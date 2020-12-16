快訊

「蔣來梁走」 中芯CEO梁孟松辭呈全文曝光

英雄獵人找到迷蹤40天邱男 邱姊：將當面奉上50萬獎金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跑步知識／馬拉松賽前好焦慮？心理師許嬰寧告訴你如何跑步練心！

運動筆記 / Joanna

鐵人心理師 許嬰寧 在 2019 年的台北馬拉松第二次破四，今年將會再次挑戰台北馬全馬！

來到 2020 年的尾聲，許多人將台北馬拉松視為年度的期末考，比賽將至，你是感到興奮、緊張，還是焦慮呢？

有句話是「跑步練心」，雖然跑步是用腿在跑，但更多時候是攸關「心理層面」。這次我們邀請到鐵人心理師許嬰寧，來為我們講解跑馬的心理，不管現在你是不是已經在跑步這條路上，都歡迎來認識這一趟奇幻的 42.195 之旅！

Ｑ：有人說，跑馬拉松不是在練腿，是在「練心」。跑馬拉松需要什麼樣的心理特質？又該如何進行心理鍛鍊？

大家都知道跑馬拉松不能夠練個一天、兩天。馬拉松看起來好像只是比賽那一天，但你要把它的時間拉得很長。因為一場馬拉松，有人會準備 12 個禮拜、16 個禮拜，甚至有些人會花一整年來準備，所以第一個要練的是「耐心」。

第二個是「受挫力」。當我們一有了目標就會開始嘗試，但我們必須知道的是，不一定有練，就會達到想要的目標，最虐心的在於每次卡關、受傷時，沒有辦法達到預期的挫折。馬拉松所需要的心理特質，表面上是有毅力、耐心，但藏在裡面的魔鬼其實是「受挫力」。

跑馬拉松需要的是「耐心」與「受挫力」。當 2019 年許嬰寧跑在戈壁時，第一次體驗到「把自己榨乾」，以及意志力的味道！

要如何鍛鍊心理呢？

隨時去調整自己的期待和目標！所有的目標和期待應該是動態的，它不是靜止不變的。並不是說我今年想要破三，就非得在今年破三，如果我今年練到一半受傷了，那我的目標就勢必要調整，當你越能夠接受你當下身體的狀況，越能夠去調整你的訓練。如果你不願意接受狀況不好，不聽自己身體的聲音，反而會付出更大的代價。「提得起，放得下」。

Ｑ：為什麼許多人跑完很痛苦，沒多久又會報名下一場賽事，難道跑者都是「抖M」？

有句話是「生了孩子忘了痛」，雖然跑全馬過程很痛苦，一旦完成之後，接踵而來的愉悅、腦內啡、多巴安等回饋，讓情緒轉變成正向的感受，因此很容易又會去報下一場，這就好像生孩子，當下很辛苦，但看到了自己的小孩出生，真的為人父、為人母之後就會忘記生產的痛苦。

跑馬就像生小孩，當下很辛苦，但看到了自己的小孩出生，真的為人父、為人母之後就會忘記痛苦。

所謂的「運動上癮」？

任何一種運動，只要在一定時間，達到一定心律以上，身體就會分泌出「快樂激素」，這是一種天然的興奮劑，的確會讓人感覺到「上癮」的感覺。

任何事情過猶不及都不好，運動本身並沒有不好，如果上癮過頭了，運動完之後沒有好好照顧自己，甚至過度節食，就會有負面效果，但光是規律運動這件事是沒有不好的！

Ｑ：為什麼有時候跑馬拉松跑到一個極限時，明明沒有什麼難過的事，卻莫名會有一種想哭的感覺？

基本上會有這樣感受的人，投入程度滿高的。一來是身體處在滿疼痛的狀態，可能跑到後期，已經把身體能量榨乾了；再來是心理上也處於滿極限的狀態，當你努力地追求一個目標時，心裡面有一定程度的脆弱，一路跑下來累積過程中，心理的壓力是一直增加，當情緒變得敏感，就容易想哭。

跑馬拉松時，會把身心靈逼到極限的狀態，情緒自然會變得敏感，而賽前會感到焦慮也是正常的，會在意就會焦慮。

Ｑ：年底大賽事台北馬拉松剩下不到一週的時間，心裏覺得好焦慮怎麼辦？

「焦慮是正常的！」

只要認真就會在意，在意就會焦慮，所以適度的壓力都是好的。在賽前一週會有很多人提醒，要好好吃、好好睡、好好休息等等，都是在提醒你要好好照顧自己。其實這是一個很棒的機會，讓你練習好好照顧自己的身體，而比賽當天，你的身體就會好好地為你表現。

