跑步知識／什麼是完美的標準動作？

上拉➡關鍵跑姿

分析自己的動作之前，必須先了解標準是什麼。沒有放諸四海皆準的標準，就無從分析起。不論你是剛開始跑步的上班族，還是奧運冠軍，甚至是剛學會跑步的小孩，都可以從慢動作攝影中找到 關鍵跑姿、落下、上拉 這三個姿勢。只需要這三個動作就能不斷地循環下去，因此省去其他多餘的動作，就能減少不必要的體力消耗；使動作精簡，就能提升動作效率。利用手機進行跑姿分析時，第一個關鍵是「上拉回到關鍵跑姿的速度」。

上拉是指拉起支撐腳回到臀部下方，不是抬起膝蓋、也不是後勾小腿。關鍵跑姿則是頭、肩、髖、與騰空腳的重心回到地面支撐點的正上方連成一線。上拉回關鍵跑姿的速度是越快越好，理想的動作是觸地同時完成關鍵跑姿。分析方式是檢查頭肩髖回到支撐點正上方時，騰空腳腳掌是否回到關鍵跑姿了。下圖可以看到此時白色背心跑者的頭、肩、髖與支撐點連成一線，騰空腳也相當接近臀部下方，而後方跑者在觸地時距離所謂關鍵跑姿仍有一段距離，差異就在這。

第二個測量的方式是利用碼表來看，多快能進入關鍵跑姿。

從觸地進入關鍵跑姿時，常見的偏差動作是沒有刻意上拉與太晚開始上拉，改善方式是練習分解動作，在臀部下方就拉起腳掌。

😊跑步動作的分解練習：關鍵跑姿、從關鍵跑姿向前落下、在臀部下方拉起腳掌