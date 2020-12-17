賽事心得／曾文水庫馬拉松 「我醫鐵，我驕傲！」

今年這場已邁向第37屆的 2020曾文水庫馬拉松賽是最老牌經典賽事。本賽事是少數以水庫為主軸的馬拉松賽，其「全程封路」是一大特點，且為提供優質賽道及品質已擁有國際馬拉松暨長跑協會AIMS認證，讓選手可以安全無慮的盡情奔跑，絕對是值得一跑的的馬拉松賽事。也因為水庫園區擁有渾然天成的景致，豐富的生態環境，且賽道繞著曾文水庫的環水庫道路，路線經水庫大壩、曾文之眼、觀景臺等，涼爽靜謐空氣中搭配著湖光山色，吸引近3,300人報名參加，但因賽道沿線坡度高達近200公尺落差，讓前來挑戰的選手愛恨交集但也因此讓我增加許多服務機會。

「醫護鐵人服務處」

「醫鐵步道」

在接近連續上坡的終點處，看見許多跑者不是氣喘吁吁就是直接成為步兵，當下就跟醫鐵夥伴羅老師及隨後跑來的逸文教練停留了快20分給跑者噴撒隆巴斯-益噴劑跟補充醫護鐵人電解質錠來加油打氣，緩解除跑者肌肉疲勞、酸痛及發炎所產生的不適、疼痛及補充運動流失的礦物質，以維持運動表現;在通過半馬折返點後，太陽俏皮及熱情的出來打招呼了，我和陳教練即時成立「醫護鐵人服務處」，設立「醫鐵步道」提供優質服務，並在持續往終點處前進的路途上也處理了幾位大腿、小腿抽筋的跑者。看著他們得到了協助後而再次跑起來的背影，我的眼睛酸痛不已,,,,,,,,,,,,此時傳來了教練的聲音:你臉上的是汗水還是淚水？「我確定不是汗水」。教練說:你也太感性了吧！我馬上又說:但更加確定不是淚水。教練滿臉黑人問號的問道:那能有什麼呢？？？我看著他認真的回應說:下次噴噴劑的時候要注意一下跑者的動態， 你搞的我眼睛好痠痛啊！

在這一開始涼爽靜謐空氣中搭配著湖光山色，又充滿俏皮熱情溫度中擁抱著激情跑者之下，我又再一次完成醫鐵賽事任務。也許有些知性及美麗兼備的跑者感念到我醫護鐵人的默默付出而願意跟我合照以留下一些美好回憶的畫面，但我還是要很低調的說:「我醫鐵，我驕傲！」。

感謝一路走來支持醫護鐵人的朋友及合作夥伴們#撒隆巴斯、#GARMIN、#ZOOT、#ROTOR、#ZIV、#諾壯BCAA、#GoHiking 戶外休閒 領導品牌、#POWERMAX給力貼 、 #MAXXIS、#FlipBelt 腰包、SH+ 自行車帽、SUPLEST小熊車鞋、#XTERRA、#Spenco、#MERRELL、#活動咖、#277自轉車、#RESTUBE、#injinji、#印金足五趾襪、#LPsupporttaiwan 護具、#醫護鐵人鹽礦物錠、#醫護鐵人能量核糖、#ZIPP、#EZNIPPON 日本通、#運動筆記、#日光巴黎、#worldgymtaiwan

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