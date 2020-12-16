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賽事心得／坪林茶茶山徑越野挑戰賽 全身都是泥巴

運動筆記 / Jack Kox

今年的茶茶山徑越野賽

在經過好幾天的雨天的天氣下

山徑已經變的濕滑

賽事當天雨漸漸的變小

參加32K組的選手們

陸續抵達會場報到

再經過準備及熱身舞蹈之後

大家在起跑線準備出發

7點一到

選手們出發跑向山徑

接著19K的組別選手也到達會場

7點30一到

選手們也出發前往山徑

雨天山徑濕滑

所以跑起來要格外小心

在到達CP1之前的山徑已經很泥濘

之後的獵狸尖山徑下坡

更是濕滑陡下

開始滑滑山徑

路況已經很滑

要靠著全身體力來下山

每走一步就有打滑跌到的可能

非常的虐心

再前往鱷魚島

經過茶園,灣潭

再跑公路回到坪林

最後終於抵達終點

全身都是泥巴

體力也已經都耗盡

回到終點之後

清洗完畢再享用主辦準備的完賽美食

補充流失的體力

非常棒的茶茶山徑越野賽

恭喜所有完賽的選手

感謝主辦及所有志工人員

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