精華影輯／坪林茶茶山徑越野挑戰賽 賽事花絮

這一場山城50，早在年中就跟著跑團報名完了，因為年初還有跑鎮西堡50，當時也在8小時完賽，很舒服，跑得很愉快，想說年底也報一場50的就好，100是神人等級的，我不是，年末這一場就當作慶祝自己的生日。

2020-12-16 09:44