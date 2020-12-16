賽事心得／坪林茶茶山徑越野挑戰賽 全身都是泥巴
今年的茶茶山徑越野賽
在經過好幾天的雨天的天氣下
山徑已經變的濕滑
賽事當天雨漸漸的變小
參加32K組的選手們
陸續抵達會場報到
再經過準備及熱身舞蹈之後
大家在起跑線準備出發
7點一到
選手們出發跑向山徑
接著19K的組別選手也到達會場
7點30一到
選手們也出發前往山徑
雨天山徑濕滑
所以跑起來要格外小心
在到達CP1之前的山徑已經很泥濘
之後的獵狸尖山徑下坡
更是濕滑陡下
開始滑滑山徑
路況已經很滑
要靠著全身體力來下山
每走一步就有打滑跌到的可能
非常的虐心
再前往鱷魚島
經過茶園,灣潭
再跑公路回到坪林
最後終於抵達終點
全身都是泥巴
體力也已經都耗盡
回到終點之後
清洗完畢再享用主辦準備的完賽美食
補充流失的體力
非常棒的茶茶山徑越野賽
恭喜所有完賽的選手
感謝主辦及所有志工人員
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