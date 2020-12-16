賽事心得／礁溪馬拉松 人緯的第49馬

年度喜歡的賽事礁溪馬拉松又來了，不知不覺從2013初馬以來，來到了第9屆，除了第二屆2013冬戀為半馬外，其餘都以全馬來完賽，初馬過程的酸甜苦辣至今仍難忘，終點前2公里內可以在家面前和家人分享喜悅並拍照，再興奮的進入終點，偏偏礁溪馬無論選什麼日子，似乎雨神都會來觀看，早期的普通相機就是因為太常下雨造成內部損壞，因此才換成防水相機無後顧之憂，管它下多大都沒關係。天氣預報比賽日會下雨，心中暗爽，去年2019最溼冷的礁溪馬拉松都不怕了，可放一百二十個心，賽前一天觀看賽事路線，說真的自2018年小改為親民路線後，昔日的礁溪馬路線和跑步時間記憶要重新調整，無法立即比較，有一點點困擾。

比賽當日：

這次因施工會場改於礁溪國中，離家近可以慢慢的著裝，全馬選手首次比半馬選手慢15分開跑，半馬選手開跑10分鐘後，一位選手忽然問我，號碼布須要綁在身上嗎，當下他未別好，我立即說你們已經開跑了，立即嚇一跳，趕緊進入出發拱門吧，他只好匆匆忙忙出發，不過就在等待開跑前，自己的肚子似乎怪怪的（賽事用完早餐後會固定上大號），有股不妙的氣息出發。

0-10公里：

由於近期疫情中心指示，人潮聚集時請戴口罩，於是出發時有戴，大會規定丟口罩位置時，立即解放並放在身旁，呼吸新鮮空氣，太陽公公仍躲起來，跑到5公里後肚子一直在滾，偏偏旁邊都是河堤，無明顯的店家或樹叢，早上明明處理過，跑馬生涯第二次過到，偏偏看不到補給站，自己又不好意思借一直忍一直忍，真想罵髒話，想破去年的記錄又遇到這種突發狀況，想到心力交瘁又不能休息，速度都慢下來，再跑就會很難看會挫賽，好險在7.5公里處補給看到廁所，有放棄追求成績進步的想法，前面要等3位，等待時突然聽到工作人員撿到晶片，幸運的剛好就是我前面一位的跑友，上完大號放心的吃補給，調整心情持續前進。

10-20公里：

在14公里補給站過後，本來想持續前進，忽然聽到有啤酒可以喝，立即回頭暢飲，整個人通體舒暢，這段路可以欣賞宜蘭多家觀光工廠和繞龍潭湖1圈，環湖的晶片感應時間比去年慢13分。

20-30公里：

這段路可說是現在礁溪馬路線最硬的階段，進入山路前首先進入眼簾的是看不到盡頭的河堤，有種錯覺好像追也追不到盡頭似的，速度似乎愈來愈慢，跑不起來。後面的路線正式為緩上坡直接上到30公里處，盡量走快點掙取時間，回想過去奮鬥礁溪馬的時光，無聊就用相機隨便拍照或錄影，打發無聊的上坡時間，眼前的0530配速列穩定的在眼前經過，疑惑能否追的到，今年也首次在26公里處設置爬坡王的魔王關卡測試，想必一定是第一名好手可以拿下，我只求基本完賽即可。

30-40公里：

30公里後就是最陡的下坡，一開始快衝膝蓋開始抗議了，出現卡卡的狀況，好像腳和身體快分開，邊跑邊調整步伐，調整不好很容易受傷而滾下去，也可以利用這時間來追分，這時間雨勢也愈來愈大，除了眼鏡要多擦試外，幸好腳完全沒有抽筋出現，愈接近終點愈只有一個念頭，下坡盡量衝，前方的0530配速列車忽然出現了，用盡力量跑在他們旁邊，無奈右小腿抽筋了，只超過1公尺必須停下來。

