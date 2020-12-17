跑步知識／賽前所需私房料理 最速主廚維慶報乎你

飲食除了是一種享受，更是補充營養的重要關鍵。吃得健康同時更要吃得開心，今天就讓同時身為廚師也是跑者的最速主廚-陳維慶帶來他的「野菇酪梨義大利麵」，提供給各跑友與運動員做為賽前的飲食參考。

本次所需準備的食材

食材 份量 天使義大利麵 1包 酪梨 1顆 青蔥 1束 洋蔥 1顆 櫻桃蕃茄(紅 黃) 1杯 白蘑菇 1盒 鴻喜菇 1包 綠櫛瓜 1條 大蒜 30克 檸檬汁 1顆 帕瑪森乾酪 1塊 初榨橄欖油 1罐 鹽 適量 胡椒 適量

料理製作五重奏

這次我們將食材分為 3 大類，主食為天使義大利麵，搭配的時蔬則有綠櫛瓜、櫻桃蕃茄（紅、黃）、白蘑菇、鴻喜菇，醬料則由酪梨、青蔥、大蒜、檸檬汁所組成，準備好的話，我們將開始進入料理的五重奏

STEP 1

將天使細麵燙熟（三分鐘），撈起後放入冰水中冰鎮，瀝乾後拌入橄欖油

跑友們都知道碳水化合物對跑步表現的重要性，對長跑來說，能量來源主要是體內的肝醣與脂肪，而義大利麵、根莖類澱粉，都是補充碳水化合物的好選擇，而且在外地比賽時，義大利麵也是很好取得的食材。

STEP 2

將酪梨切塊後與青蔥攪拌平滑，並加入檸檬汁、蒜碎、洋蔥丁攪拌調味

利用果汁機將酪梨與青蔥攪拌至平滑的狀態

酪梨是非常好的食物，近期食用人口也逐漸提升，他含有豐富的蛋白質和好的油脂，幫助跑者可以更快速的吸收養分

STEP 3

蕃茄一開四切開，和野菇一起拌上橄欖油，加入百里香、蒜碎調味

撒上百里香、蒜碎等調味料做簡單的調味

番茄內含有大量維生素 C 與茄紅素，具有很強的抗氧化效果，對於細胞的修復效果很好，菇類更富含多醣體，可以增加免疫力以及抵抗力，都是跑者乃至運動員不可或缺的營養補給。

Tips：為保留蔬菜的養分與甜味，進入烤爐後以 200 度高溫烤 3 分鐘

STEP 4

綠櫛瓜切成長捲狀，川燙後放入冰水冰鎮直到嫩脆

綠色蔬菜內含有的維生素，可以幫助身體抗發炎，對於訓練量大的跑者是非常需要攝取的食物之一

STEP 5

天使義大利麵搭配適量青蔥酪梨醬，加入冰鎮後的櫛瓜絲，烤過的番茄蘑菇，最後撒上一點帕瑪森乾酪提味

撒上餐點的提味靈魂-帕瑪森乾酪，一切就準備大功告成了

賽前飲食注意事項

比賽前一晚請吃平時習慣、最好是吃過數次的餐點，份量上正常即可，也要避免容易脹氣的食物，簡單來說，就是平常怎麼吃，比賽前就照著熟悉的方式

比賽的當天，因為緊張而吃不下的話，建議補充一些簡單的食物，單純的米飯會是你很好的選擇，最主要是液體的碳水化合物，並減少攝取會讓腸胃不適的東西，例如乳製品。

「你看，很簡單吧，真的很簡單」

料理就像跑馬拉松，一個步驟接著一個步驟來，不用想太多，讓身體帶著你去走，是不是很簡單，這道菜已經要到終點了，你學會了嗎？

感謝我們今天的來賓-最速主廚陳維慶，大家也快試著在家裡動手做做看吧！

責任編輯：Andrew Chen

圖片來源：NIKE

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