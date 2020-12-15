賽事心得／竹科40周年慶路跑 遇見眾多跑友

2020 風暴的一年，也是竹科40周年，在竹科混了十年多，原來已經40周年。

Google 一下歷史 。

'1980年12月15日竹科在國科會(現科技部)的催生下推動設置，截至今年已邁入40周年，開枝散葉擴散至中科、南科。全臺灣科學園區整體年產值達到新臺幣2.6兆，對臺灣GDP的貢獻度超過14%，即便面對新冠肺炎疫情，竹科今年上半年營業額達到5,660.94億元，逆勢成長10.26％，穩居第一大科學園區的寶座。 '

科管局很佛心的辦了幾乎免錢的路跑活動，雖然在台北馬一周前，但一早還是有很多跑友來。

一直以為是竹南科學園區，後來才發現是在苗栗，一早從台北驅車南下，到現場才發現坡度爬升還滿陡的。

本來是預期作為台北馬前夕LSD訓練輕鬆跑就好了。不過看來也不太輕鬆。

清晨銅鑼科學園山區涼爽到寒流的等級。

會場人潮滿滿比預期的多。

準備出發。

其實每次路跑都是自我對話的過程，暫且放下手機，羈絆，讓思緒飛翔。身體專注感受身體的狀態，呼吸。心理沉思者過去現在與未來。科技的進步讓人容易分心，舒適的環境往往讓人過於安逸。給自己一點考驗，風雨也好，虐心也好，一點痛苦去體驗反差下的感動，忍其艱難，享受其易。

哲學是找我的思辨，孤獨的路跑是找回自我的過程。

感謝攝影師的美拍。不自覺已跑完一圈。(一圈上下坡近400米)

看到半馬的跑一圈就放棄了，其實第二圈跑得比第一圈要更順。

遇到全馬同事，真是佩服。

值得一提的這次交管都是警察伯伯，一般都是志工，義工。規格之高如總統規格。(哈，自己想像。)

最上2K 都是上坡，大部分都已轉步兵，剩下少數堅持得慢慢吐。

終於跑完與跑友合影。

遇到山海賽隊友同事及山貓吳大哥賢伉儷。

吳大哥速度之快全程沒看到車尾燈。

吳大嫂進步之神速，令人敬佩。

人生何處不相逢，又遇到山海賽中華電信張大哥。

跑友相見沒有距離，美女相伴心情愉快。

正會場閒逛時遇到路跑界網美，當然要好好把握機會。

真得很佩服她，連十周全馬，又是悶熱的旗袍。

特別請她把菜刀拿出來。

笑容姿勢滿分。

言歸正傳，竹科的發展對台灣影響重大，讓台灣有傲人的半導體產業。飲水思源，也要感謝當初的前瞻遠光跟龐大從業人員的努力，讓台灣被世界看到。

其實主辦單位準備很多活動，如按摩，小型客家演唱會都非常精彩，可惜的是有點動線不佳。看的人不多。

客家歌曲好好聽，主唱美麗動人。

整個客家文化館，規畫非常好。下次一定擇日再訪。

大家開心的自拍。偶爾出走一下，感受台灣處處的美景。

後來放晴的天空令人感受到生活的美好。

#妹子陪跑團為妳加油

#大家台北馬加油