賽前情報／備戰台北馬 環東高架 6 公里分析及策略！
全馬路線圖 圖/余文彥教練
跑友們敲碗的全馬賽道攻略，來囉！就跟著文彥教練一起來看 2020 臺北馬環東高架道路段的賽道分析及策略。
在馬拉松 20～21 公里處，由堤頂大道上環東高架跑至南港展覽館附近，全長約 6.3 公里。6.3公里可以拆成兩段：
圖/低調是家訓
|2.1 公里：250 公尺爬升 14 公尺（坡度 5.6%），接著 2.1 公里大致平坦的高架路段。3.1 公里：390 公尺爬升 14 公尺（坡度 3.6%），接著 3.1 公里大致平坦的高架路段，之後下環東（500 公尺，坡度 -3.7%）
環東的 6 公里可能是 ＃2020台北馬拉松 最困難的一段，特別是第二段 3.1 公里；可能會遇到很強的逆風，這是比上坡還困難的部分。
建議策略是：
謹慎分配體能：
已經知道將會遭遇困難，就得提前做好準備。前半馬的配速要保守，環東兩段上坡保留體能，下環東時慎防抽筋。
逆風段跟集團：
第二段 3.1 公里很可能遇到強逆風，提前找速度相近的集團一起跑，輪流互相擋風節省體能，配速可能會掉一些，但能因此保留許多寶貴的體能，這對最後 10 公里非常寶貴。
引述大迫傑在《跑過、煩惱過，才能發現的事。》對比賽心態的描述：「如何慢慢發揮力量對馬拉松來說非常重要。」「起跑後，跑者必須從斟滿的杯子裡一點一點釋放力量。如果因為別的對手追上自己就急著加速，自己的力量就會急遽減少。」
節奏的掌握很重要，預祝大家在 2020 台北馬都能獲得滿意成績。
責任編輯：Ian
資料來源：余文彥教練 Facebook
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