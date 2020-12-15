2020 快走不送 完成線上跑挑戰抱回萬元大獎！

2020 快走不送 線上跑今天開報開跑啦！

2020 令人難以言喻的一年，開心、難過、悲傷還是五味雜陳現在通通讓他過去！參加 YYsports 年末大盛事 「2020 快走不送 線上跑」用雙腳用力跟 2020 說掰掰，迎接 2021健康新生活！ 活動期間，完成 20K，就有抽獎機會！新的一年率先用運動把象徵好運的萬元大禮帶回家！

活動時程

即日起上 YYsports APP 免費報名參加！ 完成報名即可開始累積 20K 里程，先報、先跑、先贏阿！

載點 iPhone、Android，下載完成後進行註冊，推薦來源請選〝活動〞，輸入運動筆記跑友專屬代碼 YA200241

活動獎項

活動獎項豐富， 最大獎 Garmin 太陽能進階複合式運動 GPS 腕錶 FĒNIX 6 PRO SOLAR，助你運動表現上升一個檔次！

活動辦法

1. 至 YYsports APP 「2020 快走不送 線上跑」活動頁面報名成功即可參加。

2. 活動期間，使用 YYsports APP【趣動】跑步功能，累積完成 20KM（須累積運動 80ExP 以上），即可獲得抽獎機會。

3. 除了達成里程數，還會看 ExP 的累積，跑步 1 公里可累積 4 個 ExP，建議每次跑步 1K 以上才能累積到 ExP 喔！

小提醒

ExP 計分以成功錄入 YYsports APP 系統的數據為準。要看自己的運動紀錄，開啟 YYsports APP，點選「趣動」，點選左上記事本圖案即可看到「歷史紀錄」瀏覽每一筆的運動數據。

ExP 計算時間：2020/12/14 00:00~ 2020/12/27 23:59。

除正取名單外，主辦單位會抽取備取名單若干。

本活動之獎品由主辦單位提供，尺寸、樣式、顏色等以主辦單位公佈及提供為準。

得獎公告時間：2020/12/30

如何挑戰

活動期間你要一次跑完 20K (參加各大賽事的朋友一兼兩顧) 或是用累積方式達到 20K 都可以！不要求速度，只要你里程數夠，就能解鎖任務！年末就用雙腳完成挑戰，跟 2020 用力說掰掰！

1.下載 YYsports APP

載點 iPhome、Android ，註冊推薦來源選〝其他〞，填入運動筆記專屬代碼 YA200241

2.至活動說明頁完成報名

首頁點選「2020 快走不送 線上跑」即可了解活動辦法並完成報名

3.活動挑戰 GO

🔴 每次跑步前請開啟定位，打開 YYsports APP ➡️ 點選「趣動」➡️選擇跑步 ➡️開始運動➡️「長按結束」，即可紀錄每次運動里程數。

🔴 使用 Apple Watch、Garmin 手錶的跑友，可開啟 YYsports APP ➡️點選「趣動」➡️點選「裝備管理」，即可進行裝備綁定。若穿戴裝置已經綁定 YYsports APP，可直接開啟穿戴裝置戶外步行或戶外跑步功能，無須再開啟趣動。

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注意事項

1. 會員須依據 YYsports 公佈於官方 APP 的活動辦法於活動登記期間進行登記，根據活動要求填寫正確的行動電話號碼與聯絡地址（包含郵遞區號、縣市、完整街道名稱等）等訊息。活動結束後於指定時間內在原活動報名網頁公告得獎名單並以簡訊發送中獎確認通知至中獎會員留存之行動電話號碼，如因會員留存之行動電話號碼有誤、停用或其他無法連絡之情事，致無法收受主辦單位聯繫者，將視同參加者放棄參加資格。

2. 正取會員必須於指定時間內根據主辦單位要求完成填寫相應獎品的中獎回函並依照APP推播訊息指示辦理相關事項，逾時主辦單位得取消其參加資格，若逾時未完成報名、資格不符或於線上報名前同意放棄參加資格者，不另行通知、公告。主辦單位將依備取順序作為候補順序，候補與正取流程作業相同。活動期間內每人限一次參加機會。

3. 本活動有任何因電腦、網路、技術或其他不可歸責於主辦單位之事由而造成參與本活動者所登錄之資料遺失、錯誤、無法辨識、毀損或其他導致資料無效之情況，主辦單位不負任何責任，參加者無異議。

4. 參加會員承諾填寫或提出之資料均為真實且正確，未冒用或盜用任何第三人之資料。如有任何損害主辦單位或其他第三人之行為，參加會員應負相關責任。

5. 參與本活動之同時，即視為同意接受本活動之規範，主辦單位有權檢視各活動參加者之活動參與行為及中獎情形是否涉嫌人為操作、蓄意偽造、短時間異常多筆參與行為、透過任何電腦程序或以任何其他不正當的方式意圖以進行不實或虛偽之參與行為或其他明顯違反活動公平性之方式一律視為無效。活動參加者因上述情形所獲得之活動資格及獎額，主辦單位保有取消其得獎資格的權利。

6. 本活動辦法、獎項、訊息以公佈於 YYsports APP 資料為準，活動獎品以實物為準，官方網頁及各式宣傳物上之圖片僅供參考，主辦單位保留更換其他等值獎項之權利，本活動之獎品不得轉換、轉讓或折換現金。

7. 活動期間若因不可抗力之因素或其他事故導致活動無法進行，主辦單位保有解釋、變更、修正、暫停或終止本活動或活動辦法之權利，並得於 YYsports APP 或官方臉書帳號上或其他媒體上公佈相關資訊，不另行個別通知。

8. 活動中獎者承諾應依政府規定繳納所得稅並辦理扣繳手續，依稅法及相關規定，獎項價值 NT$1,000元(含)以上者，需繳交身份證影本供報稅使用，並列入本年度之個人綜合所得稅申報。獎項價值超過 NT$20,000元，依法需繳交10％稅金，填寫扣繳憑單並於次年度寄發所得扣(免)繳憑單。非中華民國境內居住之人(即在中華民國境內居住未達183天之本國人及外國人)不論得獎人所得之金額，須就中獎所得扣繳20%機會中獎稅。中獎者若不願意配合提供報稅資料及訊息、繳納稅捐者，則視為自動棄權，不具得獎資格，不另行通知、公告。中獎者承諾依稅法相關規定繳納稅捐，並同意主辦單位得依相關法令代扣(繳納)相關稅捐。主辦單位會根據會員提供的聯繫地址等訊息，於活動結束且活動中獎者完成稅捐繳納等手續後15個工作天內寄送獎品至中獎者於活動報名時留存的地址，若因會員留存之地址、會員帳戶有誤導致無法收到獎品，視為放棄得獎資格，不另行通知、公告，亦不作獎品補寄。

9. 未滿20歲之得獎者，需由法定代理人代為繳納稅捐並完成相關手續，如未完成相關手續則視為棄權，不具得獎資格，不另行通知、公告。

10. 本活動由 YYsports主辦，主辦單位保留最終解釋與修改活動之權力。