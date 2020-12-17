精華影輯／坪林茶茶山徑越野挑戰賽 賽事花絮
濕滑的茶茶山徑越野賽
有什麼酸甜苦辣的感想
途中有什麼厭世心情
一路滑到結束
還有怎麼會全身及裝備全部變成爛泥
哪裡最滑
哪裡最厭世
最後怎樣跑才是最認真
怎樣跑才是最爽的
有哪些好笑的片段
都在精彩的賽事花絮中
讓我們聽聽選手們的分享
check it out
感謝選手們的分享
感謝主辦及所有志工人員
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