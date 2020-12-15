北宜公路超馬翻山越嶺 沙克爾頓團隊賽制吸引最佳拍檔來挑戰

北宜超馬12日於新店開跑，四百多名跑者用雙腳跑至宜蘭！圖/ 中華民國超馬協會

2020 北宜公路超級馬拉松，於 12 日早上七點半新店國小開跑，今年邁入第四屆的北宜超馬，每年都隨賽事當日的氣候展現不同的景觀樣貌，給予參賽跑者不同的美景。

全程 55 公里組，自新店經坪林跑至礁溪，累積爬升 1164 公尺，這條連續上坡的賽道具有一定的挑戰難度！本屆由連續三年參賽的老朋友邵獻偉蟬聯 55 公里第一，以 4 小時 27 分 52 秒刷新個人紀錄！

而賽程中首次加入的沙克爾頓團隊賽制，包含有親子、同學、同事…等各種組合團隊前來，讓這條困難的賽道增添了些歡樂挑戰的氣氛。這條平時難以規劃自行練跑的公路路線，吸引了近四百位跑者到場參加，儘管賽前氣候不佳，但好在天公作美，本日開賽後一路上氣候陰雨微涼，涼爽的氣候，非常適合長距離賽的超馬；但因東北季風影響宜蘭近日下雨不斷，跑者必須與跑馬古道路段上的濕滑路面奮戰。

北宜超馬翻山越嶺，讓跑者跑在淡蘭古道歷史足跡之上 圖/ 中華民國超馬協會

全程 55 公里男子組賽況由多位好手前後互相拉鋸，最終由邵獻偉蟬聯第一；鄭家軒、許誌展、鄭彥邦、楊啟德好手陸續完賽。而女子組則由蘇曉萍一路遙遙領先，以將近 40 分鐘的差距穩穩拿下后座！

本屆首次加入沙克爾頓團隊組的全新賽制，吸引共計 16 支隊伍報名參加，由參加 8 公里組的陳信益陳昱皓這對父子拍檔，率先進入終點，成為北宜沙克爾頓團隊賽制的首個完賽團體！

除了父子檔，另外還有同學檔、同事檔…等組合，藉由互相激勵鼓舞的力量，克服上下坡難關，所有隊伍全數順利跑達礁溪，實踐一起出發一起抵達終點的宣言！

沙克爾頓團隊賽制吸引最佳拍檔來挑戰，讓這條困難的賽道增添了些歡樂挑戰的氣氛。圖/ 中華民國超馬協會

沙克爾頓爵士，是上個世紀初代表英國的南極探險家；各國的探險較勁隊伍中死傷都很慘烈，只有他組織的探險隊是例外。後來的各式比賽中，如果是全隊一起出發，一起回到終點的團體賽，常設「沙克爾頓獎」來表彰其精神！ 從本賽季開始，社團法人中華民國超級馬拉松運動協會辦理的賽事，各里程除了個人挑戰，都將加入沙克爾頓團隊組的全新賽制，鼓勵參賽者不放棄，縱然困難，但是保持希望，彼此鼓勵，定能平安完成。

2020 年在疫情影響之下，全世界的運動圈都受到了波及，希望民眾能繼續以運動健康生活！感謝嘉里大榮提供最快速便捷的全臺物流作業，台灣開廣公司提供跑者方便握拿的環保飛跑杯，讓每位跑友們重複再使用，以達綠色賽事的目標！本屆賽事圓滿落幕，敬請期待未來北宜公路上的挑戰！

責任編輯：Ian

新聞來源：中華民國超馬協會

圖片來源：中華民國超馬協會

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