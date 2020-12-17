賽前情報／跑完台北馬 還有好多限定 「交換禮物」 等你來！

臺北馬倒數４天！除了積極備戰這場年末封關之戰外，還有一些跑者專屬的好康活動等待各位跑者，今天，就幫大家整理了臺北馬相關活動，讓大家跑完臺北馬還能夠用號碼布交換聖誕禮物XD。

adidas

做為臺北馬主要贊助商的 adidas 相關活動可不少！從賽前到賽後都有領不完的好禮，在等著各位跑者！就一起來看看，adidas 相關活動吧～

賽前：

Adidas 跑翻台北 一起用腳來探索台北，從次文化勝地西門町在到燈火通明的信義不夜城， 12 條風格路線等你挑戰！ 三種獎項等你來拿。

【社群參加獎🙋‍♂️】12 月 20 日 23:59 前截圖完成挑戰畫面，公開分享至 IG 限時動態並Tag @adidas_tw。每週將抽出三位得獎者，獲得臺北馬拉松限定款Supernova，週週參加、週週皆有中獎機會！ (每人限中獎一次)

【好事成雙獎🏃‍♀️🏃】12 月 20 日 23:59 前每完成 2 條路線，並每條路線皆高於 1000 積分者，即可獲得一次臺北馬拉松限定款 Supernova 抽獎機會，跑越多中獎機率越高！共計 10 雙。(完成 4 條路線即得兩次抽獎機會，以此類推。完成 12 條路線最多獲得 6 次抽獎機會。)

賽後：

【臺北馬半馬 完賽限定⏱ 】12/20 賽事當天下載使用 #DISTRICT APP，完成隱藏路線-臺北馬拉松半馬挑戰，就可至半馬終點處 AR 攤位登記，兌換客製燙印姓名及完賽時間的 AR 束口袋。

運筆提醒：DISTRICT APP 沒有串接穿戴式裝置必須帶手機跑步，而且只有半馬跑友可參加，想破 半馬 PB 、全馬的跑友請略過。

圖/ adidas

【 打卡限定📱 】12/20 賽事當天於 AR 終點互動區拍照，公開上傳至個人 IG 並加上 #adidasrunnerstaipei，就有機會獲得 #臺北馬拉松限定鞋款 adizero BOSTON 9！

圖/ adidas

NIKE

【YOU CAN’T STOP TAIPEI 跑者能量站】

凡是 Nike 會員的跑者，即日起至 2020/12/20 （日），可前往 Nike 台北品牌體驗店前廣場，免費體驗「跑者宣言客製服務」。跑者可寫下自己的宣言，獲得限量專屬的「YOU CAN’T STOP TAIPEI」跑者宣言毛巾。活動時間為週一至週日 11:00 - 22:00，每人體驗時間約 12 - 15 分鐘，數量有限，換完為止。運筆提醒：這是每日限量喔，建議早點去領取才不會殘念喔！

寫下你的完賽目標！或是鼓勵的話 圖/ 小賴

【客製專屬配速手環】在賽道上穩定掌握跑步節奏，為突破目標作最後衝刺準備。

配速手環帶你用準確速度完成你的目標 圖/ NIKE

活動辦法：跑者可至指定店點客製專屬配速手環。活動期間：即日起至 2021/1/24活動店點:Nike 台北品牌體驗店（電話：02-2723-2860 ）就是 NEO 19 啦Nike 西門町跑步體驗店（電話：02-2389-6756 ）

【馬拉松跑者完賽禮】設計靈感源自所有賽道上不畏懼氣候與逆境的跑者，專屬設計為充滿回憶的完賽獎牌留下完美的紀念。運筆提醒 :這個連小編都很想要!!! 要符合品牌規則才能領喔，不然就被領光啦～

將你的歷史戰績都展現出來吧！ 圖/ NIKE

影/ Andrew

• 活動辦法：凡完成 2020 年 12 月 20 日馬拉松賽事，並在指定社群上傳指定內容貼文的跑者，就可獲得 Nike 獎牌收納掛架。 • 活動時間： 12 月 20 日起於指定店點兌換。數量有限，兌完為止。 • 活動店點：Nike 台北品牌體驗店、 Nike 西門町跑步體驗店 • 發文內容：於個人 FB 或 IG 上傳包含於 2020 年 12 月 20 日馬拉松賽事照片之貼文、貼文照片內須穿著 Nike 跑鞋 （肉眼需可辨識），且號碼布無遮擋可辨識、貼文標註 Hashtag #YouCantStopTaipei • 兌換方式： 需由跑者本人於營業時間內至指定店點兌換、本人需憑參加 2020 年 12 月 20 日馬拉松賽事號碼布及社群貼文領取完賽禮。

lululemon

【台北馬拉松 賽後跑者瑜珈】

邀請你在參加完台北馬拉松後，一起加入由品牌大使 Jun 帶領的跑者瑜珈享受熱汗過後的練習。此次活動也提供 IMPCT coffee，提供暖心熱咖啡、巧克力及燕麥奶。同時也邀請國際運動科學協會提供肌肉放鬆服務，充飽電繼續你的熱汗旅程！

歡迎點選連結進行報名（名額有限，報名請速）運筆提醒記得要預約喔，潮流跑者不能不知道 lululemon 啊！

運動筆記 歡迎來找小編玩~

賽前 EXPO：台北馬運動筆記攤位現場活動「台北馬限定語錄徽章」只送不賣！

圖/ 運動筆記

RACE ON 鋭速運動醫學

賽前 EXPO：

aPure

【完賽證明換 aPure 襪子】運筆提醒：不是只有臺北馬喔，親友們有完賽的證明賽事均可換襪子

圖/ aPure

活動期間：12/12 (六)－ 12/20 (日)活動辦法：出示「馬拉松／三鐵」完賽證明（需有姓名），且攜帶「身分證件正本」證明您是本人，即可於全台 aPure 店櫃，免費兌換 2Pro 長距離慢跑運動襪乙雙。詳細活動辦法請點：連結

特別加映：

【賽後排乳酸好去處】

完賽臺北馬後，只想懶懶散散回家睡嗎？ 不如到「河邊耶誕節」散散步，排排乳酸吧～

圖／Everything Connects臉書粉專

圖／Everything Connects臉書粉專

河邊耶誕節今年邁入第四屆，由人氣咖啡廳「小廢墟咖啡」後院將搖身一變成為耶誕限定遊樂園，除了多種類型攤位外，還有各種活動體驗，臺北馬完賽後不妨到現場走走排乳酸，帶著完賽好心情，享受即將到來的聖誕節。

Ruins Coffee Roasters小廢墟咖啡廳地址：116台北市文山區木柵路三段242號活動時程表：12/20（日）13:00-20:00 聖誕市集、Wild Vege Garage BBQ、廢墟酒吧、閣樓裡的環遊世界電影院13:00-14:30 大人小孩的聖誕畫畫課 - 大人場｜阿島 a dot studio / 鄒曉葦15:00-17:00 Plant a tree for Christmas 種一棵自己的聖誕樹！｜ 棚屋17:30-18:30 耶誕影子小劇場 1+1｜ 尖尖故事屋19:00-20:00 廢墟交換禮物

責任編輯：Ian

圖片來源：Adidas、NIKE、aPure、Andrew、運動筆記、RACE ON 鋭速運動醫學

以上活動規則均以品牌現場說明為主，贈品均是限量喔～

＊臺北馬活動，盡在運動筆記