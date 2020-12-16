跑步小品／跑馬拉松如鬼滅之刃 帶來滿滿正能量

最近超夯日本漫畫、動畫《鬼滅之刃<》爆紅，大家都在討論《炭治郎》、《鬼殺隊》如何收服妖怪。而漫畫中的許多金句台詞，更是帶你理解許多人生道理。這對於已經跑步七年的我，也讓我悟出挑戰馬拉松之路彷彿就是一部鬼滅之刃。

(照片來源：鬼滅之刃)

鬼滅之刃的核心和馬拉松不謀而合

看過《鬼滅之刃》的人都知道，故事主要是講述男主角《龕門炭治郎》，為了拯救變成妖怪的妹妹禰豆子，經過苦練加入《鬼殺隊》，在一次次收服妖怪的過程中，找尋讓妹妹回歸人類的解方。整部漫畫除了令人喪膽的術式和血腥的戰鬥外，獲得最多共鳴的其實是角色的內心世界。

在斬鬼旅程中的所有遭遇，都隱約的告訴你得去除負能量。這是不是和我們挑戰一場場馬拉松很像。每一個跑者，其實都是鬼殺隊的一員，只是唯一不同的，我們要斬殺的是自己創造出來的鬼。

(跑步大部份時間都在處理內心世界/照片來源：2020.8最強市民飆5K)

馬拉松的十二鬼月

鬼滅之刄有十二鬼月，分為上弦和下弦各六個鬼，而上弦鬼又比下弦鬼強。相對馬拉松來看，馬拉松其實也有各式各樣的鬼怪，不同的是鬼滅的鬼是由魔王《鬼舞辻無慘》製造出來，而挑戰馬拉松一路上所出現的妖魔鬼怪，則都是由你的心魔產生，要消滅這些鬼得由你自己來才行。

(馬拉松的鬼由你的心魔產生/照片來源：鬼滅之刄)

那麼有什麼鬼啊？不想練跑的時候，最常出現的是「藉口鬼」。下雨天不跑、大熱天不跑、心情不好不跑、要加班不跑、有聚餐不跑、要回家帶小孩不跑。。。，這些都是讓你沒有出門跑步的理由。可惡，這個鬼好像也經常出現在我的跑步日常。

(遇到下雨天，藉口鬼最容易出現)

另外，我認為最難纏有兩個鬼。其中一個是「傷病鬼」，小到如肌肉酸痛、抽筋，大到如足底筋膜炎、跟腱炎或韌帶受傷，除了會影響你的比賽成績外，嚴重的還會中斷你的跑步之路。相信很多人多少都遭遇過傷病鬼的糾纏，有時還沒完沒了。像我，今年就曾經飽受跟骨後滑腋囊發炎的困擾，好在後來把跑前暖身和跑後收操做紮實之後，這個鬼就鮮少出現了。

(平時加入核之呼吸法-核心訓練，可以減少傷病鬼的傷害/照片來源: 頭目)

另外一個則是「放棄鬼」，我認為它是十二鬼月之首。因為它總是神出鬼沒，不只出現在平時練跑或吃課表的時候，還會出現在比賽當日。尤其在你意志力最薄弱的時候，例如在跑馬拉松遇到撞牆時，放棄鬼就會如影隨形的跟著你，慢慢吞蝕你的意志力，而且越接近終點力量越大；更可怕的是它還會和「妥協鬼」合作，不斷削弱你的防線，叫你不要再堅持，告訴你幹嘛這麼辛苦，說服你停下來就解脫了，讓你放慢速度，更會進一步誘惑你上回收車下次再來就好了，最終目的就是要讓你投降放棄，多麼可怕的鬼呀！

(馬拉松其實不是練跑，是練心/照片來源: 「去你的人生低谷」週年抓週紀念分享會)

挑戰馬拉松，你得全程開掛掃鬼

除了上述的鬼之外。還有「偷懶鬼」、「拖延鬼」、「逃避鬼」、「不自量力鬼」、「貪心鬼」、「沒自信鬼」、「自我打擊鬼」和「投機取巧鬼」等八個鬼怪，只是每個鬼出沒的時間、頻率因人而異，也會因為每個人的心理素質不同而有不同的強度。像我雖然已經跑了16場馬拉松、30多場半馬了，雖然已經斬首了不少的鬼，但是有些鬼像藉口鬼和偷懶鬼，仍然會不時的出沒，而且還會結伴而來，我想他們一定是雙胞胎。

要對付這些鬼，除了持續把馬拉松的基本功練更好之外（就像炭治郎勤練呼吸法），還得不斷修練你的心志。大迫傑說過：「馬拉松40%靠意志，只要自己願意，就能掌控意志」，鬼殺隊最終要斬殺的是大魔王鬼舞辻無慘，而我們挑戰一場馬拉松，從平時的訓練到當天完賽，管它什麼鬼，你得全程開掛掃鬼， 並且和自己的心魔正面對決才行。

(大迫傑/照片來源：運動星球)

我心目中的兩位馬拉松「柱」

看過鬼滅的人都知道，目前鬼殺隊最強的角色是稱為「柱」的九個人物。一般要成為柱大約需要5~6年，並且必須是劍士最高級再加上殺過十二鬼月才有資格。我想，要殺死馬拉松的十二鬼月比較簡單，只要我們都像炭之郎一樣，只要持續努力，最後一定可以成為馬拉松的柱，況且沒有名額限制。在我的馬場周遭就有兩位跑友的故事值得分享給你，他們是我心中的馬拉松「柱」。

