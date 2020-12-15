快訊

對抗共軍擴張？英航艦部署西太平洋對印太局勢影響

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客被請下車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北宜公路超馬翻山越嶺 沙克爾頓團隊賽制吸引最佳拍檔來挑戰

運動筆記 / 中華民國超馬協會

北宜超馬12日於新店開跑，四百多名跑者用雙腳跑至宜蘭！圖/ 中華民國超馬協會

2020 北宜公路超級馬拉松，於 12 日早上七點半新店國小開跑，今年邁入第四屆的北宜超馬，每年都隨賽事當日的氣候展現不同的景觀樣貌，給予參賽跑者不同的美景。

全程 55 公里組，自新店經坪林跑至礁溪，累積爬升 1164 公尺，這條連續上坡的賽道具有一定的挑戰難度！本屆由連續三年參賽的老朋友邵獻偉蟬聯 55 公里第一，以 4 小時 27 分 52 秒刷新個人紀錄！

而賽程中首次加入的沙克爾頓團隊賽制，包含有親子、同學、同事…等各種組合團隊前來，讓這條困難的賽道增添了些歡樂挑戰的氣氛。這條平時難以規劃自行練跑的公路路線，吸引了近四百位跑者到場參加，儘管賽前氣候不佳，但好在天公作美，本日開賽後一路上氣候陰雨微涼，涼爽的氣候，非常適合長距離賽的超馬；但因東北季風影響宜蘭近日下雨不斷，跑者必須與跑馬古道路段上的濕滑路面奮戰。

北宜超馬翻山越嶺，讓跑者跑在淡蘭古道歷史足跡之上 圖/ 中華民國超馬協會

全程 55 公里男子組賽況由多位好手前後互相拉鋸，最終由邵獻偉蟬聯第一；鄭家軒、許誌展、鄭彥邦、楊啟德好手陸續完賽。而女子組則由蘇曉萍一路遙遙領先，以將近 40 分鐘的差距穩穩拿下后座！

本屆首次加入沙克爾頓團隊組的全新賽制，吸引共計 16 支隊伍報名參加，由參加 8 公里組的陳信益陳昱皓這對父子拍檔，率先進入終點，成為北宜沙克爾頓團隊賽制的首個完賽團體！

除了父子檔，另外還有同學檔、同事檔…等組合，藉由互相激勵鼓舞的力量，克服上下坡難關，所有隊伍全數順利跑達礁溪，實踐一起出發一起抵達終點的宣言！

沙克爾頓團隊賽制吸引最佳拍檔來挑戰，讓這條困難的賽道增添了些歡樂挑戰的氣氛。圖/ 中華民國超馬協會

沙克爾頓爵士，是上個世紀初代表英國的南極探險家；各國的探險較勁隊伍中死傷都很慘烈，只有他組織的探險隊是例外。後來的各式比賽中，如果是全隊一起出發，一起回到終點的團體賽，常設「沙克爾頓獎」來表彰其精神！ 從本賽季開始，社團法人中華民國超級馬拉松運動協會辦理的賽事，各里程除了個人挑戰，都將加入沙克爾頓團隊組的全新賽制，鼓勵參賽者不放棄，縱然困難，但是保持希望，彼此鼓勵，定能平安完成。

2020 年在疫情影響之下，全世界的運動圈都受到了波及，希望民眾能繼續以運動健康生活！感謝嘉里大榮提供最快速便捷的全臺物流作業，台灣開廣公司提供跑者方便握拿的環保飛跑杯，讓每位跑友們重複再使用，以達綠色賽事的目標！本屆賽事圓滿落幕，敬請期待未來北宜公路上的挑戰！

責任編輯：Ian

新聞來源：中華民國超馬協會

圖片來源：中華民國超馬協會

＊賽事新聞，盡在運動筆記

爵士

延伸閱讀

超馬／從遠見到實踐 蔡晉暉十年「飛跑」不可

自嘲嫁給大海 陳思穎願做海洋垃圾的最後防線

華為員工拒刺探美國思科軟體 被開除或降職

新店國民運動中心 12月26日前免費

相關新聞

2021與蘭有約蘭花馬拉松 跑友必報的三大理由

▲只要在拍照區拍照、打卡上傳，就可以「免費」獲得一株蘭花。 臺灣國際蘭展在台南已深耕舉辦16年，每年吸引來自美洲、歐洲、亞洲等世界各地40多個國家的外賓和國外買家前來參觀及貿易洽談；台南厚實的蘭

