賽事心得／高雄山城超馬50K 謝謝給我堅持下去的力量

這一場山城50，早在年中就跟著跑團報名完了，因為年初還有跑鎮西堡50，當時也在8小時完賽，很舒服，跑得很愉快，想說年底也報一場50的就好，100是神人等級的，我不是，年末這一場就當作慶祝自己的生日。

一年2場超馬這樣就夠了。#是有沒有那麼自作孽

本來也想說12月份應該太陽不會那麼大，至少南部的天氣涼爽也好

而原本前幾天還是寒冷的天氣，怎知道看了氣象預報，發現12/13出了個大太陽

呃，當下我一直不想面對現實，一直祈禱著希望不要太熱，我不想要像2017年挑戰台灣初馬星光馬在28公里處DNF，也不想像在2019年北大武34公里因為大雨而棄賽，害怕跟緊張情緒交替著。

一直到前一晚太認真看說明，一看說明，原來是要到美濃國中搭接駁車￼，呃，一樣要早起

這時候我親密的伴侶已經有所微詞，他覺得我的生活都在跑步，我只能安撫她，請他支持我，他說了，給我最大的力量，不管我做甚麼，因為我等於幾乎一整天都不在台南，只能答應接下來12月底會好好陪伴她

一大早6:10起身準備，沿途開著，想著真是好天氣啊

呃....，代表會很熱，100公里終點站遇到不少好朋友，其實100公里早在早上5點已經出發了，好強

林世川、宋志偉這些都是厲害的狠角色（心裡OS.100公里的咖來跑50）

8:30準時搭接駁車到起跑點￼￼，搭車的過程中，已經看到100K的選手已經開始在下山了

心裡在想，這是個什麼神人的概念，我們都還沒跑ㄋㄟ

在起點站簡單的做熱身，本來想沿路大部分下坡，希望可以比鎮西堡進步，想壓7.5個小時回

10:00整，50公里組準時起跑

當然太陽￼也沒在給你客氣，已經艷陽高照，還沒跑已經心裡在天人交戰

好熱，只能放下目標7.5個小時的執念，換成期望4個小時能跑完32也好，之後慢慢ㄊㄨ回去

10點起跑，又熱，結果我真的不耐熱，心跳還沒上來，就一直很喘了

熱真的是我的罩門，就這樣一路挺到21公里，跑了要3小時了，真的整個要瘋了，頭暈

在22公里補給站一直說，心理一直想DNF，補給站的志工人很好，一直給我加油打氣。

本來很想棄賽，就在這個時候，接到伴的電話，剛離開補給站，我就整個大崩潰了

一直小聲哭著說：我不要跑了，我想回家陪你，我好想放棄喔

我的伴一直安撫我說：你不跑你之後會後悔、會難過，你不是跑不起來，只是因為太熱了....，我知道，加油，撐一下，晚一點就好多了，就這樣，又哈啦了很久，眼淚擦乾，擦乾，雙手擺動、繼續前進

在24公里的橋上，遇到川哥，我應該沒看錯吧，厲害的川哥也在走路了

好吧，我們就一前一後走，又繼續曬太陽，跟跑走著遙遙無止盡的路

到了一貫道道館，時間也到了下午14點，好險一貫道道館有一點遮蔽物

也到了補給站，休息一下，喝了蠻牛跟吃了水果，發現這是16:00的關門點

我那時候才14:30左右，志工一直說：加油，時間還早，可以完賽的

吃了東西，之後就這樣跑走跑走，之後一路看著世川哥的背影，被世川哥海放

在接近40公里處，沒多久又被100公里的劉育廷刷過，在美濃湖畔又被100公里的陳順宏輾過

這時候已經傍晚，其實已經恍神到不行，順宏哥還問我在幹嘛，當時我整個恍神中

一直說：就腳很痛，不舒服

雖然已經到傍晚了，但是我已經跑不動了，又看到劉東明教練

我那時已經極度厭世，一直想發脾氣，一直想著幹嘛要繞湖，是有事嗎？

心裏一整個小劇場很多，就這樣天也黑了，繞完湖，我也跑不動

還遇到一個50公里的跑者直接切了路，唉

沒辦法管哪麼多了，在紅綠燈等的時候，當時天色已黑，連志工都在問我後面還有多少人￼

我哪知道啊，只能繼續前進

在河堤邊，勉強最後一公里跑起來，進終點站時，聽到主辦方喊2019選手，50公里完賽

完賽時，我習慣轉身鞠躬

謝謝這場比賽，我完賽了，最後總共跑了50.53公里，心已累，腳更酸

因為時間太晚了，終點站急著走，再加上自己夜間視力不好，想著回家送伴上車回校，就只能跟大家說886

於19：10到永康交流道，看到自己的伴侶，心裡踏實多了，她一直安撫我說：你很棒，沒有棄賽

我說：很累

很感謝她一直鼓勵我，雖然說不想讓我去，但是還是讓我去做我想做的事情

沿途真的要謝謝太多人了，沒有他們，我很難撐完，山城50很熱，雖然成績不理想，但山城50也被小的我ㄌㄨ完了

沿途感謝陳松民的飲料，讓我有活過來的感覺，更感謝世川哥一路讓我跟隨，至少還有伴歐

也感謝Yun Han Chen特地來找我，拍謝，急著回家，下次我去找你玩

感謝辛苦劉禹良，ENT真的很辛苦，一度還被關心，可能以為我搖搖晃晃的，快不行了

感謝我的伴侶，謝謝你願意讓我去跑，願意相信我，沿途一直安撫我，是你一直告訴我不要棄賽，不然自己會後悔，太愛你了。

完賽後，我問我自己，我是否已經克服耐熱的比賽了嗎？

我不敢保證

但是至少山城50我完賽了