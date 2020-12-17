快訊

無懼查水表！蘇偉碩：若民意無法改變萊豬決策 重回街頭抗爭

國道3號寶山路段聯結車與4車追撞 1人受傷回堵10公里

賽前情報／跑完台北馬 還有好多限定 「交換禮物」 等你來！

運動筆記 / 李吳菊

臺北馬倒數４天！除了積極備戰這場年末封關之戰外，還有一些跑者專屬的好康活動等待各位跑者，今天，就幫大家整理了臺北馬相關活動，讓大家跑完臺北馬還能夠用號碼布交換聖誕禮物XD。

adidas

做為臺北馬主要贊助商的 adidas 相關活動可不少！從賽前到賽後都有領不完的好禮，在等著各位跑者！就一起來看看，adidas 相關活動吧～

賽前：

Adidas 跑翻台北 一起用腳來探索台北，從次文化勝地西門町在到燈火通明的信義不夜城， 12 條風格路線等你挑戰！ 三種獎項等你來拿。

【社群參加獎🙋‍♂️】12 月 20 日 23:59 前截圖完成挑戰畫面，公開分享至 IG 限時動態並Tag @adidas_tw。每週將抽出三位得獎者，獲得臺北馬拉松限定款Supernova，週週參加、週週皆有中獎機會！ (每人限中獎一次)

【好事成雙獎🏃‍♀️🏃】12 月 20 日 23:59 前每完成 2 條路線，並每條路線皆高於 1000 積分者，即可獲得一次臺北馬拉松限定款 Supernova 抽獎機會，跑越多中獎機率越高！共計 10 雙。(完成 4 條路線即得兩次抽獎機會，以此類推。完成 12 條路線最多獲得 6 次抽獎機會。)

賽後：

【臺北馬半馬 完賽限定⏱ 】12/20 賽事當天下載使用 #DISTRICT APP，完成隱藏路線-臺北馬拉松半馬挑戰，就可至半馬終點處 AR 攤位登記，兌換客製燙印姓名及完賽時間的 AR 束口袋。

運筆提醒：DISTRICT APP 沒有串接穿戴式裝置必須帶手機跑步，而且只有半馬跑友可參加，想破 半馬 PB 、全馬的跑友請略過。

圖/ adidas

【 打卡限定📱 】12/20 賽事當天於 AR 終點互動區拍照，公開上傳至個人 IG 並加上 #adidasrunnerstaipei，就有機會獲得 #臺北馬拉松限定鞋款 adizero BOSTON 9！

圖/ adidas

NIKE

【YOU CAN’T STOP TAIPEI 跑者能量站】

凡是 Nike 會員的跑者，即日起至 2020/12/20 （日），可前往 Nike 台北品牌體驗店前廣場，免費體驗「跑者宣言客製服務」。跑者可寫下自己的宣言，獲得限量專屬的「YOU CAN’T STOP TAIPEI」跑者宣言毛巾。活動時間為週一至週日 11:00 - 22:00，每人體驗時間約 12 - 15 分鐘，數量有限，換完為止。運筆提醒：這是每日限量喔，建議早點去領取才不會殘念喔！

寫下你的完賽目標！或是鼓勵的話 圖/ 小賴

【客製專屬配速手環】在賽道上穩定掌握跑步節奏，為突破目標作最後衝刺準備。

配速手環帶你用準確速度完成你的目標 圖/ NIKE

活動辦法：跑者可至指定店點客製專屬配速手環。活動期間：即日起至 2021/1/24活動店點:Nike 台北品牌體驗店（電話：02-2723-2860 ）就是 NEO 19 啦Nike 西門町跑步體驗店（電話：02-2389-6756 ）

【馬拉松跑者完賽禮】設計靈感源自所有賽道上不畏懼氣候與逆境的跑者，專屬設計為充滿回憶的完賽獎牌留下完美的紀念。運筆提醒 :這個連小編都很想要!!! 要符合品牌規則才能領喔，不然就被領光啦～