浪漫台三線「戀戀桐花」全國路跑賽 紀念獎牌的故事

跑在桐花朵朵飄落的蜿蜒山徑上與你的戀人，朋友，家人一起享受歡愉的同樂會，獎牌以3D開模將合興車站和一線九驛的鐵道意象，融入朵朵桐花的台三線山徑，背面以透明填色的方式呈現今年路跑賽的路線，象徵昔日木馬道

北宜公路超馬翻山越嶺 沙克爾頓團隊賽制吸引最佳拍檔來挑戰

北宜超馬12日於新店開跑，四百多名跑者用雙腳跑至宜蘭！圖/ 中華民國超馬協會 2020 北宜公路超級馬拉松，於 12 日早上七點半新店國小開跑，今年邁入第四屆的北宜超馬，每年都隨賽事當日的氣候展

2020 快走不送 完成線上跑挑戰抱回萬元大獎！

2020 快走不送 線上跑今天開報開跑啦！ 2020 令人難以言喻的一年，開心、難過、悲傷還是五味雜陳現在通通讓他過去！參加 YYsports 年末大盛事 「2020 快走不送 線上跑」用雙腳用力跟

訓練心得／男友第一次陪練 了解跑步的樂趣

上週男友幫我捕給，他覺得路跑很有趣，說想要跟我一起跑看看，他其實已經從七月開始每天早上從3公里慢慢的一個月加一公里的到現在可以他覺得跑完10公里是沒有問題的。 他覺得這樣開車等我有點無聊，每到一個定

超馬／從遠見到實踐 蔡晉暉十年「飛跑」不可

創立「FlexPower飛跑」的契機源自幫親人買保健食品，有化工背景的蔡晉暉以保健食品為起點，延伸到超級馬拉松，加上因緣...

賽事心得／Hood to Coast 山海接力賽 K210跑走跑跳碰

說到我與Hood to Coast的緣分，要回到去年2019年。YYSports在新竹廣招各路好手，舉辦海選贊助選手去跑H2C中國站。 由於難得有活動是在新竹當據點加上是免費名額所以非常心動；但海選與

賽事心得／太平洋縱谷馬拉松 終於推倒半馬90分高牆了

（在海岸邊吹著海風孤軍奮戰，圖片來源：賽事官方FB） 如果有人要拿657天跟你交換2分59秒你願意嗎？ 恩，我換了。 曾經覺得破百人生就夠了，沒錯只是「曾經」 生平無大志的我曾經夢想著

賽前情報／備戰台北馬 期待成為專業熱情的志工！

（照片說明：備戰台北馬 我要成為專業熱情的志工） 國內外眾多跑友摩拳擦掌，準備在12月20日台北馬大顯身手。對這場比賽，我也是滿心期待，但目標不是PB或完賽，而是期待成為專業熱情的志工，接待國外選手

賽前情報／備戰台北馬 兩大準備重點報你知

不知不覺，台北馬拉松已經進入倒數計時一個月。阿忠有幸連續參與兩屆台北馬拉松，經歷過好跑的2018年陰天台北馬；也體驗過好曬的2019年高溫台北馬。今年也即將第三度參與，因此拋磚引玉，分享個人倒數一個月

台灣「最難中籤」路跑賽事 田中馬拉松又一次圓滿落幕

2020田中馬拉松已11月8日成功拉下帷幕。（圖片來源：筆記實業） 「有米真好，有您真好！」2020年台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬），已於11月8日拉下帷幕，田

路跑心得／步跑九號公路全線 分段分次14天完成

緣起 因新冠疫情興起，避免群聚已是社會共識，但平日跑步鍛鍊身體，也不容中斷。某日我突興起，就來一趟九號公路路跑。計畫分段分次完成九號公路全線。選擇九號公路原因一，為東部幹線，景色與路況較西部為佳

熱門新聞

SBL／封殺P聯盟 球團委員會設叛將禁賽3年條款

NBA／單手一把抓下強傳球 雷納德賽前練投影片遭熱議

舉重／許淑淨遞補倫敦奧運金牌正式到手 台灣史上五金

NBA／小將獲詹皇稱讚更上層樓 魔術強森直呼湖人挖到寶

中職／悍將補償方案選「人+錢」 相中楊瑞承砲火

NBA／詹皇戴維斯續掛免戰牌 湖人小將殺出再挫快艇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。