《鬼滅之刃》：「就算痛苦，就算難受，我也不能想著逃往輕鬆的路」

我則從彬哥的身上見證了這樣的精神。

和彬哥(左二)結識於去年的大阪馬拉松，當時並不知道彬哥曾經受過很嚴重的傷。

2019年10月，彬哥參加烏來馬拉松挑戰人生初馬，這是他進入社會後足足等了32年想要完成的夢想，然而就在即將完成夢想之際，在38.5公里處卻重重摔了一跤。一個意外滑倒撞擊到岩石，導致門牙斷裂和鼻樑骨折，加上輕微腦震盪，歷經手術及長達兩個多月的復健過程才逐漸復原。雖然大阪馬順利完成人生初馬，但在彬哥心中始終有一個放不下的地方，那就是鳥來馬沒有完成的那三點多公里遺憾。

在那裡跌倒，就在哪裡站起來。今年10/18的烏來馬彬哥重回舊地，想完成這未竟的旅程。為此彬哥前一晚還失夜未眠。

我問彬哥：「為什麼睡不著？」

彬哥說：「就寢後，腦中一直浮現去年的場景，心中反覆模擬再度面臨時，該如何應對處理。今年除了要完成去年未竟的里程外，更重要的是要將自己平安帶回終點，我不堪再一次的意外。」

和去年一樣當天下著大雨，這讓彬哥的心情格外五味雜陳，起跑後一路還算平穩，然而就在半馬後接續完成越野及階梯路段，28.5k處大小腿肌肉居然同時抽筋痛到無法移動。

我事後問彬哥：「當時有想要放棄嗎？」

彬哥回憶說：「我告訴自己不能在這裡停下腳步，咬著牙都要前進。我試著緩跑，抽筋、伸展、緩解、跑起來、再抽筋、再緩解、再跑起來，也不知道這樣循環了多少次」

我說：「這樣太痛苦了，一般人早就放棄」

彬哥回我：「肉體無疑是痛苦的，但我從未想過放棄。這一年，我等待太久了，去年的遺憾，我要用一次用心跑的完賽終結」

撐著撐著，彬哥就在看到烏來老街，知道終點在望，咬牙豁了出去，抽筋就讓它抽吧，用最後的衝刺做個完美的結局。最後彬哥就以4小時22分順利完賽，終結去年未完成的遺憾，還拿到分組第15名。太佩服彬哥堅毅、勇敢面對的精神，他徹底擊敗了逃避鬼，或許逃避鬼根本就不存在彬哥的骨子裡，彬哥完全戰勝了自己。

彬哥洐然已升級為馬拉松的「柱」，抽筋還能跑這麼快，根本是自創的彬哥呼吸法，以後要改稱他「彬柱」才對。

《鬼滅之刃》：「你哭也好、逃避也罷、不過不要放棄，你要相信那如同地獄般鍛鍊的日子，你的努力一定會有回報的，鍛鍊到極致為止，成為比誰都要強韌的刀刃」。

而這一段話，則是在Joe的身上一覽無遺。

Joe在今年11/7跟著跑團一起參加了《太魯閣峽谷馬拉松》，最後花了六個半小時完賽回到終點。看到這裡，或許你會認為這有什麼值得一題？殊不知，他在一週後，也就是11/14將參加台東2020 Challenge Taiwan 鐵人三項競賽；不是515，也不是113而是226鐵人三項全程賽，這可是令人敬畏的超級鐵人競賽。

我問Joe：「賽前不是應該好好休息嗎？為什麼你還要來跑太魯閣馬拉松」

Joe回答：「既然半年前已經答應了，當然要來」

我再問Joe：「過一週就要226鐵人賽，你可以不用跑完全程啊，誰都嘛會想保留一下體力」

Joe回我：「既然參加了，當然就要盡全力完賽」

看到照片，我終於理解，中午過後的一場大雨更沒有澆息他完賽的決心。他在雨中吶喊，是享受比賽也是給自己打氣。他其實可以不用這麼認真跑完42.195公里，選擇中途近返，備戰六天後的鐵人賽非常合理。但是Joe並沒有這麼做，他沒有和自己妥協，更沒有放棄，他早就斬首了「妥協鬼」和「放棄鬼」了。完賽後他還跟大家說：「也許我會遲到，但我絕不會缺席。跑馬難免會沮喪，但我絕不放棄。」

本來大家都還有點擔心，前一週才剛跑完太魯閣馬，在還沒有完全恢復體力的情況下，接著就要挑戰CT226鐵人賽．你得要在規定的時間內游完3.8公里，接著騎車180公里，最後再跑一個全馬42.2公里，這簡直是不可能的事。

然而，就在11/14晚上，我們在跑團的Line群組共同見證了歷史時刻，不只是Joe完賽了，跑團另一個也有一起來跑太魯閣馬的Ian哥也在最後一刻衝線。太厲害了，跑團一次出了兩個超級鐵人，結合水之呼吸、風之呼吸和馬之呼吸的鐵人三項，他們在11/14這一晚正式升格為226鐵人三項的「柱」。真的是鋼鐵的心，磨鍊出鋼鐵的意志。

你可能不知道，超鐵的完賽時限為17小時。光是開車這麼久，都還得要休息、睡個覺再上路，我默默獻上我的膝蓋，這兩位「鐵柱」的意志力實在太強大了。

後記

你腦海中是否浮現和炭治郎一樣努力鍛鍊自己的畫面，不論遇到任何困難，無論如何絕對不能「放棄」。

離《台北馬拉松》倒數不到多少天了，許多人都把台北馬當成今年度的目標賽事，數個月以來的訓練，無非就是等待這一天驗收成果。繼續加油前進，相信成功就在不遠處等你。就像炭治郎一樣，努力到最後終於劈開了他認為無法劈開的巨石。

(2020台北馬拉松，咱們繼續前進)

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#封面照片：汪汪/2020渣打馬拉松