將你的歷史戰績都展現出來吧！ 圖/ NIKE

影/ Andrew

• 活動辦法：凡完成 2020 年 12 月 20 日馬拉松賽事，並在指定社群上傳指定內容貼文的跑者，就可獲得 Nike 獎牌收納掛架。

• 活動時間： 12 月 20 日起於指定店點兌換。數量有限，兌完為止。

• 活動店點：Nike 台北品牌體驗店、 Nike 西門町跑步體驗店

• 發文內容：於個人 FB 或 IG 上傳包含於 2020 年 12 月 20 日馬拉松賽事照片之貼文、貼文照片內須穿著 Nike 跑鞋 （肉眼需可辨識），且號碼布無遮擋可辨識、貼文標註 Hashtag #YouCantStopTaipei

• 兌換方式： 需由跑者本人於營業時間內至指定店點兌換、本人需憑參加 2020 年 12 月 20 日馬拉松賽事號碼布及社群貼文領取完賽禮。

lululemon

【台北馬拉松 賽後跑者瑜珈】

邀請你在參加完台北馬拉松後，一起加入由品牌大使 Jun 帶領的跑者瑜珈享受熱汗過後的練習。此次活動也提供 IMPCT coffee，提供暖心熱咖啡、巧克力及燕麥奶。同時也邀請國際運動科學協會提供肌肉放鬆服務，充飽電繼續你的熱汗旅程！

歡迎點選連結進行報名（名額有限，報名請速）運筆提醒記得要預約喔，潮流跑者不能不知道 lululemon 啊！

運動筆記 　歡迎來找小編玩~

賽前 EXPO：台北馬運動筆記攤位現場活動「台北馬限定語錄徽章」只送不賣！

圖/ 運動筆記

活動辦法：只要 12/17~19 三天只要：1. 加入FB社團「運動筆記好康團」2. 或在現場有消費，都可以來運動筆記攤位(編號：110)領取隨機一款【語錄徽章】，還有許多優惠及好康等你來拿！加入運動筆記好康團，即送 #RUNFORTAIPEI

RACE ON 鋭速運動醫學

賽前 EXPO：

aPure

【完賽證明換 aPure 襪子】運筆提醒：不是只有臺北馬喔，親友們有完賽的證明賽事均可換襪子

圖/ aPure

活動期間：12/12 (六)－ 12/20 (日)活動辦法：出示「馬拉松／三鐵」完賽證明（需有姓名），且攜帶「身分證件正本」證明您是本人，即可於全台 aPure 店櫃，免費兌換 2Pro 長距離慢跑運動襪乙雙。詳細活動辦法請點：連結

特別加映：

【賽後排乳酸好去處】

完賽臺北馬後，只想懶懶散散回家睡嗎？ 不如到「河邊耶誕節」散散步，排排乳酸吧～

圖／Everything Connects臉書粉專

圖／Everything Connects臉書粉專

河邊耶誕節今年邁入第四屆，由人氣咖啡廳「小廢墟咖啡」後院將搖身一變成為耶誕限定遊樂園，除了多種類型攤位外，還有各種活動體驗，臺北馬完賽後不妨到現場走走排乳酸，帶著完賽好心情，享受即將到來的聖誕節。

Ruins Coffee Roasters小廢墟咖啡廳地址：116台北市文山區木柵路三段242號活動時程表：12/20（日）13:00-20:00 聖誕市集、Wild Vege Garage BBQ、廢墟酒吧、閣樓裡的環遊世界電影院13:00-14:30 大人小孩的聖誕畫畫課 - 大人場｜阿島 a dot studio / 鄒曉葦15:00-17:00 Plant a tree for Christmas 種一棵自己的聖誕樹！｜ 棚屋17:30-18:30 耶誕影子小劇場 1+1｜ 尖尖故事屋19:00-20:00 廢墟交換禮物

責任編輯：Ian

圖片來源：Adidas、NIKE、aPure、Andrew、運動筆記、RACE ON 鋭速運動醫學

　以上活動規則均以品牌現場說明為主，贈品均是限量喔～　

＊臺北馬活動，盡在運動筆記

相關新聞

賽前情報／跑完台北馬 還有好多限定 「交換禮物」 等你來！

臺北馬倒數４天！除了積極備戰這場年末封關之戰外，還有一些跑者專屬的好康活動等待各位跑者，今天，就幫大家整理了臺北馬相關活動，讓大家跑完臺北馬還能夠用號碼布交換聖誕禮物XD。 adidas 做為臺北

跑步知識／賽前所需私房料理 最速主廚維慶報乎你

飲食除了是一種享受，更是補充營養的重要關鍵。吃得健康同時更要吃得開心，今天就讓同時身為廚師也是跑者的最速主廚-陳維慶帶來他的「野菇酪梨義大利麵」，提供給各跑友與運動員做為賽前的飲食參考。 本次所

