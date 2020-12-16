賽事心得／坪林茶茶山徑越野挑戰賽 全身都是泥巴

上週男友幫我捕給，他覺得路跑很有趣，說想要跟我一起跑看看，他其實已經從七月開始每天早上從3公里慢慢的一個月加一公里的到現在可以他覺得跑完10公里是沒有問題的。 他覺得這樣開車等我有點無聊，每到一個定

2020-12-15 09:37