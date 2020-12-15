2021與蘭有約蘭花馬拉松 跑友必報的三大理由

▲只要在拍照區拍照、打卡上傳，就可以「免費」獲得一株蘭花。

臺灣國際蘭展在台南已深耕舉辦16年，每年吸引來自美洲、歐洲、亞洲等世界各地40多個國家的外賓和國外買家前來參觀及貿易洽談；台南厚實的蘭花實力，深耕於地方並發揚於國際，在國際間產官學界皆是有目共睹，是展現台灣實力的重要國際舞台。

一場與蘭花的約定，相約在2021年2月28日。

必報理由一：路平好跑破PB選這場就對了

絕美的賽道橫跨台南後壁區、白河區，除了飽覽嘉南平原鄉村風光，活動路線亦會經過林初埤木棉花道，在去年初試啼聲首度辦理時令人留下深刻的印象。最重要的是：路很平！路很平！路很平！總爬升不到60公尺，真心不騙！

2021年新的開始，就來蘭花馬拉松破PB吧！

必報理由二：現場拍照打卡就送蘭花

你有聽過哪場活動，只要現場拍照打卡就送你一株蘭花嗎？

眾裡尋他千百度，不用尋了！就是蘭花馬拉松！

雖然是免費贈送，但可是一點都不馬虎！可愛小巧的盆栽，襯托出蘭花的高雅，這個小細節就能充分感受到主辦單位滿滿的用心～

蘭花高貴的氣質，擺一株在家裡更是增添貴氣，跑馬也要跑的有質感呀！大家說是不是呢？

▲去年活動當日，工作人員一早就開始搬運打卡贈送的蘭花，小心翼翼的裝盆。

必報理由三：超大方！完賽禮拿到手軟

早起的鳥兒有蟲吃！早報名的跑友也有禮物可以拿！

全馬組繳費前500名限定早鳥禮：蘭展紀念頭巾，多功能用途、百變造型，送給您！

超半馬組繳費前300名限定早鳥禮：蕙質蘭心多用途魔術頭巾，結合中華郵政郵票的特殊設計，僅此一條，外面可是買不到的喔！

完賽還可獲得蘭展門票乙張，免費逛蘭展的機會不容錯過！除此之外還有蘭花造型完賽獎牌、泰安宮祈福錢母紀念金幣乙枚、臺南越光米(臺南16號)1公斤一包、蘭花馬限定茄芷袋一個，現場還有由芳榮米廠贊助白米，現場烹調台南肉燥飯及丸子湯供選手享用(素食者提供素便當)。

▲去年蘭花造型獎牌大受好評！栩栩如生的蘭花，在今年的獎牌上也有融入蘭花元素！

2021年，國際蘭展將由馬拉松揭開序幕！一場讓你值回票價的賽事，報名就送您蘭展門票！還有豐富伴手禮等您來領取！國際蘭展區的氣派賽事，現場打卡再送蘭花一株，2/28我們蘭展不見不散，一起觀賞台南花卉之美。

將台南的幸福城市與台灣蘭花產業的未來發展產生交集，在現在與未來、理想與現實中不斷撞擊，用擘劃藍圖的發展願景，期盼透過現代技術的導入，整合與創新的能力，連結台南整體發展，創造蘭花產業的無限可能。第二屆與蘭有約蘭花馬拉松邀請您一起跑起來，用雙腳體驗米蘭之鄉的魅力所在！