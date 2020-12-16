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跑步小品／跑步緣起 從5公里路跑開始

運動筆記 / 天心

早在開始規律跑步之前，我便已看過數本馬拉松跑者的書籍，可說是跑步的種子早已種下，只待有朝一日環境合適，便會萌芽成長，上了大學之後，因為大一不曾有體育課，所以運動時間銳減許多，因緣際會下，開始練習排球，發現體力果然大不如前，因而跑步的念頭又再次閃現。

當時正時逢預備參與排球聯賽，順勢鼓吹大家一起練跑，提升體力，便以一週十公里為目標，如此踏上了跑步的不歸路，有道是一個人跑得快，一群人跑得遠，以此開頭，從最初的一次兩公里緩步提升，有空時便去操場跑個五圈，而後又巧遇一年一度的世界海洋日在基隆潮境公園舉辦，展開了第一次五公里路跑，而且，僅有這年遇上，之後便再不曾於潮境辦過，如此可謂天時地利人和，一方面開啟了跑步之路，一方面也持續閱讀相關跑步訓練書籍，汲取知識，希望盡量避免運動傷害。

相信這一切都是冥冥之中自有安排，給我創造了如此合適的環境條件，那我也應盡到自己的責任分擔，便是用各樣方式能夠讓自己持之以恆地去做，如此開始了跑步以後，我所收穫的一切遠比我當初所想像還要多上數倍，因為想要培養體力的這個念頭而開始了跑步，實踐之後，真的很不一樣！

後記：每週二希望能持續發文，下週比較不忙，開始更新最近參加的追火車接力賽及茶茶山徑，來記錄下我的第一次接力賽及第一次長距離越野賽，各種一波三折和不可思議，覺得會很有趣！

排球

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