越是叫自己不要焦慮，反而會更焦慮，所以還不如是：「我好焦慮喔，好啊，那我等一下要去吃什麼好呢？」， 好好正視自己的情緒，並好好對待自己的身體吧！

心理師個人的經驗分享

我也是會賽前焦慮的人，我最好的方式是把我能夠做的準備都做一遍，比賽當天會吃的、會穿的，都實際演練一遍，能有效降低自己手忙腳亂的情況，增加熟悉感。另外，這個禮拜會讓自己過得比較舒服，不會再逼自己了！「再做什麼調整、再做什麼準備，你也進步不到哪裡去，沒準備也來不及了！」所以就放寬心。

賽前一週就好好對待自己，放寬心去迎接你期盼已久的賽事吧！

Ｑ：最近也發生了層出不窮的「代跑上凸台事件」，面對跑步這件事，我們應該要抱持什麼樣的觀念較好？

不管做任何一件事，人最不需要騙的就是自己。回到根本，跑步是和自己跑、跟自己比、是跟自己相處的一個過程，「接受自己」是一個很重要的概念，學會接受自己，根本不需要去騙自己，這不只是跑步，不管在工作、生活、感情或是人際關係都一樣。

很多事情是要拉長遠來看，很多選手也經歷過受傷、狀態不好的低潮，雖然錯過一次、兩次可以表現的機會，可是後面還是有機會可以再次獲得好的成績。所以把跑步這件事情的彈性拉大，對自己的健康比較好。

不管做任何一件事，人最不需要騙的就是自己，接受自己是很重要的。

Ｑ：想詢問會有很多跑步相關、運動的人來心理諮商嗎？

大部分的個案不是運動相關的個案，其實運動真的是一件很棒的事情，很多熱愛運動的人他們透過運動有很棒的舒壓效果，尤其像跑步，其實很多時候跑一跑，事情就放下了。

為什麼說跑步是練心？很多時候你就是在一次次遇到挑戰跟接受之間去做調適，遇到挑戰時，要嘛是突破、要嘛就卡住，可是下次還會有機會可以再突破，在這樣的過程當中，就會發現每一次的卡住不會是世界末日，很多事情都是有進有退，慢慢接受之後，就能慢慢再突破。

人不可能一直都在顛峰，馬拉松就像人生一樣，你在報名的時候，你沒有辦法預測當天的天氣，也沒有辦法知道當天你的狀況會怎樣，很多事情都沒有辦法操控在你，可是你既然報了，你就要往那麼方向去努力。而當你通過起點的那一刻，你一路都有機會，只要你沒有放棄。

當你通過起點的那一刻，你一路都有機會！你準備好迎接那場心目中的大賽事了嗎？

今年因為疫情很多賽事受到影響，在台灣很幸運還有台北馬拉松這樣一場賽事，讓我們能一起參與。現在，給自己一個機會，好好享受 2020 的年度大賽事吧！

小檔案｜鐵人心理師 許嬰寧

 

  • 初和心理諮商所所長，台大心理系畢業、政大 EMBA、美國哥倫比亞大學及哈佛大學心理碩士，著有《誰沒有內心戲》，熱愛跑步、騎車、鐵人三項及自我對話。

  • 粉絲專頁：許嬰寧 鐵人心理師 這才是我啊 

圖片提供：許嬰寧

採訪撰寫：Joanna

＊跑步心理學，盡在運動筆記

延伸閱讀

賽事心得／旗山美濃馬拉松 跑在香蕉田裡的風景裡

賽事心得／苗栗通霄馬拉松 八年來全馬首上凸台

2021與蘭有約蘭花馬拉松 跑友必報的三大理由

賽前情報／備戰台北馬 兩大準備重點報你知

相關新聞

跑步知識／馬拉松賽前好焦慮？心理師許嬰寧告訴你如何跑步練心！

鐵人心理師 許嬰寧 在 2019 年的台北馬拉松第二次破四，今年將會再次挑戰台北馬全馬！ 來到 2020 年的尾聲，許多人將台北馬拉松視為年度的期末考，比賽將至，你是感到興奮、緊張，還是焦慮呢？