當下公里數為37，轉換心情拍照抽筋小腿照，看看天上完全沒按摩，小跑一下又可以持續前進，逐漸回復正常速度，最終還是超前配速列車，在38公里處看到晶片感應的設備，相機設定好，也講出晶片感應，經過才知道這台全馬選手不會使用到它，按照預定的時間1130家面前和爸媽拍照。

40公里-終點

剩下里程數表示要和礁溪馬說聲再見，每次跑到這裡心裡五味雜陳，恨不得想追加公里數，用平常練的的道路做為最後的終點，進入礁溪國中的終點拱門擺出勝利的POSE完成第49場馬拉松，連續8年礁溪全馬完成。

相較於前二場的膝蓋鐵腿和腳後跟筋酸痛，礁溪馬完成後雙腳完全沒有鐵腿現象，有時比賽日子來臨，心情非常緊張，擔心錯過日期，賽前的身體狀況評估，賽場上的突發事件，場上須計算剩下時間跑完幾公里才可以在限時內完賽，假設前段落後太多，設法於後段少休息來拚，賽後的回復，不像平當練習可以放心來跑，也曾在跑初馬前夢到首次跑42公里的意境，最痛苦應該是傷後回歸馬場上，參加比賽是有一定的壓力，但又樂於接受此挑戰。

礁溪馬的前身為礁溪櫻花陵園馬拉松，路線有四個困難部份，初期為淡大蘭陽校區的陡坡，緊接著小礁溪的緩上坡和下坡，攻上768公尺的櫻花陵園，又有佛大蘭陽校區的陡坡，前幾屆有佛大學生妹妹頂著寒風為選手加油，其中一位妹妹認出並詢問她連二屆參與，興奮和年輕妹妹拍照，這自作虐的痛苦路線，從2013持續到2017，自己的成績有好有壞，初期為秒殺型賽事，補給非常豐盛，漸漸的跑者胃口養大，賽事選擇多，後期全馬人數只剩400人，可能被恐怖路線嚇到，雖然成績不突出，我很享受礁溪馬的路線，喜歡後面10公里的下坡衝刺，礁溪鄉公所為了增加人氣於2019重新設計包裝，路線親民化，捨棄山林的路線，改往平面道路，大量接觸宜蘭的風景熱點，值得讚許，但對我來說無法用舊有的思緒來比較，須要查詢新路線，人潮回鍋是事實，跑起來也非常熱鬧，期許未來礁溪馬能回到過往榮光。

礁溪馬是我快樂的回憶，賽後立即在靠北馬拉松FB看到礁溪馬不好的訊息，「在32公里處-淡大校園內，臨時設置關門處，須在5小時15分內進入晶片感應處」、「提早收拾大忠路，終點前的管制圓錐」、「賽後的粥有壞掉或無提供免洗湯匙」，這些我只遇到粥無湯匙的事，對我來說跑馬拉松不是來「玩」賽，要有一定的速度和體力調配，每次參與都是和過去的自己比賽，拚進步有機會就試試看，最重要每次拍照和攝影不會少，內心在想，別人不拍照照樣可以過屬於自己的跑馬生活，但這不是我的跑馬風格，過往半馬時期無寫日記的習慣，至今仍無了想起當時在想什麼，所以初馬至今，雖然很辛苦利用幾天有強列完賽記憶來整理影音照片和寫日記就是人緯的跑馬人生，值得一提的是馬拉松世界跑量邁向6000公里從紅黑翅膀轉換成螢光色，有太多太回酸甜苦辣的回憶。

參與比賽對我來說簡單就好，基本補給夠就滿足了，辦比賽難免有要改進的地方，首次聽到簡章未提出，實際比賽提前收晶片關門的事件，這一定引起選手反彈和納悶，甚至想要放掉明年礁溪馬，後續的效應不知道會不會引起明年2021年礁溪馬第十屆的報名熱度。