賽前情報／備戰台北馬 環東高架 6 公里分析及策略！

全馬路線圖 圖/余文彥教練 跑友們敲碗的全馬賽道攻略，來囉！就跟著文彥教練一起來看 2020 臺北馬環東高架道路段的賽道分析及策略。 在馬拉松 20～21 公里處，由堤頂大道上環東高架跑至南港

賽事心得／曾文水庫馬拉松 「我醫鐵，我驕傲！」

今年這場已邁向第37屆的 2020曾文水庫馬拉松賽是最老牌經典賽事。本賽事是少數以水庫為主軸的馬拉松賽，其「全程封路」是一大特點，且為提供優質賽道及品質已擁有國際馬拉松暨長跑協會AIMS認證，讓選手可

精華影輯／坪林茶茶山徑越野挑戰賽 賽事花絮

濕滑的茶茶山徑越野賽 有什麼酸甜苦辣的感想 途中有什麼厭世心情 一路滑到結束 還有怎麼會全身及裝備全部變成爛泥 哪裡最滑 哪裡最厭世 最後怎樣跑才是最認真 怎樣跑才是最爽的

賽事心得／礁溪馬拉松 人緯的第49馬

年度喜歡的賽事礁溪馬拉松又來了，不知不覺從2013初馬以來，來到了第9屆，除了第二屆2013冬戀為半馬外，其餘都以全馬來完賽，初馬過程的酸甜苦辣至今仍難忘，終點前2公里內可以在家面前和家人分享喜悅並拍

賽事心得／坪林茶茶山徑越野挑戰賽 全身都是泥巴

今年的茶茶山徑越野賽 在經過好幾天的雨天的天氣下 山徑已經變的濕滑 賽事當天雨漸漸的變小 參加32K組的選手們 陸續抵達會場報到 再經過準備及熱身舞蹈之後 大家在起跑線準備出發

跑步知識／什麼是完美的標準動作？

上拉➡關鍵跑姿 分析自己的動作之前，必須先了解標準是什麼。沒有放諸四海皆準的標準，就無從分析起。不論你是剛開始跑步的上班族，還是奧運冠軍，甚至是剛學會跑步的小孩，都可以從慢動作攝影中找到關鍵跑姿、落

跑步小品／跑步緣起 從5公里路跑開始

早在開始規律跑步之前，我便已看過數本馬拉松跑者的書籍，可說是跑步的種子早已種下，只待有朝一日環境合適，便會萌芽成長，上了大學之後，因為大一不曾有體育課，所以運動時間銳減許多，因緣際會下，開始練習排球，

賽事心得／高雄山城超馬50K 謝謝給我堅持下去的力量

這一場山城50，早在年中就跟著跑團報名完了，因為年初還有跑鎮西堡50，當時也在8小時完賽，很舒服，跑得很愉快，想說年底也報一場50的就好，100是神人等級的，我不是，年末這一場就當作慶祝自己的生日。

跑步小品／跑馬拉松如鬼滅之刃 帶來滿滿正能量

最近超夯日本漫畫、動畫《鬼滅之刃<》爆紅，大家都在討論《炭治郎》、《鬼殺隊》如何收服妖怪。而漫畫中的許多金句台詞，更是帶你理解許多人生道理。這對於已經跑步七年的我，也讓我悟出挑戰馬拉松之路彷彿就是一部

跑步知識／馬拉松賽前好焦慮？心理師許嬰寧告訴你如何跑步練心！

鐵人心理師 許嬰寧 在 2019 年的台北馬拉松第二次破四，今年將會再次挑戰台北馬全馬！ 來到 2020 年的尾聲，許多人將台北馬拉松視為年度的期末考，比賽將至，你是感到興奮、緊張，還是焦慮呢？

熱門新聞

中職／五隊教練團異動總覽 悍將10項調整最多

NBA／盼林書豪引領G聯盟新星 教頭蕭：下場會打更多

NBA／國王小將轟進絕殺三分球 柯瑞29分做白工

富邦U18／擁有144公里球速 郭峻瑋想拚職棒遭反對

NBA／哈登回歸率隊勝馬刺 火箭主帥：有他真好

PLG／證實球員譚傑龍私密影片被散播 夢想家：遭盜錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。