賽前一星期才驚覺有這場比賽，當天狀況沒有很好，前面的平路還可以跟上錸德跑團列車，轉入北平的緩坡路段才被拉開，配速也往下掉，到了北平國小的補給站，吃飽喝足卻不敢往箭竹窩上，先行折返，進到阡陌補給站，接河堤、出河堤、過小橋，回遠東。

九月中遠東志工馬半馬，照片來源：攝影師高沅

第二場半馬是一個星期後的新竹縣環保公益半馬，好像去年臺北馬之後就很少跑到半馬了，路線是熟悉的河堤及竹22，跑到15k後好像到達極限了，後面開始掉速，最後勉強保住六分半的配速。

九月底新竹縣環保公益半馬，照片來源：攝影師張振權

十月參加了地質嘉年華超半馬路跑，半哄半騙邀全家人一起來跑，其實是自己想跑，本來名額額滿，後來又再次開放名額，問老婆要不要去七股看看鹽山，於是就這樣成行。南部比賽又七點半才起跑，跑到14K左右時已經變成半跑半走，膝蓋開始有點不適，最後2K處機巡人員因時間將近，陸陸續續把跑者載到離終點比較近的地方，為了不增加志工的困擾，我也上了回收車，不過在終點1公里處，再跑回終點回到會場。

十月底地質嘉年華路跑，國聖燈塔。

十一月初的菊島澎湖跨海馬拉松全馬初馬，因超半馬沒跑的很好，再加上兒子女兒要期中考了，老婆不准假，不要因為跑步造成家庭革命，為了家庭和諧千萬不要讓老婆不高興，只好忍痛棄賽。 另一場5000公尺測驗，新竹縣體育會舉辦全民測五千活動，一開始依照自己的配速，壓著五分速，避免被拉爆，只看到跑者一個個刷過我，大約跑到一半時 我也可以刷過一些比較慢的跑者，大會的電子記圈器凸搥，同樣的圈數有時會出現兩次，導致直道就沒有衝刺，不過也跑出的25分20秒，創下今年5K最快的紀錄。

十一月中新竹縣體育會測五千，照片來源：攝影師陳豪毅

接著進入這場新竹科學園區40周年慶暨工安環保路跑活動，其實一直想挑戰全馬，上一場菊島全馬初馬DNS，這次希望挑戰能挑戰成功。天氣陰陰涼涼非常適合跑馬，但山路馬，又要繞四圈，本來想說跑不完至少也要跑三圈，沒想到全馬當半馬來跑，最後DNF未完成比賽。

會場與跑友一起合影，有人跑10k、有人跑半馬

起跑地點在半山腰的銅鑼科學園區的客家文化館，山路馬一開始就展現出來，前1.5K就爬升高度60公尺，接著4K緩坡上上下下，再來1.5K的急下坡，下降高度95公尺，來到最低處，最後3.5K爬坡的爬升高度115公尺回到終點。一圈10.5公尺，半馬繞兩圈，全馬要繞四圈。

全馬要跑四圈，真虐心。

五點四十到會場，一下車，同行的跑友看我穿的有點單薄，就問我會不會冷，下車時是忘記穿外套啦，不過聽到大會說六點前要寄物。因知道天氣有點冷，所以穿長袖、緊身長褲來比賽，寄完物後，看到同行的跑友，短T恤短褲在那邊熱身，換我過去問他，會不會冷呀。

全馬起點合影，照片來源：竹科管理局

六點半一到嗚笛出發，開賽就是1.5K的上坡，因為才剛開始跑起來臉不紅氣不喘，因報的是全馬，所以特意放慢配速，還不到1K處，就聽到會場的氣笛聲，半馬組的也出發了，才剛過第一個補給站，半馬總一就已經超過我了。

全馬起跑，照片來源：竹科管理局

山上風勢不小，時大時小，又飄著霧氣，所以吹過來的風是凜冽的，來到5k處，10公里組的總一也呼嘯而過。這時已經來到長下坡處，沒多久就到山下，此處的天氣截然不同，沒有山上的浪漫，有著濃濃的鄉村味，正當在欣賞風景時，不知不覺就來到園區門口處，大約3公里的長上坡，就慢慢的跑吧，回到終點，總算跑了第一圈，花了1小時6分，還算可以。繼續向上，心裏已經浮現不同的聲音了，雖然速度慢，但還是一口氣從入口處跑上山上，此時的風依舊寒冷，霧氣水氣不停的灑在我身上。

巧遇四月姐

過了13k處，狀況發生了，右腳的膝蓋有點不適了，微微發出酸痛感，只好速度放慢，但還是沒有改善，最後只好當起步兵，大概14k處折返處，遇到一位跑友叫「丫嘉加油」，突然嚇了一跳，腦中一直再想這位是誰，又過沒多久另外一位跑友也說「ㄟ，你也有來跑呀!」，原來是四月姐，停下來休息合照後繼續前行，15k處，剛剛叫我加油的跑友追上了呀，問我怎麼用走的，寒喧了一下，從他背心的名字才想起這位朋友，三年前參加運筆的列車長團練認識的，沒想到還記得我，下坡到山下，步兵回園區門口，心想走上去後就會棄賽了吧，這時攝影師就在前方，跑不好，也要留下帥氣的一刻，來跳一下吧。最終走回了終點，無法再戰第三圈，就這樣棄賽，全馬當半馬來跑。

銅鑼科學園區入口，照片來源：攝影師SOUND ONLY

會後休息時一些FB看到的跑友也有來跑，離開會場時，看著在還場上奮戰的全馬跑友，心中相當敬佩萬分他們，但也相當懊惱自己，何時我才能像他們一樣，完成一場全馬。

賽後巧遇跑友，在第二圈的園區入口處刷過了我

最近兩次全馬的路跑，一次ＤＮＳ，一次ＤＮＦ，看來我要跨過全馬的大門，還有一大段的距離，現在先把膝傷給養好，再拉長距離的訓練，不要急於一時，馬場永遠都在，我也精神也在。

跑完收工，照片來源：跑友張淑芳。