跑步小品／跑馬拉松如鬼滅之刃 帶來滿滿正能量

最近超夯日本漫畫、動畫《鬼滅之刃<》爆紅，大家都在討論《炭治郎》、《鬼殺隊》如何收服妖怪。而漫畫中的許多金句台詞，更是帶你理解許多人生道理。這對於已經跑步七年的我，也讓我悟出挑戰馬拉松之路彷彿就是一部

賽事心得／高雄山城超馬50K 謝謝給我堅持下去的力量

這一場山城50，早在年中就跟著跑團報名完了，因為年初還有跑鎮西堡50，當時也在8小時完賽，很舒服，跑得很愉快，想說年底也報一場50的就好，100是神人等級的，我不是，年末這一場就當作慶祝自己的生日。

跑步知識／什麼是完美的標準動作？

上拉➡關鍵跑姿 分析自己的動作之前，必須先了解標準是什麼。沒有放諸四海皆準的標準，就無從分析起。不論你是剛開始跑步的上班族，還是奧運冠軍，甚至是剛學會跑步的小孩，都可以從慢動作攝影中找到關鍵跑姿、落

賽事心得／坪林茶茶山徑越野挑戰賽 全身都是泥巴

今年的茶茶山徑越野賽 在經過好幾天的雨天的天氣下 山徑已經變的濕滑 賽事當天雨漸漸的變小 參加32K組的選手們 陸續抵達會場報到 再經過準備及熱身舞蹈之後 大家在起跑線準備出發

跑步小品／跑步緣起 從5公里路跑開始

早在開始規律跑步之前，我便已看過數本馬拉松跑者的書籍，可說是跑步的種子早已種下，只待有朝一日環境合適，便會萌芽成長，上了大學之後，因為大一不曾有體育課，所以運動時間銳減許多，因緣際會下，開始練習排球，

賽事心得／竹科40周年慶路跑 遇見眾多跑友

2020 風暴的一年，也是竹科40周年，在竹科混了十年多，原來已經40周年。 Google 一下歷史 。 '1980年12月15日竹科在國科會(現科技部)的催生下推動設置，截至今年已邁入40周年，

賽事心得／旗山美濃馬拉松 跑在香蕉田裡的風景裡

看著高鐵窗外的陽光越來越大，跑者的心情也跟著晴朗起來，而高雄溫暖的日照下就如同南部人的熱情，這也是我喜歡冬日參加中南部的路跑賽事的原因。 第一次參加旗山美濃馬拉松，這次的賽事補給也是滿豐富的，從1.

賽事心得／苗栗通霄馬拉松 八年來全馬首上凸台

2020/12/13 第38馬 苗栗通霄馬拉松 八年全馬首次上凸台 破PB又首破Sub4還首上凸台 分10爽拿獎盃完賽!! 這一刻 我等了好久好久!!!!! 去年小編說我是搞笑的跑友

訓練心得／男友第一次陪練 了解跑步的樂趣

上週男友幫我捕給，他覺得路跑很有趣，說想要跟我一起跑看看，他其實已經從七月開始每天早上從3公里慢慢的一個月加一公里的到現在可以他覺得跑完10公里是沒有問題的。 他覺得這樣開車等我有點無聊，每到一個定

浪漫台三線「戀戀桐花」全國路跑賽 紀念獎牌的故事

跑在桐花朵朵飄落的蜿蜒山徑上與你的戀人，朋友，家人一起享受歡愉的同樂會，獎牌以3D開模將合興車站和一線九驛的鐵道意象，融入朵朵桐花的台三線山徑，背面以透明填色的方式呈現今年路跑賽的路線，象徵昔日木馬道

2021與蘭有約蘭花馬拉松 跑友必報的三大理由

▲只要在拍照區拍照、打卡上傳，就可以「免費」獲得一株蘭花。 臺灣國際蘭展在台南已深耕舉辦16年，每年吸引來自美洲、歐洲、亞洲等世界各地40多個國家的外賓和國外買家前來參觀及貿易洽談；台南厚實的蘭

熱門新聞

NBA／一嚐成主顧 熱火神射羅賓森成台灣乾麵代言人

NBA／英格倫、威廉森聯手飆48分 鵜鶘輕取熱火

中職／兄弟簽回三冠王德保拉 王建民也確認回鍋

NBA／唐西奇力壓安戴托昆波 獨行俠連勝公鹿

中職／14年資助情緣 王維中邀張阿姨來看他的比賽

中職／堪稱爆料大神 「鄉長」陳禹勳兩度發文皆成真

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。