跑步知識／賽前所需私房料理 最速主廚維慶報乎你
飲食除了是一種享受，更是補充營養的重要關鍵。吃得健康同時更要吃得開心，今天就讓同時身為廚師也是跑者的最速主廚-陳維慶帶來他的「野菇酪梨義大利麵」，提供給各跑友與運動員做為賽前的飲食參考。
本次所需準備的食材
|食材
|份量
|天使義大利麵
|1包
|酪梨
|1顆
|青蔥
|1束
|洋蔥
|1顆
|櫻桃蕃茄(紅 黃)
|1杯
|白蘑菇
|1盒
|鴻喜菇
|1包
|綠櫛瓜
|1條
|大蒜
|30克
|檸檬汁
|1顆
|帕瑪森乾酪
|1塊
|初榨橄欖油
|1罐
|鹽
|適量
|胡椒
|適量
料理製作五重奏
這次我們將食材分為 3 大類，主食為天使義大利麵，搭配的時蔬則有綠櫛瓜、櫻桃蕃茄（紅、黃）、白蘑菇、鴻喜菇，醬料則由酪梨、青蔥、大蒜、檸檬汁所組成，準備好的話，我們將開始進入料理的五重奏
STEP 1將天使細麵燙熟（三分鐘），撈起後放入冰水中冰鎮，瀝乾後拌入橄欖油
跑友們都知道碳水化合物對跑步表現的重要性，對長跑來說，能量來源主要是體內的肝醣與脂肪，而義大利麵、根莖類澱粉，都是補充碳水化合物的好選擇，而且在外地比賽時，義大利麵也是很好取得的食材。
STEP 2將酪梨切塊後與青蔥攪拌平滑，並加入檸檬汁、蒜碎、洋蔥丁攪拌調味
利用果汁機將酪梨與青蔥攪拌至平滑的狀態
酪梨是非常好的食物，近期食用人口也逐漸提升，他含有豐富的蛋白質和好的油脂，幫助跑者可以更快速的吸收養分
STEP 3蕃茄一開四切開，和野菇一起拌上橄欖油，加入百里香、蒜碎調味
撒上百里香、蒜碎等調味料做簡單的調味
番茄內含有大量維生素 C 與茄紅素，具有很強的抗氧化效果，對於細胞的修復效果很好，菇類更富含多醣體，可以增加免疫力以及抵抗力，都是跑者乃至運動員不可或缺的營養補給。
|Tips：為保留蔬菜的養分與甜味，進入烤爐後以 200 度高溫烤 3 分鐘
STEP 4綠櫛瓜切成長捲狀，川燙後放入冰水冰鎮直到嫩脆
綠色蔬菜內含有的維生素，可以幫助身體抗發炎，對於訓練量大的跑者是非常需要攝取的食物之一
STEP 5天使義大利麵搭配適量青蔥酪梨醬，加入冰鎮後的櫛瓜絲，烤過的番茄蘑菇，最後撒上一點帕瑪森乾酪提味
撒上餐點的提味靈魂-帕瑪森乾酪，一切就準備大功告成了
賽前飲食注意事項
比賽前一晚請吃平時習慣、最好是吃過數次的餐點，份量上正常即可，也要避免容易脹氣的食物，簡單來說，就是平常怎麼吃，比賽前就照著熟悉的方式
比賽的當天，因為緊張而吃不下的話，建議補充一些簡單的食物，單純的米飯會是你很好的選擇，最主要是液體的碳水化合物，並減少攝取會讓腸胃不適的東西，例如乳製品。
「你看，很簡單吧，真的很簡單」
料理就像跑馬拉松，一個步驟接著一個步驟來，不用想太多，讓身體帶著你去走，是不是很簡單，這道菜已經要到終點了，你學會了嗎？
感謝我們今天的來賓-最速主廚陳維慶，大家也快試著在家裡動手做做看吧！
責任編輯：Andrew Chen
圖片來源：NIKE
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